Proč je české pivo pořád nejlepší na světě? Podle znalce z Belgie i díky chmelu ze Žatce

V loňském roce vypil každý Čech o pět litrů piva méně. Alespoň to vyplývá ze statistik Českého svazu pivovarů a sladoven. Po pěti letech neustálého růstu klesla meziroční spotřeba piva o 0,7 % (na 20,32 milionu hektolitrů).

Za poklesem konzumace piva může podle svazu i protikuřácký zákon, který vyhnal pijáky piva z hospod. Jediné, co podle pivovarníků roste (o 37 %), je zájem o pěnivý mok v plechovkách.

Svět jde ještě dál, protože pivní produkci ovládají větší pivovarnické skupiny.

Zajímavé ale je, že pivní trendy neurčují. Ty mají „v rukou“ minipivovary, které rostou doslova jako houby po dešti.

Češi mají pocit, že jsou národem pivařů. Váženou národní specialitou je ale i pro každého Belgičana. Zlatého moku se tam vaří 750 druhů, najdete tam největší pivovarnickou skupinu na světě a stovky malých, řemeslných pivovarů, které aby na trhu obstály, musejí být něčím výjimečné.

To české je pořád nej...

„Češi jsou velcí milovníci s největší konzumací piva na hlavu. My jsme bývávali druzí za Německem, ale teď v této statistice prudce klesáme,“ říká Radiožurnálu jeden z nejuznávanějších belgických odborníků na pivo a chmel Denis De Keukeleire.

I on ale musí přiznat, že česká piva jsou opravdu skvělá. „Piva plzeňského typu jsou nejlepší na světě. Je to tím, že používáte jen vlastní, hlavně žatecký chmel. Je to aromatický chmel, jednička na světovém trhu. Právě proto jsou česká piva tak výborná a současně zdravá,“ je přesvědčen.

„Žatecký chmel má nižší hořkost a pivovarníci ho proto musí používat hodně. Tím se do piva taky dostává mnoho zdraví prospěšných látek.“

Boom minipivovarů

Denis De Keukeleire z Gentské univerzity tipuje, že boom malých pivovarů může klidně trvat stejně dlouho jako v USA.

„V 80. letech tam měli 83 pivovarů. Teď je jich tam víc než 7300, a dalších 2600, hlavně minipivovarů, už oznámilo vstup na trh. Jejich obliba za mořem už trvá přes 30 let,“ říká Belgičan.

Americký trh je ale velký, malé pivovary v menších zemích, jako je Belgie nebo Česko mají jen dvě možnosti: přitáhnout patrioty, nebo exportovat.

„Pokud světu ukážete, že máte něco nového nebo výjimečného, fajnšmekři si to objednají přes internet. Druhá možnost je vařit tak tři piva stabilně, a pak mít speciály. Řekněme každý měsíc jedno nové pivo a tak přitáhnout zájem pivařů. Vyžaduje to ale velkou kreativitu,“ dodává De Keukeleire.

Denise De Keukeleire, jeden z nejuznávanějších belgických odborníků světa | Foto: Filip Nerad