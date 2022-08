Letní mámení. Borůvkový cheesecake

Je bez mouky, rychle připravený, zvládne ho skoro každý, je plný borůvek, lehký, krémový, chutný, osvěžující. Dá se vůbec něčemu podobnému odolat? Jednoduše nedá! Tentokrát píši o borůvkovém dortu, který společně připravíme. Mohla bych také dnešní glosu uvést nadpisem „Jak sladce nakrmit děti o prázdninách, a nejen je!“ Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 9:00 13. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letní pochutnání v borůvkovém dortu bez mouky. Je snadný na přípravu a výsledek je skvostný chuťově i na pohled | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Je léto, nikomu se nechce trpět u rozpálené plotny, když tuto úlohu přebralo parné počasí. Děti a zbytek rodiny se pravidelně vynoří bůhví odkud, ale vždy se stejnou otázkou, jestli máme něco „dobrýho“ na zub. Vy víte své, v lednici je připraven dezert, který se dá sníst na tři sousta, nasytí, osvěží a vy máte klid.

O co jde?

Na úvod musím říct, že ujíždím na borůvkových dezertech, ať to jsou borůvkové kynuté koláče, borůvkové trhance, borůvkové knedlíky nebo borůvkové cheesecaky. Cheesecake nemusím představovat, zabydlel se u nás velmi rychle a natrvalo.

To, že je zapečený cheesecake trochu popraskaný, nevadí. Patří to k němu | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Jsou ale cheesecaky, které musíte dokonce spálit! Nabízím vám je s vírou, že vás zaujmou natolik, že už nebudete chtít jiný! Pokud namítnete, že jde vlastně o jakousi obdobu našeho tvarohového dortu, tak vězte, že tomu tak není. Má spoustu výhod: je hotový za chvilku, nepotřebujete sušenko-máslovou krustu a obsahuje jen pár ingrediencí. A vlastně ho ani nemůžete zkazit.

Můj dnešní recept je právě inspirován tímto spáleným cheesecakem, o kterém jsem psala v mé loňské gastroglose. Tento spálený cheesecake nemá zase tak dávnou historii, pochází z města San Sebastian v Baskicku. Je plný krémové náplně, která evokuje léto, není přeslazený, je lehce stravitelný, trochu spálený, aby získal karamelovou chuť a to je to, oč tu běží.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Dnešní dezert jsem zvolila v kombinaci s borůvkami, které k létu patří. Můžete použít borůvky kanadské nebo lesní. Pokud zvolíte borůvky natrhané přímo v lese, doporučuji hned si důkladně umýt ruce i borůvky a poté jejich tepelné zpracování.

Sama mám na zahradě tři keře kanadských borůvek, letos jsou mimořádně plodné a chutné. Tím uspokojím svoji chuť po čerstvých borůvkách, a pokud kupuji natrhané v lese, vždycky je tepelně zpracuji nebo nechám zmrazit.

A pokud se ptáte, jaký bonus vlastně tento dort má, odpovím takto: Je upečený do zlatova, má svůj charakter a krásu i v prasklinách, je karamelově krémový s pikantní chutí borůvek. Je jako vystřižený z nějakého filmu zlatých dobrých časů.

Borůvkový cheesecake bez mouky

pro dortovou formu o průměru 23 cm

Ingredience:

300 g borůvek

500 g krémového sýra, nejlépe 4 balení po 125 g sýra Lučina bez příchutě

3 vejce velikosti M

150 g krupicového cukru + 2 lžíce na posyp

200 g zakysané smetany s min. obsahem tuku 20 %

1 lžička vanilkového extraktu

1/2 lžičky soli

3 lžíce kukuřičného škrobu

moučkový cukr k servírování

Postup:

Rozehřejeme troubu na 180 °C. Vymažeme olejem dortovou formu a její dno pokryjeme papírem na pečení, který jsme vystřihli z obkresleného dna formy. Poté na výšku formy ustřihneme pás papíru na pečení, a vložíme ho na olejem vymazané okraje, dobře takto drží. V míse kuchyňského robotu nebo šlehací metlou ručního mixéru krátce vyšleháme krémový sýr a cukr, přidáme vanilkový extrakt a postupně po jednom přidáváme vejce.

Nakonec přidáme škrob, sůl, zakysanou smetanu a už jen vše krátce spojíme. Těsto vlijeme do připravené papírem na pečení vyložené formy, posypeme borůvkami a zasypeme 2 lžícemi cukru. Dáme do trouby a pečeme při stálé teplotě 55–60 minut. Dort by měl mít zlatavě hnědou barvu, střed může být i trochu nestabilní, není to na závadu. Dort se při chladnutí pěkně usadí. Po vyjmutí dortu z trouby ho necháme asi 10 minut chladnout, než uvolníme sponu a odstraníme okraj formy. Doporučuji ho nechat opět ještě chvilku usadit a teprve poté nakrájet. Dort posypeme moučkovým cukrem a servírujeme.