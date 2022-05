Albánští kuchaři si ho všimli v telenovelách. Připravte si slavný piškotový dort Tres leches

Letošní grilovací sezonu jsem zahájila pozváním od mého syna Jana. Díky němu jsem si pochutnávala na lahůdkách ovoněných dřevěným uhlím, užívala teplého slunka, čerstvě posekaného trávníku a vychlazeného francouzského růžového vína. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 9:54 21. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vzhledem k přicházející sezoně se hodí dozdobit Tres leches dort čerstvými jahodami | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Nástup léta podbarvila sladká tečka v podobě slavného mexického dortu, v originále zvaného Tres leches cake, který také osobně připravil syn a má za to můj obdiv. Musím však dodat, že u nás oblíbený překlad originálního názvu jako třímléková buchta u mě vyvolává skřípění zubů a mnoho dalších negativních emocí.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Samotný dort si tak hrozný název určitě nezaslouží, je totiž skvělý a jeho příprava v nás vybudí zdravou kuchařskou inspiraci a tvořivost. Tres leches cake je piškotový dort prolévaný třemi druhy mléka (ne však nízkotučné, polotučné a plnotučné, jak by mohlo někoho napadnout) a ozdobený smetanou a ovocem. Vzhledem k přicházející sezoně jsem si na něm pochutnávala s čerstvými jahodami, ale může být servírován i s jiným ovocem.

Než se pustíme do pečení, mám pro vás ještě pár zajímavých informací. Tou první bude lakonické prohlášení šéfkuchaře Vikase Srtha, který od roku 2013 šéfuje v Bangalore: „Je to jako dítě s příliš mnoha otci.“

My se přesto pokusíme toho pravého „otce“ piškotového dortu vypátrat!

Za vše může Nikaragua

Alespoň to tvrdí většina historiků. Ovšem stejné popularity si dort užívá i v Mexiku, na Kubě, kde jsem ho mimochodem dostávala ke snídani, v Guatemale a Portoriku.

Samotný dort nemá až tak bohatou historii, což je vzhledem k použitým moderním ingrediencím vcelku pochopitelné. Jeho sláva se začala šířit promyšleným způsobem: výrobce kondenzovaného mléka na obal otiskl recept a toto rozhodnutí mělo za následek, že se sladká pochoutka stala součástí latinskoamerické kultury.

Jaká vrstva šlehačky bude na vašem šťavnatém piškotu, zaleží jen na vás | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Dort je v Mexiku natolik oblíben, že si ho zde nárokují. Mexičané mají oproti Nikaragui jeden pádný argument – jsou v pomyslné kleci o hodně těžší vahou, ale… V mexických státech Sinaloa a Oaxaca (nevadí, že je neznáte, jsme na tom stejně) prý existují recepty z 19. století na dorty namáčené v sherry s pudinkem. Jmenují se antes. Ale pokud půjdeme až do Evropy, zjistíme, že tradice namáčených dortů je známá i v Anglii, Itálii či Portugalsku.

Vodítkem pro určení pomyslného vítěze může být doba, kdy se začalo kondenzované mléko vyrábět. Dostaneme se do roku 1866 k Anglo-Swiss Condensed Milk Company, která ve Švýcarsku otevírá první evropský závod na kondenzované mléko. Jak už to bývá, výhod dlouhé trvanlivosti si všimla armáda a začala zahuštěné mléko nakupovat ve velkém pro své vojáky. Nestlé nestačilo poptávku uspokojit, takže mimo jiné vybudovalo továrny i v Latinské Americe.

Když bylo výrobků dostatek, sáhla společnost po již vzpomínané propagaci a na zadní stranu plechovky s kondenzovaným mlékem umístila recept podobný současnému Tres leches dortu. Prodejnost konzerv raketově vystřelila vzhůru, a tím i popularita piškotového dortíku se třemi druhy mléka.

Jsem si vědoma, že jsem toho moc nevysvětlila, jenom jsem odstrčila sebevědomé Mexiko do kouta kulaté klece, aby si nevyskakovalo na Nikaraguu.

Já však přidám informaci ještě z jednoho historického pramene, aniž bych cokoliv ubrala Nikaragui. Vysoce pravděpodobné se jeví, že inspirace, jak dort připravit, pochází ze středověké Anglie. Namáčení seschlého dortu je velmi snadný způsob, jak ho oživit, a recept je doložitelný právě do Anglie v období středověku. Namáčet se tehdy začal starší chléb a časem a dílem náhody vše dospělo až do Latinské Ameriky, kde si život bez prolévaného piškotového těsta neumí ani představit.

Pokud je mé pátrání nedostatečné, můžete začít hledat stopy ve Venezuele a dokonce ve Španělsku. K tomu mám už jenom jednu poznámku: místo pátrání si můžete dort připravit a vězte, že bude chutný, šťavnatý a osvěžující i bez historických důkazů.

Cesty dortu jsou nevyzpytatelné

Nemohu nechat bez povšimnutí růst popularity Tres leches dortu na Balkáně. Vše začalo vlastně před pár lety, naposledy dort objevilo v roce 2015 Turecko. Zatím jsou féroví a vynález dortu si nenárokují, takže si Latinská Amerika může na pár chvil oddechnout.

Na celé věci je však zajímavé, že do Turecka se dort rozšířil z Albánie, a do té se dostal cestou, která je až neuvěřitelná. Vlastně čemu se dnes v propojeném světě divit. Jedna z teorií totiž tvrdí, že se albánští kuchaři až moc dívali na brazilské telenovely a dortu si všimli právě tam. Vypukla špionážní akce, jak se dopracovat k receptu. Byla zvolena metoda reverzního inženýrství a postupným odhalováním ingrediencí a přípravy byl dort na světě. Jeho invaze balkánskou cestou začíná.

Oproti tomu, co bylo k vidění v telenovelách, se v Albánii ustálil recept se třemi druhy mléka. Původně to bylo mléko kravské, kozí a vodního buvola, situace se nakonec přiklonila ke smetaně a směsi kravského mléka.

Tres leches dort

pro 12 porcí

Dort Trech leches je vláčný prolévány piškotový dort s třemi druhy mléka | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ingredience:

Na korpus:

120 g hladké mouky

1,5 lžičky prášku do pečiva

5 vajec velikosti L

200 g cukru

1 lžička vanilkového extraktu

250 ml plnotučného mléka

Na směs tří druhů mléka:

354 ml kondenzovaného plnotučného mléka

200 ml slazeného kondenzovaného mléka

80 ml smetany ke šlehání

Na vrchní krém:

480 ml smetany ke šlehání

2 lžíce pískového cukru

1 kg jahod na ozdobu

lísky čerstvé máty

Postup:

Nejdříve si předehřejeme troubu na 175 °C, horkovzdušnou na 160 °C. Máslem vymažeme hlubší zapékací misku o velikosti 33 x 23 cm. Do mísy kuchyňského robotu dáme oddělené žloutky, bílky zachováme, přidáme 3/4 cukru a při vysoké rychlosti vše vyšleháme do světlé pěny. Poté přidáme vanilkový extrakt a 80 ml mléka, vše spojíme, přelijeme do mísy se suchými ingrediencemi a promícháme.

V míse vyšleháme bílky do měkkých špiček, v průběhu šlehání postupně přidáváme zbytek cukru. Nyní bílky lehce vmícháme stěrkou do těsta a opatrně promícháme, aby zůstalo nadýchané. Těsto vlijeme do připravené formy a pečeme v troubě asi 30–35 minut, dokud nebude propečené.

Vyndáme z trouby a necháme vychladnout, poté vezmeme vidličku, korpus propícháme a pomalu zakapeme směsí ze třech druhů mléka. Korpus necháme alespoň 30 minut odpočívat v chladu. Poté vyšleháme smetanu a připravíme si ovoce. Smetanu rozprostřeme na korpus a ozdobíme ovocem, servírujeme s čerstvou mátou.

Část jahod můžeme nakrájet na menší kousky, přidat 1 lžíci cukru a zakapat likérem nebo pálenkou. Necháme chvilku macerovat, poté přidáme pár kapek balsamikového octa a nahrubo namletý pepř a vše promícháme. Ozdobíme na kousky nakrájenou mátou. Touto směsí pak můžeme dozdobit každý dospělákům servírovaný kousek.

Při servírovaní můžete dort ještě doplnit třeba macerovanými jahodami v likéru | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas