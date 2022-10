Anglický Lemon curd. Ostře sladký citrónový zázrak

Vznik si představuji asi takto: To se takhle v britském pubu sejdou čtyři. Na první pohled nesourodá parta. Nálada je ponurá, pivo bez pěny, v krbu jedno poleno, které hospůdku o více místnostech nevyhřeje ani náhodou. Venku panuje listopadové sychravé počasí. Ještě se ani nerozednilo a už se stmívá, déšť bubnuje na neutěsněná okna a od dveří také fouká. Hospodský je opřen za výčepním pultem a čeká na objednávku. Recept Praha 9:00 29. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ostře sladký citrónový zázrak. To je anglický Lemon curd - citrónový krém | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Jak je v britském pubu zvykem, tady se neobsluhuje. Pivo je dopito a jeden aby se zvedl, udělal pár kroků k výčepu, objednal čtyři sametové Guinesse, počkal na načepování, předem zaplatil, jako by byl zloděj, a sám si čtyři sklenice bez ucha přinesl ke stolu. Nálada ztmavne jak to irské pivo, nastal nejlepší čas začít se litovat.

Láteření nad osudem

Ticho prolomí první, už musí svůj neutěšený úděl ventilovat, a tak spustí, jak je nešťastný. „Pánové, já jsem vlastně jemnej chlap a každej toho zneužívá. Co vám mám povídat, celej život jsem tlučenej, až vypadám jak vypadám. Neforemná hrouda. Jsem takovej dobrák, že si mě každej namaže na chleba. Já bych jim ukázal… ale co?“

Zbývající tři neznatelně pokyvují hlavou, až nastalé ticho prolomí ten nejvyšší ze stolovníků.

„Copak ty, ale co myslíte, já to mám snad ještě těžší. Dlouhý jsem jak týden před výplatou, hubený jako sedm hladových let, čímž moc důvěry nebudím. Jsem samé koleno, prý se ve větru klátím jako stéblo. Přitom jsem povahově sladký a mírný. Pocházím z Indie, to také není žádné terno, ale alespoň už máme v Británii svého prime ministra. Ale co je mi to platné… Také přemýšlím co dál se životem.“

„Pánové, to máte ještě dobré“, začne si stěžovat třetí, „ale co já? Vždyť já vlastně neznám ani své rodiče, a tak se mi vysmívají, jestli jsem byl dřív já, nebo moje matka… Jsem taková křehká skořápka a všechno se mě hned dotkne. Někdy mám pocit, jako by ve mně žili dva úplně rozdílní jedinci, navíc i jiné rasy. Jeden žlutej a jeden bílej. Cožpak je tohle život? Dá se s tím vůbec něco dělat?“

Nastala delší vyzývavá pomlka, jako by čtvrtý přísedící hledal odvahu zapojit se do řeči. Je to takový menší kulatý podsaditý týpek a zjevně má ke všemu zdravotní problémy, což vzápětí potvrdí.

„Vy si máte co stěžovat, koukněte na mě, barvu mám jako bych měl žloutenku, pořád je mi zima a mám z toho husí kůži. Každý mě zneužije, vymačká a odhodí. Přitom mám potenciál, ale zatím jsem vždycky ostrouhal. Mělo by se opravdu cosi podniknout. Mám něco v hlavě.“

Opatrně se rozhlédne kolem a nakloní se nad stůl. Ostatní učiní to samé, dají hlavy dohromady a začnou si šeptat drzé plány, jak dobýt gastronomický svět.

Jistě víte, s kým máme čest

U stolu vymrzlé hospody se sešlo máslo, cukrová třtina, vejce a citrón. Za dveřmi hospody je Anglie počátku 19. století a ti čtyři podivíni stojí před zrodem citrónového krému, kterému říkají „lemon curd“. Nová pochoutka je na světě.

První knižní recept na citrónový krém se nachází v kuchařce „The Lady's Own Cookery Book“, volně přeloženo Dámská kuchařka, kniha vyšla v Anglii v roce 1844 a její autorkou je Charlotte Campbell Buryová.

Stačí čtyři ingredience a skvělá náplň krásné barvy a plná chutí může být překvapením vašeho letošního vánočního pečení.

Ovšem krém je natolik univerzální, že s ním můžete plnit cukroví, košíčky, scones, použít ho jako polevu, dát na křehké dortíky, koláče, ochutit jím makronky a palačinky, používat ho po celý rok a dokonce, zopakuji slova jednoho z těch čtyř u piva, dokonce si ho můžete namazat na chleba, tedy spíše na toast.

Komu toast nebo krajíc chleba připadá moc obyčejný, namažte si citrónovým krémem máslový croissant. Pak poznáte, co je chuťový ráj.

Ovšem já ho miluji ke snídani. K tomu stačí dobré müsli, řecký jogurt a lemon curd. Máte v misce slunce, a ještě je chutné. Možná je i kombinace se smetanovým sýrem philladelfia, čímž vznikne lahodná poleva třeba na muffiny a cupcaky.

Pokud rádi experimentujete, určitě vás napadlo, že nemusíme ustrnout jenom u citrónu. Použít můžeme grapefruity, limetky, pomeranče nebo mandarinky, ale klidně pojďme do ještě větší exotiky a zkusme si udělat polevu z manga nebo marakuji.

Příprava je jednoduchá

Jak jsem už psala, historie citrónového krému se sladko-kyselou výraznou chutí sahá do Anglie, i když evokuje spíše vznik kdesi v Karibiku nebo ve Středomoří.

Pravdou je, že nejkvalitnější lemon curd připravíte ze sicilských citronů a výsledkem bude skutečný majstrštyk. Ovšem v našich podmínkách bude stačit krém vyrobíte z dostupných bio citrónů s neošetřenou kůrou.

Konec řečí, pojďme si ve 20 minutách připravit pochoutku, kterou si osladíte a zpestříte pečení po celý rok. Co budeme potřebovat, už víte z rozhovoru u stolu v britském pubu, ale já si dovolím malá upřesnění a postup.

Příprava je snadná, jen krém za stálého míchání ve vodní lázni stále kontrolujte a míchejte, nesmí se však vařit, jinak skončíte u míchaných vajíček | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Lemon curd. Anglický citrónový krém

Ingredience:

pro 6–8 menších zavařovacích skleniček

300 g pískového cukru (nebo i světlý třtinový cukr)

8 vajec velikosti M + 4 žloutky

250 g studeného nesoleného másla

3 větší bio citróny, kůra a šťáva

pro ostřejší chuť můžete přidat šťávu z 1 limetky

Postup:

Nejdříve na jemném struhadle nastrouhejte kůru ze 3 citrónů a poté z nich vymačkejte šťávu. Pokud má šťáva pecky, odstraňte je, není však nutné šťávu prolít přes sítko.

Nyní si připravte hlubší velkou skleněnou nebo keramickou mísu a do ní rozklepněte celá vejce a 4 žloutky. Poté přidejte cukr, citrónovou šťávu a nastrouhanou kůru a vše kovovou metlou promíchejte.

Připravte si hrnec, nalijte do čtvrtiny studenou vodu a na mírném ohni pomalu zahřívejte. Na hrnec položte mísu se všemi surovinami kromě másla a za stálého míchání metlou směs šlehejte. Vodní lázeň se nesmí dotýkat mísy.

Jakmile se směs zahřeje více, je nutné stále metlou šlehat a mít směs pod kontrolou. Pokud se směs začne vařit, hrozí efekt míchaných vajíček a odtud již není cesty zpátky. Proto směs stále míchejte a kontrolujte.

Vložte na malé kostky nakrájené máslo a stále směs míchejte. V okamžiku, kdy je směs zahřátá až k bodu varu, tedy že se na hladině začínají objevovat malé bublinky a směs začne houstnout, sejměte hrnec z ohně a stále ještě míchejte, aby se nevytvořily hrudky.

Jakmile je směs dostatečně hustá, tedy zůstává na obrácené straně lžíce, ihned sejměte mísu z vodní lázně a citronový krém je hotový. Nechte krém vychladnout, pokud ho chcete hned použít, anebo ještě teplý nalijte do sterilovaných sklenic a uzavřete je. Uchovávejte v ledničce nebo v chladné místnosti. Můžete krém i zamrazit, pak vydrží i 3 měsíce.