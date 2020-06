Malinko poetická gastroglosa o současném Rakousku

Navštívila jsem Štýrsko, oblast Schladmingu, něco pochodila, něco pozorovala a hlavně opět si pochutnávala na klasické kuchyni, která zrovna v tomto případě moc s dietním jídlem nesouzní, ale ne vždy je nutné lpět na moderních stravovacích doporučeních, že?

Občas prostě můžeme zdravé výživě popustit uzdu a klidně mezi ni zařadit obložené chleby s několika druhy tučných sýrů, jemné plátky či pořádné špalky nakrájeného špeku, sladkosti, ze kterých přímo cítíte hříšnost a provinění, a nesmíme zapomenout ani na vychlazená místní vína a hořká piva.

To vše jsem si neodpustila a jsem spokojená sama se sebou. Ušla jsem, pojedla jsem a hlavně jídlem hřešila jsem… Jednou za čas, proč ne!

Jaké je dnešní Rakousko na horách

V první řadě stále krásné, okouzlující a podmaňující. Donedávna panující chladné počasí zanechalo ve většině vysoce položených, strmých a slunci nedostupných proláklinách ještě velké množství sněhu a potůčky, po většinu léta napájející jezírka a horská plesa, jsou nadmíru dravé a plné křišťálově čisté ledové vody.

Ovšem lesní horské louky jsou už prohřáté a plné kvalitní trávy a hlavně nepřeberných barev květin a neodolatelné vůně. Teď nastává čas, kdy stvoly padají pod ostřím žacích strojů a tráva se díky slunci mění v dokonale usušené aromatické seno mizící v úhledně zabalených obřích válcích, které sedláci odvážejí na místa, odkud budou v zimě krmit dobytek.

Ten je všudypřítomný a na všech pastvinách. Po dojení jsou na sběrných místech podél cest připraveny ke svozu a dalšímu zpracování konve plné nejkvalitnějšího bio mléka.

Možná si říkáte, že popisuji idylku staletí minulých. V Rakousku naštěstí nezmizela, tady je tradice horalů přísně střežena a jejich nabyté znalosti přírody a jejího využití ve vlastní prospěch jsou i dnes na denním pořádku. To je také jedna z věcí, které mě na této nevelké zemi fascinují.

Ještě jedna věc je u horalů pravidlem: cokoliv nějakým způsobem „ožulí“, tedy nedotáhnou do konce, příroda si za jejich lenost a ošizení ihned vybere při nejbližší příležitosti svou mnohonásobnou daň.

Rakousko na přelomu měsíce června a července letošního roku je čerstvé, svěží, nespálené slunkem a hodně opuštěné. Každý kopec, každá cestička, horská chatka a hotely a hotýlky čekají zatím marně na hosty. Ti sem nesměle, polehounku přicházejí, zatím většinou ti z Německa, ale je to málo, je to zoufale málo.

Chleby se sádlem a cibulí, na které prkýnko nestačí | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Obchody se sportovním zbožím se zavírají nebo omezují svůj rozlet z let před virem, restaurace mají většinou polovinu týdne zavřeno a otevírají ve středu, respektive ve čtvrtek, bary také zejí prázdnotou nebo vítají pouze starousedlíky. Lanovky vyvážejí turisty také tak na 20 % a pryč jsou obvyklé fronty a tlačenice u pokladen s lístky.

Na Dachsteinský ledovec jedete v gondole s pěti lidmi, takže povinné odstupy určitě dodržíte. Roušek ubylo, ale jsou stále v kurzu, i když mnohdy dobrovolně, což chápu a i schvaluji.

Ale snad se vše vrátí do normálu, už jenom třeba kvůli té gastronomii, kterou nám Alpy dokáží nabídnout.

Jak si vede gastronomie po pandemii

Mimo omezenou otevírací a zavírací dobu stejně. Alpské lahůdky jsou stále nabízeny v každé miniaturní chatce, na kterou narazíte při dobývání horských velikánů. Obsluhy jsou stále stejně milé, podmáslí s brusinkami stále nadýchané a osvěžující, krajíce chleba snad o něco větší, vrstva sádla o něco silnější, cibulky dostanete také o malinko více, plátky špeku jsou krásně průhledné a rozplývají se na jazyku, na druhou stranu jsou podávané špalíky uzeného špeku ještě silnější a prorostlejší.

Našlehané podmáslí s brusinkami je alpskou specialitou | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Křen je aromatičtější, hořčice pálivější, játrové knedlíčky chutnější, vývar silnější, klobásky opečenější, sýry tučnější, šunka kvalitnější, eintopf hustší, smetana smetanovější, bylinky čerstvější a prkýnka místo talířů už nejsou pod pochutinami vidět vůbec.

Na závěr té chvály ještě dezertní dodatek: palačinky a koblihy jsou sladší a Kaiserschmarrn lahodnější, štrúdl zavinutější a šlehačka hutnější.

A teď si představte, že vůbec nelžu, vše jsem zažila tento týden, v pátek jsem pobyt v Rakousku zakončila a byl přesně takový.

Pro mužské čtenáře přidávám ujištění, že pivo je naléváno nad míru, šňaps je vypálen dokonale a na nadměrečné množství se také kupodivu moc nehledí. Klasika, jako je pálenka Williams, je jemnější a podtrhuje fakt, že se hrušek odrůdy Williams-Christ loni urodilo dost a v nebývalé kvalitě. Za tím vším prý nezaostává ani proslavená meruňkovice Marillen Schnaps, která je také na vrcholu.

Telecí řízek smažený na přepuštěném másle | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

To vše mám zprostředkovaně od svého mužského doprovodu, kdy jeden ochutnával, jak se podařilo vypálit, a druhý spořádal každý den obrovský telecí Wiener Schnitzel připravený tradičně na přepuštěném másle, které samo o sobě je zázrakem alpské přírody.

Okolí Schladmingu

Abych ale byla konkrétnější, tady je pomyslná gastronomická mapa okolí Schladmingu. I v té záplavě kvalitní nabídky je přece jen pár podniků zkrátka lepších, i když vím, že na mnohých hodnoceních se může podepsat i momentální atmosféra a nálada.

Přesto když chcete jít na jistotu, zajděte ve Schladmingu v blízkosti vodopádů Talbachklamm a místního pivovaru Schladminger do Die Talbachseschenke in Schladming, hospody s venkovním sezením, skvěle vaří domácí rakouskou kuchyni. Až se nabažíte a vyjdete kolem vodopádů do Rohrmoosu, zvolte hned první velký Wirtshaus Landalm, kde se dočkáte rakouské pohostinnosti se skvělou kuchyní v plné parádě.

A až si vyšlápnete z Ramsau do výšky 2 146 m, na horskou boudu Guttenberghaus, v třetině cesty na vás čeká nemalý skvost v podobě Lärchebodenalm. Díky zachovanému rustikálnímu charakteru této chaty si budete připadat jak v pohádce a to včetně našlehaného Buttermilch mit Preiselbeeren (podmáslí s brusinkami) a originálního domácího zákusku s názvem Lärchebodenalm Schnitten (řezy). A je jenom na vás, zda se nakonec nerozhodnete Guttenberg nechat na příště.

Musím ještě zmínit nedaleké údolí Untertal, kterým projíždíte při cestě ke známým vodopádům Wilde Wasser. Tam na vás čeká unikátní hospůdka The Weise Wende, kde si pochutnáte na chlebu o velikosti cca 45 cm (opravdu) a kaiserschmarnu, který tady překvapivě smaží a servírují hned s několika příchutěmi včetně vanilkové zmrzliny a rozinek silně marinovaných v pálence.

Vyražte do Rakouska

Myslím, že se už, respektive zatím není čeho bát. Zdravotní situace a opatření jsou v rakouských Alpách podobné těm našim, aniž bych tušila, kdo od koho opisoval.

Nafoukněte tedy kola, zkontrolujte brzdy, vytáhněte pevné boty do hor, vybavte se holemi, pláštěnkou, krémem na opalování, lehkými tričky a teplými svetry, nepromokavými baťohy a slunečními brýlemi.

Chutí našlapat a nachodit kilometry horské turistky a cykloturistiky, nadýchat se čerstvého vzduchu, ovonět horské louky, zabučet si s kravkami, nafotit plný mobil fotek a hlavně se pro potřebu zvládnutí horských aktivit skvěle najíst a napít nejenom minerálek.

Mám to za sebou a dávám palec nahoru, jako srdečné a ničím neovlivněné doporučení.

