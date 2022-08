Kvalita červených vín se zlepšuje, přibližujeme se Itálii a Francii, tvrdí moravský vinař Ilias

Klimatická změna má zásadní vliv na moravské vinařství, zdůrazňuje moravský vinař řeckého původu Georgios Ilias. Na Pálavě začal vinařit před dvaceti lety a od začátku chtěl jít bio cestou. „Od roku 2011 mám certifikované bio a v tom pokračujeme,“ popisuje. V čem je jeho víno specifické? A jaká je budoucnost tuzemských vín? Pálava 21:39 14. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V posledních letech se zvyšuje teplota a moravskému vinařství to prospívá, zvlášť červeným vínům, říká Gregorios Ilias | Foto: Vladimír Kroc | Zdroj: Český rozhlas

Co to je vlastně vinařství? Je to umění, alchymie?

Asi ze všeho něco. Jsem vinař samouk, začal jsem vinařit před 20 lety. Tvůrčí stránka vinařství mě natolik zaujala, že jsem se rozhodl, že by to mohla být moje další životní cesta.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Záleží mi na tom, aby při ochutnávání našich vín byla cítit pavlovská mineralita, ta naše slanost, která tady je jedinečná, vysvětluje moravský vinař Georgios Ilias

Když jsem v začátcích měl své první vinařské pokusy, tak jsem si na tom cenil toho, že víno je mimořádná záležitost, když se podaří. Byl jsem ctižádostivý, chtěl jsem dělat ta nejúžasnější vína, ale k tomu se člověk propracovává velmi dlouho.

V čem je specifikum vašeho vína?

Od začátku jsem to chtěl dělat co nejpřírodněji, hledal jsem biocestu. Zprvu jsem neviděl kolem sebe příklady, které by mě táhly, ale v roce 2008 jsem se potkal s doktorem Hluchým, který přinesl systém ošetřování vinic, který byl v Německu zažitý a vyzkoušený.

A já do toho s jednou vinicí šel a viděl jsem, že to přináší skvělé výsledky, tak jsem se v dalším roce zapojil i ostatní vinice. Od roku 2011 mám certifikované bio a v tom pokračujeme.

Kroupy letos způsobily na vinicích škody kolem 15 milionů, říká prezident Svazu vinařů Číst článek

Záleží mi na tom, aby při ochutnávání našich vín byla cítit pavlovská mineralita, ta naše slanost, která tady je jedinečná. V každé vinařské obci kolem Pálavy je charakter minerality odlišný a já chci, aby bylo jasně místní.

Dokážete odhadnout, jaký bude letošní ročník?

Myslím si, že je brzy to posoudit. A vinaři to také neradi dělají, protože až jsou hrozny ve sklepě a víno hotové, tak můžete posuzovat ročník. Ale dá se říct v tuto chvíli, co se týká vinohradů, že to tam vypadá celkem pěkně.

Ale posledních 14 dnů bych řekl, že chybí voda. Takže kdyby byla voda, bylo by to skvělé, trochu se bojím sucha, které momentálně je. Aby se nestalo, že přijde voda v době, kdy my vinaři to nepotřebujeme, to znamená v září, říjnu.

V čem je Pálava unikátní?

Zcela určitě tím teritoriem, tím podložím i tím počasím, které tady máme. Vlastně nakonec součástí teritoria je vinař samotný, jeho rukopis.

Má klimatická změna vliv na vinařství na Moravě?

Zcela zásadní. V posledních letech se zvyšuje teplota a moravskému vinařství to prospívá, zvlášť červeným vínům. U bílých to bylo vždy v pohodě, protože chladnější počasí bílým vínům prospívá, na tom je založená kyselina.

Ale díky zvyšování teploty, máme sluníčka víc, tak kvalita červených vín se zlepšuje, přibližujeme se k dobrým červeným vínům v Itálii a ve Francii.