Borůvkové potěšení. Modrý zázrak z lesa v receptech z cest i od našich babiček

Konečně jsem se nadechla a začala cestovat. Nejdříve pomalu a do blízkých míst, později i o kousek dál. Při mém nedávném pobytu ve Štýrsku i ve vzdálených Korutanech, jsem v naději, že poznám něco nového, dokonce porušila mým mužským doprovodem přísně naplánovaný itinerář. Cesta do bájného Klagenfurtu byla vlastně odbočkou a potvrzením, že někdy je fajn zastavit se nečekaně tam, kde se vám to jednoduše líbí. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 10:11 18. července 2020

Stalo se to i mně, když jsem projížděla obcí Unzmarkt a zjistila, že cestu lemují obchody se starožitnostmi. Můj Petr prohlásil, že tam mohu za chvilku najít i jeho, což jsem mu naoko vyvracela.

Vzhledem k velikosti obce mě překvapil počet obchodů (asi ten Markt nemají v názvu jen tak) i jejich umístění v nečekaně krásných prostorách. První, co mi padlo do oka, byl pravý nefalšovaný hřeben na borůvky. Sice kovový (ach, kde je ten celodřevěný ručně vyřezávaný mé babičky?), ale i tak nostalgicky ceněný. Ne že bych hned vyrazila s nůší do lesa na borůvky (dříve se vážně chodilo na jejich sběr s nůší), ale k času borůvek určitě patří a můj letní dům tento kousek určitě ozdobí.

S úsměvem si vzpomenu, že ujídání borůvek při sběru moji rodiče tolerovali a smaltovaný hrnek nebo bandaska zavěšená u pasu byly jen dočasným úložištěm borůvek, abych je nejedla po jedné, ale mohla si je dávat do pusy po hrstech. Modrá pusa i zuby nás děti stejně prozradily, z toho nebylo i přes naši vynalézavost úniku.

Čas borůvek

Abych se přiznala, vůbec netuším, jestli dnešní děti prožívají čas borůvek tak intenzivně a s láskou, jako starší generace.

Období borůvek bylo vždy spjato s prázdninami, odjezdy na tábory, pobyty u babiček, znamenalo toulky lesem, rozpálené mýtiny, tmavé vlhké kouty lesa se sametovým mechem přikryté hustými jehličnatými větvemi, úprk vyděšených zvířátek, radost, ale i strach malých pěvců, když instinktivně vycítili dravce plachtícího nad korunami jehličnanů. Do lesní atmosféry zcela jistě patří ťukání datlů do kmenu stromů a houby a hlavně borůvky!

Letní pohoda s čerstvě upečenými borůvkovými koláči na plechu. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Modrý zázrak

To, co zůstalo z dob letních prázdnin a dobrodružství v lese, je právě ta nádherná chuť lesních borůvek, které se nic nevyrovná. I když jsme možná chvilku obdivovali obrovské plody kanadských borůvek, myslím, že nás to brzy přešlo a díky celoroční dostupnosti se těšíme na ty pravé lesní.

Ne nadarmo se jim říká modrý zázrak. Modrou barvu způsobuje barvivo myrtyllin, které se používalo již v antice. Brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) se cenila po staletí i jako léčivka, a ne ledajaká, můžeme mluvit o našem nejcennějším ovoci.

O borůvce se hovoří jako o inzulinu z lesa, neboť čaj z ní snižuje hladinu cukru v krvi, ale jen u slabé cukrovky. Nejen čerstvé, ale i sušené plody a listy borůvkového čaje mohou být dodnes užitečné při zažívacích potížích, které raději ani nebudu rozebírat. Kloktání borůvkové šťávy zklidňuje bolesti v krku, ale v tom případě je lepší dát si borůvkový likér, třeba ze Slovinska, který tam můžete ochutnat a koupit na každém rohu. Jmenuje se Borovničke a ochutnala jsem ho.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Teď ale zůstaneme v Rakousku, kde jsem se inspirovala při přípravě borůvkových receptů. Jsou snadné, rychlé a plné borůvek. Tak trochu noblesní a dekadentní je nepečený koláč s čokoládovým krémem, jímž určitě oslníte.

Pokud nebudete mít štěstí na lesní borůvky nebo si chcete pochutnat na nepečeném koláči hned, sáhněte po těch kanadských. Snad nevadí, že nebudete mít modrou pusu, ale je známo, že modrou barvu získají, jen když je zahřejete - stačí chvilku podusit na pánvi a modrý bude váš svět.

Lesní borůvky skvěle vyzní v pravém rakouském císařském trhanci (Kaiserschmarrn), je to nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak mít borůvkový koláč, pravda trochu potrhaný, ale skvělé chuti, na talíři za 30 minut!

A když se vám opravdu nechce čekat, než těsto na koláč vykyne, zkuste jemný borůvkový koláč na plechu se žmolenkou. Česká klasika borůvkových řezů nikdy nekončí. Modrý zázrak v receptech putuje k vám, tak si pochutnejte!

A pokud nebudete mít štěstí na lesní borůvky, anebo si jednoduše chcete pochutnat na nepečeném koláči, sáhněte po těch kanadských. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Borůvkový nepečený dort s čokoládovým krémem (ganache)

Ingredience:

(pro koláčovou formu o vel. 30 cm)

160 g čokoládových vločkových sušenek

110 g másla

50 g tmavé čokolády s podílem 60 % kakaa

špetka mořské soli

Na čokoládový krém – ganache:

230 g hořké čokolády s podílem 60 % kakaa

250 ml smetany ke šlehání (33 % tuku)

1 vrchovatá lžíce krémového sýra (např. lučina bez příchutě)

krabička plná borůvek

Postup:

Nejdříve v mixéru nasekáme ne příliš najemno rozlámané keksy a přendáme do mísy. V malém kastrůlku rozpustíme na mírném ohni máslo a rozlámanou čokoládu, směsí přelijeme sušenky a spojíme. Dáme chvilku do ledničky jen mírně zchladnout.

Tak trochu noblesní a dekadentní rychlý nepečený koláč s čokoládovým krémem, je kouskem, jímž určitě oslníte. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Mezitím si máslem vymažeme formu na koláč. Zchlazenou směs rozprostřeme do formy, a to až k okrajům, které mírně zvedneme a dáme do lednice zchladnout. Připravíme si čokoládový krém.

Do hrnce dáme rozlámanou čokoládu a zalijeme ji smetanou. Smícháme, přivedeme k varu a okamžitě sundáme z plotny. Mícháme do velmi hladké směsi a chladíme ve studené vodě, dáme do lednice asi na 10 minut.

Vyndáme formu se sušenkovým korpusem, vlijeme ganache a dáme ještě chvilku vychladnout. Poté vyjmeme, nasypeme na krém omyté a osušené borůvky a ozdobíme třeba kvítky sedmikrásek. Servírujeme vychlazené, uchováváme v lednici.

Borůvkový koláč na litinové pánvi je hotový přesně za 30 minut. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Borůvkový Kaiserschmarrn v litinové pánvi

Ingredience:

pro 4 osoby na velké pánvi

200 g čerstvých lesních borůvek

3 vejce

250 ml mléka

8 lžic hladké mouky

špetka mořské soli

1 lžíce sádla

1 balíček skořicového cukru

moučkový cukr na posypání

vanilková zmrzlina

lístky čerstvé máty

Borůvkový koláč na pánvi je vlastně rakouský císařský trhanec neboli Kaiserschmarrn. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Postup:

Nejdříve si předehřejeme troubu na 220 °C. V míse vyšleháme mléko, vejce, mouku a špetku soli do hladkého těsta. Litinovou pánev zahřejeme a přidáme sádlo, aby se rozpustilo.

Jakmile je pánev horká, vlijeme palačinkové těsto a navrch poklademe dobře omyté a okapané borůvky. Zasypeme skořicovým cukrem a dáme do trouby asi na 5–10 minut. Vyjmeme, jakmile je těsto do zlatova upečené. Rozkrájíme nebo roztrháme na kousky, posypeme moučkovým cukrem a servírujeme s vanilkovou zmrzlinou, zdobíme lístky máty.

Žmolenku u borůvkových koláčů můžete dávat i pod ovoce a na povrchu jen mírně posypat. Konečné oslazení však patří moučkovému cukru. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Jemný borůvkový koláč na plech

Ingredience:

4 vejce

150 g másla

180 g moučkového cukru

250 g polohrubé mouky

1/2 balíčku prášku do pečiva

150 ml mléka

šťáva a kůra z 1/2 citrónu

1 malá lžička vanilkového extraktu

600 g lesních borůvek

Na žmolenku:

stejné množství másla a cukru a o polovinu více hrubé mouky

Postup:

Nejdříve si předehřejme troubu na 160 °C. Připravíme si žmolenku spojením másla, cukru a mouky. Oddělíme bílky a vyšleháme je do sněhu s měkkými špičkami, dáme stranou.

V míse mixéru vyšleháme změklé máslo a cukr do pěny, vmícháme šťávu a kůru z citrónu, vanilkový extrakt a postupně přidáváme žloutky. Snížíme výkon a přidáváme střídavě mouku s rozmíchaným práškem do pečiva, mléko a sníh.

Hladké těsto přendáme na vymazaný a hrubou moukou vysypaný plech, uhladíme a přidáme asi polovinu žmolenky. Nasypeme na koláč omyté a okapané borůvky a opět zasypeme žmolenkou. Pečeme pozvolna celkem asi 35–40 minut, po 10 minutách zvýšíme teplotu trouby na 175 °C a dopékáme do zlatova. Než vyndáme z trouby, vyzkoušíme špejlí, zda je koláč propečený. Servírujeme posypaný moučkovým cukrem.