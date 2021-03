Larb je pikantní, křupavý a lehký, přesto plný chutí a kontrastů

Vítejte v laoské kuchyni. Představuji salát, který je vlastně salátem z masa. Mletého masa. Z Laosu si našel cestu do Thajska a jiných oblastí Jihovýchodní Asie, stejně tak i do západních zemí. Jeho chuť je svěží, pikantní, aromatická. Jeho příprava je jednoduchá a rychlá a varianty všeho druhu jsou povoleny. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 10:48 13. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exotický salát z mletého masa se svěží, pikantní a aromatickou chutí | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Vše pro mě začalo tenkými rýžovými nudlemi vermicelli. Ve své oblíbené vietnamské restauraci v Anglii, kam chodím každý pátek (nyní jen s donáškou „take away“), jsem se do nich zamilovala. Tenké rýžové nudle, servírované při pokojové teplotě a ochucené dressingem, tedy přesně tak, jak je to ve vietnamské kuchyni běžné. S pikantním masem z pánve wok a hlavně se zeleninou a hrstí bylinek mě tento druh pokrmů uchvátil.

Pro nás je možná neobvyklé, že nudle nejsou teplé, ale právě v tom je ten vtip. V kombinaci s variacemi často výbušných asijských chutí jsem těmto jídlům propadla. Proto jsem velmi nakloněna přípravě a servírování rýžových nudlí v mnoha variantách. Mám ráda především jejich jemnost a hladkost.

Tentokrát jsem pro vás připravila obdobný pokrm k poznání exotických chutí a k vyzkoušení zase něčeho úplně nového. Jde o laoský larb s rýžovými nudlemi.

Laoské národní jídlo

Laoská kuchyně nám zůstává asi dost vzdálená. Přesto je dobré vědět, že tento opravdu lahodný a svěží pokrm jménem larb (nebo také laab, lap, lahb, lob či lop) je podle neoficiálních zdrojů laoským národním jídlem.

Dagmar Heřtová

Servíruje se při běžné teplotě, tedy ani ne horký, ani studený, a i když nám to může připadat zvláštní, jde o nesmírně osvěžující pochoutku, které se jednoduše nemůžete nabažit. Jak jsem již prozradila, jedná se o druh masového salátu a v Laosu se podává s kulatou rýží (sticky rice), která je opravdu, jak napovídá její anglický název „sticky“, lepkavá, neboť obsahuje hodně amylázy.

Tradičně se toto jídlo připravovalo s orestovaným rýžovým práškem. Ten se připravil tak, že se v pánvi wok opražila rýže a poté se rozemlela na prášek. Dnes se dá zakoupit už připravená surovina v asijských obchodech a doporučuje se při přípravě. Dodá pokrmu autentičnost, strukturu a oříškovou příchuť.

Larb je vlastně doma v celé jihovýchodní Asii, a díky tomu je známých mnoho variací. Velmi oblíben je například v severním Thajsku, kde se nachází významná laoská enkláva. Larb ale zasahuje až do Barmy (dnes Myanmar) a i do čínské provincie Yunnan. Díky rozmanitosti těchto oblastí má larb mnoho obměn, a tak lze tento salát připravit z hovězího, telecího, kuřecího, krůtího nebo kachního masa, překvapivě je dobrý s i s rybou.

Některé varianty jsou s přidanými houbami, může se měnit i druh rýže nebo se dokonce rýže vymění za rýžové nudle, což je právě případ dnešního receptu. Proč volím rýžové nudle jsem vysvětlila, ale hlavní je, že nechybí čerstvá zelenina a bylinky.

Máta je v tomto případě nenahraditelná, koriandr či thajská bazalka protentokrát zůstanou zapovězeny, i když kombinace bylinek není na škodu a vím, že některé recepty to doporučují. Máta totiž dodá tomuto salátu svěžest, stejně tak i rýžové nudle a srdíčkový salát, pikantní chilli paprička i osvěžující dressing.

Tak se vydejte do tajů kuchyně Laosu. Znalci, kteří ochutnali mnoho asijských jídel, vám potvrdí, že ačkoliv Laos ještě není Mekkou turistů tak jako třeba Thajsko, přesto je svou jednoduchostí, surovinami a novými chutěmi na vrcholu gurmánských cílů.

Larb. Rýžové nudle s pikantním vepřovým na zázvoru

Ingredience:

500 g mletého vepřového masa (max. 10 % tuku)

asi 4 cm zázvorového kořene

1 velká červená cibule

4 stroužky česneku

2 červené chilli papričky

3 lžíce rybí omáčky

4 lžíce medu

2 lžíce rostlinného oleje

2 limetky

200 g rýžových nudlí vermicelli

1/2 salátové okurky

2 ks srdíčkových salátků

hrst čerstvé máty

Postup:

Nejdříve si připravte maso. Ve velké míse smíchejte mleté vepřové maso se zázvorem nakrájeným na krátké nudličky, přidejte rozdrcený česnek, na menší kostičky nebo tenké plátky nakrájenou cibuli a na proužky nakrájenou chilli papričku bez semínek. Vmíchejte polovinu rybí omáčky a polovinu tekutého medu. V malé misce připravte dressing smícháním zbytku rybí omáčky a medu s polovinou lžíce oleje a šťávou z jedné limetky.

Připravte nudle podle instrukcí na balení anebo je dejte do hlubší misky a zalijte právě vařící vodou a nechte je 10 minut máčet. Po této době nudle slijte, propláchněte studenou vodou a dobře okapejte. Do mísy dejte na velmi tenké plátky nakrájenou okurku, umytý a okapaný a natrhaný nebo nakrájený srdíčkový salát a vše zalijte dressingem. Poté přidejte okapané rýžové nudle a vše lehce promíchejte.

Mezitím si rozehřejte na hlubší pánvi zbytek oleje, přidejte směs mletého masa a vše osmahněte. Postupně rozprostřete maso a poté pravidelně míchejte, aby se směs nepřipálila a aby se maso rovnoměrně úplně osmahlo a začalo se zbarvovat do hněda. To potrvá asi 8-10 minut. Sejměte z ohně a nechte jen asi minutu zchladit a poté přidejte nasekanou mátu na nudličky. Maso servírujte na rozprostřeném nudlovém salátu a do směsi ještě můžete přidat pro pikantnost chilli papričky a vše zasypte ještě nasekanou mátou.