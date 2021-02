Zapomeňte na viry, je tu Valentýn a cupcake

Srdce může být kamenné, což není dobrá vizitka a většinou to charakterizuje něco negativního. Srdce může být i měkké, což má představovat dobráctví, ale někdy i slabost. Srdce může být dobré, teď opravdu nemyslím v gastronomii, ale k hodnocení ryzího člověka. Také může být plné jedu a zášti, s jeho nositelem bych se nerada potkávala. Může být na správném místě, nejenom anatomicky, ale především morálně. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 10:21 13. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Británie před Valentýnem tak trochu zružoví, to je totiž barva svátku zamilovaných | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

V časech nedávných levitovalo jedno červené neonové srdce nad Hradem, sídlem našich prezidentů, coby pocta a vyznání úcty k člověku, který nám onoho času na Hradě sloužil.

Srdce může být i perníkové, ale plné romantiky a lásky je jenom to valentýnské.

Den svatého Valentýna kdysi

Snad jste z úvodu pochopili, že to dnes nebude moc o receptech, i když vlastně taky, ale jenom o jednom sladkém, zato dokonale valentýnském. Ovšem předtím si trochu ujasníme, o co jde.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty.

Kněz Valentýn není smyšlená osoba, a protože není kouře bez ohně, nechybí tu ani spojení lásky se svátkem svatého Valentýna.

Valentýn byl kněz, kterého Římané popravili. Tušíte správně, že to bylo dne 14. února, a já upřesním, že roku 269 našeho letopočtu. Jak praví legenda, jeho provinění mělo přímou souvislost s láskou.

Byla to láska k bližnímu a Valentýn se protivil zákazům, neboť schovával křesťanské věřící před pronásledováním. Už to samotné bylo hrdelním zločinem, ale Valentýn zašel ještě dál: tajně oddával římské vojáky s jejich láskami.

Tím ničil vojenskou morálku, neboť vojevůdcům bylo víc než jasné, že ženatému vojákovi se nebude chtít odejít od rodiny a bojovat s germánskými barbary v tmavých lesích kdesi na severu.

Kněz na svůj křesťanský vztah k věřícím doplatil, podobně jako sv. Alban, ale asi mu to stálo za to. Už o pár chvil později (co je to v dějinách 227 let?) papež Gelasius I. ustanovil, že 14. února bude slaven svátek svatého Valentýna. Komu se něco podobného poštěstí?

Valentýn byl po právu spojován s romantikou a láskou, což symbolizovalo srdce, holubice a okřídlený amor. Nástup popularity tohoto svátku nastal v Anglii osmnáctého století.

Valentýn byl spojován s obrysem srdce, jak dokládá tato historická pohlednice | Foto: Oberholster Venita | Zdroj: Pixabay | CC0 Public Domain,©

Zamilovaní si dávali květiny, sladké cukrovinky ve tvaru srdce a posílali si pohlednice. V Itálii se v tento den dával svatý valentýnský klíč, který měl obdarovanému otevřít srdce. Klíč nazvaný po patronovi lásky a manželství měl navíc léčit dětskou epilepsii. Zvyk se postupně rozšiřoval do většiny zemí, až nakonec uvízl ve spárech byznysu…

Den svatého Valentýna dnes

Myšlenku lásky nezničilo ani zapojení tvrdého byznysu, což je s podivem. Faktem je, že v Británii se ještě nevzpamatujete z Vánoc a už se začínají regály supermarketů plnit čokoládovými srdci ve všech velikostech a podobách.

První box ve tvaru srdce připravila v roce 1868 anglická firma Cadbury a začal ho prodávat právě u příležitosti Valentýna. Krabice byly nádherně zdobené motivy srdíček, růží a s okřídleným Amorem.

Z pěstíren celého světa se dovážejí ty nejčerstvější květiny, především rudé růže. Všude je plno suvenýrů, papírových přáníček, bonboniér, pralinek, parfémů, kosmetiky a časopisů s popisem, jak oslavit svátek zamilovaných.

Británie před Valentýnem tak trochu zrůžoví, to je totiž barva svátku zamilovaných. Už od ledna, podotýkám, že v časech normálních, jsou zarezervované všechny restaurace a hospůdky, kde si zamilovaní předají dárky, polibky, pokud už jsou tak daleko, a potom se spokojení naobědvají, častěji navečeří a vše zapijí kvalitním růžovým vínem nebo stejně barevným šampaňským. Večer jdou zamilovaní doslavit svátek lásky do intimity svého soukromí.

Před receptem jednu poznámku

Británie je zemí konzervativní, i když v posledních letech logicky s obroušeným ostřím. Hlídačem konzervativních myšlenek je časopis Spectator a letos nenechal na pokoji ani Valentýna.

Zamilované nabádá, aby zapomněli na hloupé dárečky zabalené v růžovém papíru, na čokoládová srdce a bonbony, na pugety květin, růžová vína a šampaňská s růžovou vinětou, na přeplácané jídelní stoly při večeři zamilovaných. Ať si užijí Valentýna tím, že si darují knihu!

Já v tomto případě zachovávám přísnou názorovou neutralitu.

Cupcaky se skvěle hodí na Valentýnské oslavy. Jsou vlastně takovou miniaturou dortu, a když jste v největší nouzi s narozeninovým dortem, zapíchněte do cupcaku svíčku a máte vyhráno. Cupcaky jsou sice americkou záležitostí, ale Británii je představila slavná Nigela Lawson. Tím dala vzniknout celé britské popkultuře cupcaků, kdy jak houby po dešti vznikaly cupcakové obchody, lekce, jak si připravit ten nejvíc barevný cupcake, a dokonce měl být sladěný s vaším oblečením.

Já dnes přináším recept na téměř dekadentní cupcake. Je plný hořké čokolády, červeného vína a ostružinového krému.

Cupcaky jsou sice americkou záležitostí, ale v Británii se staly popkulturou v gastronomii. Skvěle se hodí na svátek Valentýna | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Valentýnské cupcaky s ostružinovým krémem

papírové košíčky pro 24 středně velkých cupcaků

2 plechy na muffiny

Ingredience:

Na těsto:

175 g másla

100 g hořké čokolády, min. 70 % kakaa

300 g hladké mouky

300 g pískového cukru

1 lžička jedlé sody

špetka soli

2 vejce vel. L

200 ml červeného vína

Na máslový krém:

180 g změklého másla

320 g moučkového cukru

vanička čerstvých nebo mražených ostružin nebo lesní směsi

Růžová je barva oslav svátku Valentýna | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Postup:

Nejdříve předehřejte troubu na 180 °C, horkovzdušnou na 160 °C. Do menšího hrnce dáme na kostky nakrájené máslo a nalámanou čokoládu. Zahřejeme a mícháme, dokud se vše nerozpustí, dáme stranou.

Do mísy kuchyňského robotu odměříme mouku, přidáme špetku soli, lžičku sody, kakaový prášek a vše smícháme. V hlubší misce jen lehce rozkvedláme vejce a spojíme s vínem. Odměříme si 100 ml vařící vody do skleničky.

Nyní do sypké směsi v robotu přidáme vejce s vínem a pozvolna šleháme, přidáme směs másla a čokolády a horkou vodu a vše krátce vyšleháme do hladké hmoty. Lžící nabíráme těsto a postupně dávkujeme do papírových košíčků na plechu na muffiny. Směs neplníme až nahoru, necháme třetinu volnou, aby cupcaky mohly vyrůst.

Pečeme 35 minut. Vyzkoušíme, zda se cupcaky po mírném stlačení vrátí do původní podoby, nebo je vyzkoušíme párátkem, zda po zapíchnutí do středu zůstane suché. Vyjmeme a po malé chvilce přendáme na kovovou síťku vystydnout. Mezitím si připravíme máslový krém.

Ostružiny dáme do mixéru a nasekáme do pyré. Pokud použijeme mražené, necháme je chvilku rozmrazit nebo je lehce zahřejeme v malém kastrůlku na mírném ohni a poté rozdrtíme v pyré. Pyré propasírujeme přes sítko.

Ve šlehači kuchyňského robotu šleháme změklé máslo a moučkový cukr. Poté postupně přidáváme 6 lžic propasírovaného pyré a opět vyšleháme. Krém naplníme do sáčku s tvořítkem a ozdobíme jím vychladlé cupcaky.