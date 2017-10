Croissant už není, co býval, tvrdí pekař. Vyrazil do boje za záchranu francouzské pochoutky

Frédéric Roy chce pro croissanty vytvořit speciální značku, která by chránila jejich tradiční recepturu, to znamená aby byly upečené přímo na místě z kvalitního másla a mouky bez přídavných látek.

Jeden ze symbolů francouzské kuchyně v ohrožení. Kvůli nedostatku a ceně másla zdraží croissanty Číst článek

„Dneska není nic, co by croissanty chránilo. Když bychom měli tradiční značku, tak by si můj vnuk, kterému teď jsou dva roky, mohl za pět deset nebo patnáct let koupit coissant a byl by si jistý, že má kvalitní výrobek,“ popisoval pekař pro rozhlasovou stanici France Info.

Fréderic Roy taky tvrdí, že v současné době je jednodušší na pravý croissant natrefit třeba v Los Angeles než ve Francii. Navíc podle něj zákazník nemá šanci zjistit, jestli jí průmyslově vyrobené pečivo nebo místní výrobek.

Dopis premiérovi

Roy už dokonce napsal dopis francouzskému premiérovi Edouardu Philippovi. Žádal ho, aby podpořil spociální značku pro tradičně vyrobené croissanty.

„Měla jsem tady takovou starší paní, která na mě už při příchodu volala, že si přišla pro svůj čokoládový koláč, který zná už z dětství,“ popisuje pekařka. | Foto: Alisa Anton | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Francouzský pekař chce, aby pro ně platila podobná norma jako například pro tradičně vyrobené bagety, které speciální značka chrání už od roku 1993, kdy ji zavedl kabinet premiéra Edouarda Balladura. Ochránnou známku by podle pekaře ocenili i zákazníci i další pekaři

Čokoládový koláč z dětství

„Měla jsem tady takovou starší paní, která na mě už při příchodu volala, že si přišla pro svůj čokoládový koláč, který zná už z dětství. Když vám tohle někdo řekne, tak vás to musí dojmout,“ popisovala pekařka Katia pro francouzský rozhlas.

Frédéric Le Roy je taky přesvědčený, že by značka lépe pomohla ostatním pekařům, protože by je prý lépe chránila před náhlým růstem cen. Jako například v poslední době, kdy rostly ceny másla. Pekař kvůli tomu musel své croissanty zdražit o deset centů na 1 euro - což je v přepočtu zhruba 26 korun.

Na pekařovu žádost regoval například poslanec z departementu Alpes-Maritimes Éric Ciotti už na Facebooku pekařův projekt podpořil. Podle francouzského listu Le Figaro teď žádost posuzuje i francouzský ministr financí Bruno Le Maire.