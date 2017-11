Bylinky jsou fenomén, jídlo je bez nich úplně nudné, říká foodblogerka Heřtová

Bylinky zažívají poslední dobou velký boom, a to nejen v české, ale i světové kuchyni. Foodblogerka a cestovatelka Dagmar Heřtová je navíc vítá pro jejich zdravotní benefity. „Bez bylinek prakticky vařit nelze,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Praha 14:50 26. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bylinky zažívají poslední dobou velký boom, a to nejen v české, ale i světové kuchyni. Foodblogerka a cestovatelka Dagmar Heřtová je navíc vítá pro jejich zdravotní benefity. | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

Proč jste se rozhodla napsat kuchařku zaměřenou na bylinky - Bylinky na mém stole?

Protože bylinky jsou velký fenomén. Zažívají velký boom a to nejen pro jejich zdravotní benefity, to znamená co všechno obsahují, že mají minerály, zvláštní esenciální oleje, které nám pomáhají. Ale také proto, že bez nich jednoduše vařit nejde, jídlo není dobré, nevypadá tak, jak by mělo být, ale bylo by úplně nudné. Bylinky jsou velmi důležité pro vaření zejména z toho důvodu, že nám pomáhají k trávení. A to se týká většiny z nich.

A zažívají velký boom v jaké kuchyni - v té české, nebo obecně?

Obecně ve světě. Přišlo to i k nám a jsem tomu velmi ráda. Když se vrátíte pár let nazpátek, kde jste v obchodě sehnali estragon nebo mátu nebo v prosinci bazalku? A to se teď všechno děje, protože bez bylinek prakticky vařit nelze.

Tedy už neplatí, že v české kuchyni jsou spíše opomíjeny, byť přichází ten zmíněný boom?

Myslím, že to tak ani není. Naše babičky bylinky velice hojně používaly. A v historii se velice často používaly bylinky, které zůstaly pozapomenuty, a my se k nim zpátky vracíme. Je to takový návrat k přírodě. Domnívám se, že k české kuchyni samozřejmě velmi tradičně patří majoránka, což je vlastně oregáno, které k nám přišlo ze středomoří. A jeho jedna varieta je oreganum majorana, což je majoránka. A česká kuchyně by bez majoránky vlastně nemohla existovat. Zajímavé je, že já preferuji všechny bylinky, aby byly čerstvé, ale zrovna u té majoránky bych doporučovala, abyste používali sušenou. Má intenzivnější chuť a lépe se hodí do české kuchyně.

Foodblogerka a cestovatelka Dagmar Heřtová.

Kopr, v knize je koprová omáčka, klasika, na kterou jsme nepozapomenuli. Kopr je v naší české kuchyni velice tradičně zakotven. Ale máme tady nové bylinky, které česká kuchyně velice dobře pojala, protože už není typicky česká, ale je už mezinárodní. Všechny druhy bazalek, nejen do italské kuchyně, oregáno do těstovin, do pizzy. To jsou bylinky, které my nyní běžně používámě, což v minulosti vůbec nebylo.

Velmi často pobýváte ve Velké Británii. Jak se liší česká a britská kuchyně právě pokud jde o bylinky? Které by se podle vás měly rozšířit do české kuchyně?

Určitě je to estragon, který bych doporučovala, i když vlastně přišel z Francie, k takové větší pozornosti. Jednak je z něj fantastický estragonový čaj, ale také se dá použít do horčic, ochucených octů a také je výborný třeba do ovocných nápojů. Estragon je pro mě tajemná bylinka, která by si zasloužila větší pozornosti právě u nás.

Další bylinkou, která je takto zajímavá, je koriandr, o kterém se spíše mluví jako o bylince, která je používána v exotické kuchyni. Ale vy si ho můžete vypěstovat, je trvanlivý, takže prakticky velice dostupný. A říká se o něm, že kdo jednou ochutnal koriandr, tak už nechce petržel, se kterou je velmi často spojován.

Jinak Britové obecně milují mátu, dělají z ní mátovou omáčku, kterou pak dodávají i k masu. Ale třeba rozmarýna, to je bylinka, kterou bychom měli používat k pečení každého masa. Pomáhá rozpoštět tuky a také při trávení.

Koriandr je vynikající tím, že ho můžete použít od kořínků až po květy. Stonky mají daleko intenzivnější chuť než listy. A říká se, že koriandr buď milujete, nebo nenávidíte. Když si k němu přivoníte, není to zrovna příjemné, ale když ho jíte, tak je úplně fantastický.

Petržel je klasická česká bylinka, která patří na brambory, do polévek, můžete ji zamíchat kamkoli. Je to běžná bylinka, která velice výrazně ochutí pokrm. Bez ní se prakticky ani nedá vařit. Něco jiného jsou pažitky, to už je spíše k česneku a k cibuli, to už má trochu jinou chuť. Zajímavou bylinkou je také kerblík, ten já u nás docela postrádám, v Anglii je běžně k dostání. Je fantastický třeba na míchaná vajíčka nebo k omeletě. Je to klasická, hodně používaná francouzská bylinka. Je příbuzný všem druhům petržele. Sehnat se dá těžko, ale nevadí, dá se vypěstovat.

Kolik druhů bylinek pěstujete?

Na své zahrádce jich mám asi 25. Existuje takových dvacet základních, které používáme. Zkoumám, jak vlastně fungují, jak se na zahrádce aklimatizují v našich podmínkách. Pokud někdo s některými bylinkami nevaří, tak je možná trochu zbytečné je tam mít, aby zabíraly místo nějaké jiné bylince. Každopádně pěstujte bylinky, kde se dá. Jsou nenáročné a velice osvěží nejen příbytek, zahrádku, balkon, okno, ale použijete je i do vaření.