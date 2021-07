Chorvatsko je kulinářským zážitkem, ve kterém budete plavat a při nepozornosti se začnete i topit

Znám italské Amalfi a dobře znám i chorvatský Rovinj. Oboje mám moc ráda a před pár dny se mi obě lokace spojily v jeden celek. Dva obrazy v jednolitou vrstvu plnou teplého večera, zapadající slunce, barvy oblohy a moře měnící se z rudé, resp. tmavě tyrkysové v temně modrou bez rozdílu, co je nahoře a co je dole. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Rovinj 10:13 3. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ryba na grilu je nejčastější pochoutkou a Chorvaté ji umějí skvěle připravit | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Krásná a úchvatná atmosféra nastupující noci, dokonalá večeře v restauraci na skále nad mořem, nabídka mořských plodů a dobře chlazených bílých vín, o kterých už nevím, z jaké země pochází, zda z Itálie či Chorvatska, ale které chutnají úplně stejně dobře.

Věřte, že za chutěmi a podmanivou atmosférou, službami a sluncem nemusíte až na Amalfi, to samé najdete i v nedaleké Istriji. I tady se lze najíst v přepychu dokonalých restauracích, ale i v dostatečné kvalitně normálních restauracích a bister pro turisty a místní.

My jsme Italové

Chorvatsko má u nás díky své vzdálenosti a kráse pobřeží a moře zajištěnou trvalou přízeň. Situaci se vylepšila i silniční dopravou po vlastní ose, kdy stačí překonat nástrahy našich silnic, které patří mezi nejhorší úseky jízdy autem na jih, a poté je to už většinou o moderním cestování odpovídající tomuto století.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Nabídka hotelů, apartmánů, soukromého ubytování i kempů a pronajatých jachet je dostatečně široká a rok co rok se zkvalitňuje.

Já dávám už léta přednost okolí města Rovinj. Autem jsem tam za osm až devět hodin. Užívám si divokých pláží i moderního koupání patřícího většinou k hotelům vyšší třídy. Jídlo je zde kvalitní a dovolím si přidat ještě jednu nedávnou zkušenost.

Požádala jsem na recepci consierge, ať mi poradí restauraci, která je vyhlášená a navštěvovaná místními. Kdo z nás tohle nedělá, že? Doporučená restaurace vypadala dobře, sedělo se venku, jídelníček v domácím jazyce a v angličtině, což je mi vždy sympatické a obsahově mě zarazilo, že nabídka jídel nebyla úplně chorvatská.

Zeptala jsem se číšníka, proč tu nemají jejich grilovanou klasiku pljeskavicu a čevabčiči. V obličeji se mu usadil dramatický výraz a pronesl, že my tady nejsme přímo Chorvaté, tady připravujeme jenom ryby, mořské plody a těstoviny, nejlépe s lanýži a podáváme víno z místních vinic. My tady vaříme jako Italové, protože tohle vlastně Itálie je!

Krásná a úchvatná atmosféra nastupující noci, dokonalá večeře v restauraci La Puntulina na skále nad mořem, nabídka mořských plodů a dobře chlazených bílých vín | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Nechala jsem to být bez dalších dotazů. Dokonce jsem takovou odpověď už tady slyšela, a tak jsem nebyla ani překvapená. Částečně mají pravdu, starosta je Ital, malebnost a romantika okolí si také nezadá s již vzpomínaným Amalfi, jídelníček byl také podobný jako na Amalfi a lidé ve službách jsou fakt víc připoutáni k Itálii než k jižnějším částem země.

Tvrzení číšníka navíc potvrzuje, že autem jste za chvilku na italské hranici a odsud za pár chvil v přístavu Terst, kde sídlí známá univerzita, přístav patřil za rakouské monarchie mezi hodně důležité a město bylo počátkem minulého století oblíbeno literáty z celé Evropy a já za všechny vzpomenu Franze Kafku a Maxe Broda.

To vše dodávám jenom jako tip na výlet, když se vám už z té dovolenkové romantiky začne stýskat po něčem jiném.

Zpátky ke gastronomii

Vzpomněla jsem, že mnou navštívená restaurace se hlásila k italské kuchyni. Takových je ve městě víc, ale nechybí ani jedinečná chorvatská jídla připravovaná na grilu, ať už ryba nebo mleté maso.

Jak je rozmanité a členité pobřeží Jaderského moře, tak je to i s chorvatskou gastronomií. Místy převládá kuchyně jihovýchodní Evropy, dalo by se říct, že je to přímo balkánská kuchyně.

Vnitrozemí je nejvíc ovlivněno maďarskou, tureckou a rakouskou kuchyní. Není se čemu divit. Rakouská monarchie měla i v této oblasti dlouhé prsty a hodně česneku, papriky a kořenění černým pepřem je pro tuto kuchyň historickým dědictvím.

Na skále v centru města Rovinj najdete restaurace a bary. Dotek s mořem zaručen | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Středomořská, pokud chceme tedy italská kuchyně, je k ochutnání především na pobřeží a patří k ní olivový olej, středomořské bylinky a koření. Namátkou vzpomenu citronovou kůru, šalvěj, rozmarýn, oregano, bobkový list, výrazná majoránka, skořice i hřebíček. Vše je nám důvěrně známo a umíme s těmito ingrediencemi vařit a vaříme s nimi s radostí.

Vnitrozemí i pobřeží jsou spojeny kvalitními sýry a mléčnými výrobky, rybami, výborným masem připravovaným regionálně na mnoho způsobů, čerstvou šťavnatou zeleninou a ovocem. Nevynechám ani pestrou nabídku chorvatských vín, piva a rakije.

To nejlepší pro vás

Teď se projdeme po gastronomické mapě regionů a vychutnáme si to nejlepší z nich. Začneme Istrijí, kde je vliv sousedů nejvíc patrný a mezi pochoutky zde patří malé tenké kousky těstoviny fuži, nejčastěji se podávající s lanýži či mořskými plody. Hned přejdu ke grilu a vzpomenu grilované jehněčí maso. Patří víceméně k Dalmácii, ovšem vzhledem k jeho kvalitě a chutím se připravuje skoro všude a patří mezi chorvatské lahůdky, na které se těší každý návštěvník.

U Dalmácie zůstanu a vzpomenu pašticádu, což je masová pochoutka z hovězího zadního (i z telecího) složitá přípravou a obemknutá záhadou zaručených receptů, asi jako naše svíčková. Podává se s těstovinami a může se ochutit sušenými švestkami. Zdůrazňuji, že bez jejího ochutnání z Chorvatska neodjíždějte.

Pečený filet z mořského vlka v podání restaurace La Puntulina v Rovinji. Sedíte na skále nad mořem, rezervace proto nutností | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Z oblasti Zábřehu pochází zagorski štrukli, což je velmi populární jídlo už po celém Chorvatsku. Jedná se o závin z těsta původně naplněný čerstvým kravským sýrem a upečeným v troubě. Ani v tomto případě nezaváhejte a ochutnejte.

Známé jsou zelné závitky s mletým masem, mají rozmanitý původ a stejně tak i recepty.

Maďarskem zavání pastýřský a zvěřinový guláš připravovaný povětšinou v kotlíku na přímém ohni.

Nemohu vynechat grilovanou chobotnici. Dostanete jí skoro v každé restauraci, stejně jako chobotnicový studený salát, ale buďte nároční a nenechte si servírovat chobotnici, která není čerstvá. I v Chorvatsku platí a vzhledem k rybím pochoutkám a mořským plodům zvlášť, jakmile pojmete podezření o kvalitě jídla, vždy ho vracejte. Doma v našich restauracích neuděláte nic jiného.

Místo kam zajít, když navštívíte park Zlatni Rt. Grill Lovor patří k hotelům Maistra, ale je otevřen pro každého, servírují zde jednoduchá, ale skvělá jídla a snacky | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Trochu přivandrovalcem je černé rizoto, ale usadilo se ve většině nabídek restaurací, a pokud je z čerstvých slávek, krevet, sépií a chobotnice, doporučuji k ochutnání.

Chorvatskou národní polévkou je brodet, rybí polévka, vývar, ze smíšených čerstvých mořských ryb. Ze sladkovodních ryb se připravuje rybí guláš a ve Slavonii se podává i na Vánoce.

Salata od hobotnice podávají v národním parku Zlatni Rt v grill Lovor | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Co možná zní banálně, ale vždy je první zastávkou našeho prstu putujícího po obsahu jídelníčku, je grilovaná ryba a jsem si jista, že ji nemusím ani představovat.

Z osmanské éry pochází kebab, kousky mletého hovězího, jehněčího a vepřového masa podávaného s ajvarem.

Gastronomie bez konce

Chorvatsko má díky okolním vlivům, bouřlivé historii a přímořské poloze nesmírně bohatou gastronomii. Na závěr mohu ještě vzpomenout vynikající pršut, hustou fazolovou polévku maneštru z Istrije a vlastně jsem se ani zase tak daleko nedostala a tím chci říct, že Chorvatsko není jenom super opalování, plavání a teplé večery, ale gastronomický zážitek zapitý vynikajícími místními víny a dobrým pivem.

Jehněčí klobásky s jarní cibulkou a fazolemi s trhaným uzeným masem. Podává restaurace Park hotelu v ACI Marine v Rovinji | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Nabídka gastronomie osloví každého, stejně jako divoké pláže, moře, lidé, památky, výlety, hospody či moderní restaurace a bary.

V gastro orientaci v Rovinji vám ráda doporučím pár zaručených tipů: místní taverna Konoba Jure je sice trochu vzdálená od centra města, ale jde o velmi autentickou restauraci s rybami a mořskými plody, jak jsem již naznačila, balkánská jídla tady nečekejte, je to jen a jen o istrijské kuchyni. Ceny jsou mírné a chodí sem převážně místní.

Neprohloupíte, když zavítáte na přímořskou promenádu ve městě, ačkoliv vypadá turisticky, jde o opravdové istrijské pochoutky, které se zde servírují každý den a stačí si jen vybrat, kde se budete cítit nejlépe, já doporučuji hned na začátku přístavní promenády Grill Peter.

I s pizzou si tady vyhrají. Masová s červenou čekankou | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Velkým zážitkem v centru města jsou restaurace Giannino a zejména La Puntulina, které patří pod jednoho majitele a všechny jsou opravdu skvělé. Rezervace je tady nezbytná, a to už o něčem vypovídá. Budete uchváceni scenérií i skvělým jídlem a milým servisem.

Zmrzlináren je v Rovinji nepřeberně, prostě italská vášeň pro zmrzlinu je zde patrná na každém kroku, já nedám dopustit na Caffe bar b 052. Paní majitelka je nesmírně vynalézavá a například taková limetková zmrzka s červeným pepřem je zážitkem.

Užijte si léto v Chorvatsku, zvláště pak v istrijském Rovinji.

Rovinj je plná výborných zmrzlin, většina z nich je domácí produkce a s chutěmi se experimentuje. Zde limetková s červeným pepřem, kterou představuje autorka | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas