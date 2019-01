Inspirace z Anglie? Bůček voňavě, bez námahy a s asijskou noblesou

Pečený bůček vcelku anebo nakrájený na kostky jako vepřové výpečky, takzvaní vrabci, patří k typickým pokrmům české kuchyně. Naše tradiční jídlo prověřené generacemi se podává většinou se zelím a knedlíkem a zapíjí se dobře natočeným pivem s řízem. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Londýn 12:50 5. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dušený bůček se zázvorem v miso zahřejen na duši i těle | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

Pokud se v Británii ptáme na bůček, nejdůležitější je pro Angličany anglická slanina, která se z boku vyrábí. Jaká by byla anglická snídaně bez slaniny? Nepředstavitelná! A jak by vypadal jeden z nejmilovanějších sendvičů „streaky bacon“ sendvič? Asi čistě vegetariánsky a vegansky, protože jedinou ingrediencí, která by zbyla, by byl křupavý ledový salát mezi dvěma toasty a možná trochu klasické omáčky „brown sauce“.

I když všichni víme, že bůček jako nejtučnější část z vepříka je totálně nezdravý a kalorický, raději před lékařským varováním zavíráme oči a často podlehneme křupavé tučné pečínce s chutným měkkým masem.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Střídavě žije v Praze a v Anglii, kde čerpá inspiraci při hledání chutí a při oživování původních receptů v prostředí moderní kuchyně.

Otázky jsou nastoleny a já se ptám sama sebe – proč? Protože tuk je nositelem chutí a s přidáním koření, česneku a soli a upečením do křupava získáme cosi, čemu jednoduše nelze odolat.

V době novoročních diet bychom o tučném bůčku asi moc mluvit neměli, a pokud chcete v chladném lednu nastartovat pomocí zelených superzdravých koktejlů, samozřejmě nic proti tomu, jděte do toho. Tělo však občas vydá signál, že potřebuje zahřívací a sytý pokrm plný hřejivého koření. Ne nadarmo britští odborníci zjistili, že Britové v lednu nejvíce holdují kari, čemuž velmi rozumím. Takže je vidět, že žádné dietní programy se nekonají a my nasloucháme svému tělu – radí to i lékaři.

Renesance bůčku v Británii?

V Británii zažil v posledních letech bůček doslova renesanci. Pokud byste před pár lety Angličanovi nabídli do křupava upečený bůček, asi by poděkoval a s lehkým úsměvem odvětil, že snad až někdy příště – ve skrytém významu nikdy. Tento celkem levný kus masa, který byl dříve k sehnání jen na objednávku v řeznictví, nikdy nebyl tou typickou anglickou pečínkou na stole.

Ale časy se mění a pečený bůček se stává opět oblíbenou pochoutkou. Angličané pečenému vepřovému bůčku nemohou odolat ani při tradičním nedělním obědě Sunday roast, jemuž jinak vévodí pečené hovězí nebo jehněčí nebo nově vegetariánské „cosi“. Není divu, když víte, jak na to, a dokážete toto maso přetvořit v měkkou, voňavou a na povrchu křupavou pochoutku.

A pokud zajdete do anglické hospody, pubu, jenom na pivo, u pípy na vás dělají oči malé sáčky se škvarky (anglicky „craclings“), a to v různých obměnách. Dokonce se zjistilo, že jsou zdravější než sáček bramborových lupínků. Před pár lety nemyslitelné!

Nakonec se bůčkovému opojení ani nedivím, relativně ne prémiový kousek masa, který je k dostání v supermarketu již posypaný kořením, dokáže kdokoli dát na plech a podle návodu jej přetvořit v měkkou, voňavou a křupavou pečínku.

Dušený bůček asijského střihu

Angličanky jdou na bůček tak trochu od lesa. Způsob vaření a přípravy jídel v Británii se pod vlivem různých světových kuchyní za poslední léta velmi změnily. Bůček má své pevné místo především v asijské kuchyni, zvláště čínské, japonské, korejské a vietnamské. Inspirací je tudíž nepřeberně a spíše než klasickou pečeni Angličanky raději zvolí recept, jehož příprava je stojí nejméně námahy. A žádné velké přílohy, jen rýži, aby plejáda voňavých exotických chutí vyzněla.

Těmto požadavkům výsostně odpovídá pro tentokrát dušený bůček na zázvoru v miso omáčce. Fermentované pasta miso je velmi zdravá surovina a vybalancuje tučnější pochoutku. Příprava je snadná, žádná starost s podléváním jako při pečení, jen čekáte, až se bůček podusí.

Výsledek? Skvostné chutě, zvláště s rýží nebo jen tak. A na chvilku zapomeňte na kalorie a váš cholesterol, jsou období, kdy potřebujete zahřát a tenhle recept to umí na duši i na těle.

Bůček voňavě bez námahy a s asijskou noblesou | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

Dušený bůček se zázvorem v omáčce miso

Inspirováno Shu Han Lee

Ingredience:

1 kg vepřového bůčku bez kosti

asi 6 cm kořene čerstvého zázvoru

1 svazek jarních cibulek

1 lžíce sezamového oleje

5 lžic pasty miso, středně tmavé sojové nebo z ječmenu

3 lžíce tmavé sojové omáčky

100 ml mirinu (japonské rýžové víno, lze nahradit suchým bílým vínem, cherry nebo vermutem)

300 ml vody

Postup:

Nejdříve si nakrájíme bůček na kostky asi 2,5 cm velké. Nakrájené maso vložíme do vařící vody a asi jen 2 minuty rychle povaříme, aby bylo čisté. Slijeme horkou vodu, propláchneme a okapeme a osušíme papírovým ubrouskem.

Omyjeme zázvorový kořen, asi 3 cm odkrojíme a ponecháme na závěrečné zdobení pokrmu. Zbytek zázvoru nakrájíme i se slupkou na plátky. Rozehřejeme lžíci oleje ve větším litinovém hrnci na nejvyšší teplotu a osmahneme zázvor asi 5 minut dozlatova. Vyjmeme a dáme zatím stranou.

Osušené kousky masa osmahneme prudce po všech stranách lehce dohněda. Mezitím si smícháme v hlubší misce pastu miso, sójovou omáčku, mirin a vodu a vše mícháme do hladka. K opečenému masu přidáme zázvor a vše zalijeme připravenou směsí s pastou miso. Přikryjeme pokličkou, a jakmile se pokrm začne vařit, zmírníme teplotu a dusíme do měkka. Maso neodkrýváme, jen jednou je zkontrolujeme v polovině pečení, tedy asi za hodinu.

Nakonec oloupeme zbytek zázvoru, nakrájíme ho na kolečka a poté na tenké nudličky. Jarní cibulku omyjeme, odkrojíme světle zelenou část a nakrájíme ji na tenké nudličky podélně. Servírujeme se zázvorem, jarní cibulkou a s dušenou rýží basmati.