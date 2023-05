Lidka kdysi patřila mezi nejlepší čokolády na světě. Ručně ji teď v Kutné Hoře vyrábí manželé

Historie kutnohorské čokolády se začala psát roku 1918. Čokoládovna Koukol a Michera pod značkou Lidka vyvážela čokolády a bonbóny do celého světa. Dvakrát za sebou tehdy vyhrála čokoláda zlatou medaili na světové soutěži. Po roce 1948 ale byl podnik znárodněn. V roce 2018 se do obnovy čokoládovny pustili manželé Lada a Pavel Bartošovi. Kutná hora 14:21 8. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kávomléčný speciál Lidka kdysi a nyní | Zdroj: Čokoládovna Lidka Kutná Hora

Bartošovi nakupují kakaové boby přímo od farmářů, ručně je třídí a pak praží. Poté je potřeba kakaové boby ručně odslupkovat a pomlít.

A jak dlouho trvá výroba čokolády, hodinu, dvě, deset? Nebo týden, měsíc? Poslechněte si v reportáži

„Třením se kakaové boby zahřívají, uvolňuje se z nich kakaové máslo a vzniká čokoládová hmota,“ popisuje Lada Bartošová.

„Pokud chceme dělat čokoládu podle starých výrobních postupů, tak se kakaové boby mísí téměř 100 hodin. Potom čokoláda ještě zraje, podobně jako sýry. Přibližně po 14 dnech ji nadrtíme na kostky, zahřejeme, temperujeme a teprve potom plníme do forem,“ dodává Bartošová.

Čokoládu vyrábí sama s manželem a k tomu patří i to, že ji ručně balí. Od sklizení kakaových bobů na plantáži po zabalenou čokoládu připravenou k mlsání to trvá zhruba půl roku, přibližuje Bartošová.

Po znárodnění zánik

Výrobu čokolády Lidka obnovili Bartošovi v roce 2018. „Přišlo nám líto, že tak slavná značka je zapomenutá. Chtěli jsme připomenout, že svého času se v Kutné Hoře vyráběla jedna z nejlepších čokolád na světě,“ říká Lada Bartošová.

Poté, co byla čokoládovna v roce 1948 znárodněna, se výroba začala omezovat a továrna o deset let později zanikla. V rámci vzniku specializovaných národních podniků se pod značkou Lidka, ovšem bez původních receptur, začaly čokolády a bonbóny vyrábět v Modřanech (Orion), v čokoládovně ve Velimi a v Dianě Děčín.

To, co z kutnohorské čokoládovny zbylo, odkoupilo Nestlé. Čokoláda Lidka se léta nevyráběla a vypadalo to, že už se nejspíš nikdy vyrábět nebude.

Půl roku poté, co Bartošovi čokoládovnu obnovili, získali svou první medaili na Academy of Chocolate v Londýně. Další ocenění následovala.

„My těch ocenění máme celou řadu i z International Chocolate Awards. To nejlepší, co zatím máme, je z loňského roku. Je to zlatá medaile na evropské soutěži za naší 100% čokoládu,“ těší Ladu Bartošovou.

Manželé Bartošovi vrátili do života čokoládu Lidku | Zdroj: Čokoládovna Lidka Kutná Hora

Superpotravina

Kromě čokolád prodávají v Kutné Hoře i samotné kakaové boby. „Jsou zdravé, dokonce jsou zařazené mezi superpotraviny. Spousta našich zákazníků si je kupuje na večer místo chipsů k televizi,“ popisuje Bartošová a dodává:

„Je to, jako když si dáte kafe. Jste pak hyperaktivní a máte dobrou náladu.“

A proč je bílá čokoláda bílá? Obsahuje totiž hlavně kakaové máslo, za tepla má barvu podobnou pivu. „Ale když zchladne, tak je bílá. Kromě másla je tam ještě mléko a cukr, a tak není důvod, aby byla tmavá,“ dodává Lada Bartošová.

Bartošovi pořádají také ochutnávky čokolády a přednášky o ní, v zadní části obchodu mají i malé muzeum kutnohorské čokolády. Vystavují tam formy, automaty a nádoby na čokoládu, krabice bonboniér nebo historické tabulky čokolády.