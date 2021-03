Nejlépe vařím, když jsem naštvaná, říká foodblogerka Heřtová. Inspirovaly ji hlavně babička a maminka

„Anglická snídaně vás nasytí až do večera, je to takové národní jídlo, patří k Británii,“ vypráví foodblogerka a gastronomická žurnalistka Dagmar Heřtová, která žije střídavě v Česku a v Anglii. A právě posledně jmenovaná země podle ní udělala v gastronomii obrovský kus práce. „Všichni nejlepší kuchaři chtějí mít restauraci v Londýně nebo na anglickém venkově,“ říká. V čem vidí půvab a kvalitu legendárního pokrmu fish and chips? Praha 13:55 28. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Foodblogerka a gastronomická žurnalistka Dagmar Heřtová | Foto: Tomáš Černý | Zdroj: Český rozhlas

Ve vaření Dagmar Heřtovou inspirovaly hlavně babička a maminka. Pomáhal jí ale i tatínek, který byl vyučený kuchař a cukrář.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Gastroglosa není jenom recept, ale i příběh a zkušenost, vysvětluje Dagmar Heřtová, která na webu iRozhlas.cz pravidelně píše gastronomické glosy.

Navzdory tomu se foodblogerce občas něco nepovede. „Někdy se vám srazí krém, protože jste si včas nevyndali máslo nebo vejce byla příliš studená. Ale tatínek mi vždycky řekl, že to nevadí,“ vzpomíná.

Nejraději podle vlastních slov vaří, když je naštvaná. „Také velmi ráda vařím, když vůbec nevím co. Jen otevřu lednici a přemýšlím, co z toho uvařím. A pokaždé mě to zavede někam jinam,“ říká s tím, že jí obvykle chybí nějaké suroviny, které musí něčím nahradit a vznikne tak nové jídlo.

Kromě gastroglos, které pravidelně vycházejí na serveru iROZHLAS.cz, napsala také kuchařku o bylinkách. Další má pak v hlavě a v plánu.

„Ještě předtím bude vydání gastroglos. Na to se velmi těším, protože si myslím, že osloví daleko víc čtenářů, protože to není jen pro kuchařinky, nebo někoho, koho zajímají bylinky. Ale je to trochu víc, protože ten záběr je širší,“ přibližuje.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v audiu.