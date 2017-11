Potravina budoucnosti? Finové začali prodávat chleba z hmyzu, na bochník potřebují 70 cvrčků

V chlebu jsou i klasická pšeničná mouka nebo semínka. Právě díky cvrčkům je ale tento chléb bohatší na bílkoviny.

„Z cvrčků jsme udělali mouku. Rozdrtili jsme celé cvrčky a zpracovali je do těsta. Potom jsme upekli velmi chutný výrobek. Pokud bych si měl tipnout, stane se z něj potravina budoucnosti, a to i na finském trhu. Ale jak dlouho to bude trvat a do jaké míry se to stane, to teprve uvidíme,“ vysvětluje ředitel pekárny Markus Hellström.

Každý bochník obsahuje zhruba 70 cvrčků, kteří byli vysušeni, rozemleti a posléze smícháni s moukou, pšenicí či semínky.

Pekárna zkoumala možnosti chleba z cvrčků delší dobu, ale s prodejem musela počkat, než Finsko povolilo prodej potravin z hmyzu.

Helsinská firma Fazer tvrdí, že je první, kdo uvádí na trh chleba z cvrčků | Zdroj: Reuters

Ti, kteří se už odhodlali a vyzkoušeli ho, přišli chlebu na chuť. „Musím říct, že nejdřív se mi to nezdálo. Musíte si na tu myšlenku zvyknout. Ale krok po kroku...“ vzpomíná Reino. „Chutná to jako chleba, je to opravdu dobré,“ říká studentka Sára.

Podle pekárny je chleba z cvrčků dobrý způsob, jak si zvyknout na jídlo z hmyzu. Na tom si podle odhadu OSN loni pochutnaly dvě miliardy strávníků po celém světě. Na lidském jídelníčku najdeme asi 1900 hmyzích druhů. Spojené národy považují hmyz za jedno z řešení, jak nakrmit rostoucí lidskou populaci.

Cvrčci ve finském chlebu zatím pocházejí z Nizozemska | Zdroj: Reuters

Chleba je o něco dražší, než kolik ve Finsku stojí běžný pšeničný chleba. Za bochník zákazníci utratí v přepočtu něco přes 100 korun. Normální chleba stojí mezi 50 a 75 korunami.

Cvrčci ve finském chlebu zatím pocházejí z Nizozemska. Pekárna ale hledá i místní dodavatele. Kvůli omezené nabídce cvrčků se chleba zatím prodává jen v Helsinkách. Postupně by se ale měl rozšířit do všech poboček firmy Fazer.