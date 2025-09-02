Čtyři výrobci z Vysočiny získali certifikát kraje. Oceňuje kvalitu jejich produktů i šetrnost k přírodě
Další čtyři výrobky nově nesou certifikáty značky Vysočina – regionální produkt. Uděluje je vedení kraje. Nově mezi certifikované patří výrobci sušeného masa, paštik a konzervovaného masa z Náměště nad Oslavou, chilli omáček z Jakubova, džemů a sirupů z Druhanova a rakytníkových produktů z Bohdalova.
Podmínkou pro zisk certifikátu je, aby výrobek vznikal přímo na Vysočině a využíval místní zdroje. Hodnotí se jeho kvalita, šetrnost k přírodě a také to, jestli něčím reprezentuje region – třeba vzhledem, motivem nebo surovinou.
Po tom, co zájemci zašlou žádosti o udělení značky, je svolána takzvaná certifikační komise. V té zasedají zástupci kraje i odborníci z regionu. „Kromě jmenovaných radních, případně pracovníků z úřadu jsou to také aktéři z území. Jsou tam zástupci místních akčních skupin z celého území, které třeba znají ten svůj mikroregion a vědí, jak tam působí, jak se chovají,“ vysvětluje předsedkyně certifikační komise Marie Černá.
Certifikát se uděluje vždy na dva roky a po uplynutí této doby si o něj musí výrobci znovu zažádat. Pro výrobce je to motivace dál udržovat vysoký standard.
Značka Vysočina – regionální produkt je ocenění pro výrobky, které ukazují kvalitu i vztah k místu, odkud pocházejí. Jejím cílem je podpořit místní výrobce a ukázat, co Vysočina nabízí. Certifikát mohou získat potraviny a zemědělské nebo řemeslné výrobky. Díky značce má zákazník jistotu, že jde o poctivý výrobek s vazbou na region.