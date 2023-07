Mango je údajně dílem úkladné vraždy i receptem na studenou mangovou polévkou

Je léto, novinářům dávno začala okurková sezóna, hledají se témata, která neurazí, ale v parných dnech ani moc nerozproudí krev jak autorům, tak čtenářům. No a přesně v tomto tradičním duchu bude i má gastroglosa. Dokonale „okurková“, i když na sebe vezme podobu manga. Jak známo, nic není náhoda – mango má totiž právě v sobotu svůj den. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 9:00 22. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příjemné a osvěžující mangové gaspacho | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Na 22. července je vyhlášen celosvětový den manga. To je dost velký důvod se mangu věnovat, a kdyby to bylo málo, nabídnu ještě jeden. Mám totiž tohle tropické ovoce moc ráda.

Nejenom proto, že po oloupání mi jeho dužina připomíná přerostlou broskev (mangu se dokonce říká „broskev tropů“), které miluji, ale i proto, že s mangem se dá v kuchyni přímo kouzlit.

Mangová všehochuť

Mango patří mezi nejoblíbenější ovoce, je dokonce známé jako „královské ovoce“. Je jasné, že takový titul nezískalo jenom tak. Každý den se ve světě sní více čerstvého manga než jakéhokoli jiného ovoce. Všechny své konkurenty poráží třeba tím, že obsahuje přes 20 různých vitamínů a minerálů, to ho řadí mezi super potraviny.

Pokud vás to nechává chladnými (což je vzhledem k této informaci a počasí venku skoro nemožné), tak vás třeba zahřeje informace, že zhruba 20 dekagramů manga má pouhých 70 kalorií, přitom si vychutnáte všechny možné ovocné chutě, a navíc je i parádně sladké.

Za zmínku stojí, že zmíněné množství čerstvého manga vám poskytne 50 procent denní dávky vitamínu C, obsahuje beta karoten. K zahození není ani 8 procent vlákniny, které 20 dekagramů manga obsahuje. To je docela dost.

Mango bylo poprvé pěstováno před více než 5000 lety v Indii, odkud se začalo šířit kolem roku 300 nebo 400 našeho letopočtu prostřednictvím semen na Střední východ, do východní Afriky a později do Jižní Ameriky.

Indové si jsou moc dobře vědomi, co pro ně mango znamenalo a znamená. Stalo se nedílnou součástí jejich kultury, najdeme ho v náboženských symbolech, v umění, poezii a v literatuře.

Listy manga jsou dodnes považovány za symbol štěstí a během svateb a oslav se vyvěšují nad vchodové dveře. Mangovníky mohou žít stovky let a plodí i po 200 i 300 letech. Jsou národním ovocem Indie, Pákistánu a Filipín, v Bangladéši je mangovník dokonce národním stromem.

Nevím, ale klidně bych ho vyměnila za naši lípu, a to proti těm košatým, krásně rozkvetlým a opojně voňavým stromům vůbec nic nemám, naopak.

Bohužel mango se v našich podmínkách pěstovat nedá, potřebuje tropické a teplejší subtropické podnebí bez mrazu. Ale při letošních zkušenostech – kdo ví? Španělsko dnes ročně produkuje okolo 20 tisíc tun manga a třeba už pár odvážlivců zakládá mangové plantáže i ve střední Evropě.

Já zatím o žádné neslyšela, ale když už i v Praze mohou dozrát plody fíkovníků, proč ne mangovníků. Jak ráda bych ho měla na zahradě, připomínalo by mi to moje první setkání s tímto nádherným stromem na Kubě a jeho těžké plody, zavěšené na dlouhých šňůrkách. A co teprve ta chuť!

Ještě k tomu Španělsku: jeho roční produkce pokryje asi 8 procent spotřeby v Evropě.

Mango a láska

Nebudu tvrdit, že mango je afrodiziakum, není, ale znám indickou pověst, která spojuje mango a lásku, a to hodně silným poutem.

Jeden z nejznámějších indických mýtů o mangu vypráví o zlé čarodějnici, která nesmírně žárlila na propukající lásku mezi králem země a mladičkou krásnou princeznou, dcerou boha slunce.

Čarodějnice už nevěděla, jak lásce zabránit, a rozhodla se pro podlé řešení – že krásnou princeznu utopí. To se jí povedlo, aby ne, byla to přece čarodějka. Král byl ztrátou své milované zničen a oplakával ji. Na místě, kde se princezna utopila, náhle vykvetl lotosový květ.

Čarodějnice vzteky syčela a temnými kouzly bílý květ spálila. Tím nabyla dojmu, že se princezny a její lásky ke králi nadobro zbavila. Každému je jasné, že se spletla, potvora žárlivá! Během krátké doby totiž z popela lotosového květu vyrostl strom, a ani nemusíte znát pověst, abyste uhádli, že to byl mangovník.

Mango je údajně dílem úkladné vraždy | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Za pár chvil byl plný plodů, a jakmile první dozrál a spadl na zem, svou mocí přivedl princeznu k životu.

Dál je to ve všech pohádkách, pověstech a mýtech podobné, král si vzal princeznu za ženu a žili spolu šťastně a spokojeně. Čarodějnice dostala, co si zasloužila, a my máme díky té lásce skoro celoročně manga na pultech prodejen. Vlastně bychom měli čarodějnici vyseknout poklonu.

Mango univerzální

Mango fakticky patří mezi nejuniverzálnější druhy ovoce, rozsah jeho využití sahá od pokrmů bez příprav, přes sladkosti až po slaná a kořeněná jídla.

Můžete ho dát do koláčů, dortů, salátů, můžete z něj připravit nápoje, vynikající dezerty, zmrzlinu, dokonce upéct chléb, připravit kari, salsu, tacos, grilovat ho, podávat jako přísady k masům, vyrobit různá čatní, podávat ke kuřecímu masu, k rybě, do sushi, ale uvařit i polévku.

No a do té se pustíme! Vzhledem k létu bude studená, ale opravdu vynikající. Podobnou jsem objevila ve španělské Malaze.

Gaspacho z manga

Ingredience:

jedno velké mango

jeden pomeranč

jedna velká hrst čerstvé bazalky

pár lístků máty

jedna větší šalotka

polovina salátové okurky

dvě lžíce extra panenského olivového oleje

polovina skleničky vody nebo k vychladnutí drcené kostky ledu

polovina lžičky mořské soli

čerstvě namletý barevný pepř

jedna lžička cukru

mandle, pistácie nebo pekanové ořechy na ozdobu

Postup: Nejdříve oloupejte mango a rozkrojte ho podélně, nakrájejte dužinu na kostky a dejte do hlubší mísy, pár kostek manga si ponechte na ozdobu hotové polévky.

Polévku servírujte s bazalkou a pistáciovými ořechy, okořeňte červeným pepřem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Poté oloupejte pomeranč a odstraňte pecky, nakrájejte pomeranč na kousky a přidejte do mísy. Nyní vše tyčovým mixérem rozmixujte do hladké pasty. Přidejte ostatní ingredience, tedy nakrájenou šalotku, oloupanou a nakrájenou okurku, asi 10 lístků bazalky, olej, sůl, pepř a cukr, a vše rozmixujte do hladka.

Přidejte sklenku vody a polévka je hotová. Přendejte do lednice a nechte hodinu i déle vychladit. Pokud chcete mít polévku hned hotovou i s vychlazením, místo sklenice vody dejte sklenici drceného ledu, polévku ihned perfektně zchladí. Servírujte s kousky manga, ořechy, čerstvými bazalkovými lístky a červeným pepřem.