Děti si samy vyberou a pohlídají vyváženost oběda. Ve školní jídelně v Tanvaldu zavedli finský systém

Žáci prvního stupně Masarykovy základní školy v Tanvaldu se učí přemýšlet o šetření potravinami. Pomáhá jim s tím nová samoobslužná jídelna, kdy si děti samy vyberou, na co mají chuť. Děti si také v průběhu týdne vybarvují kolečka, která označují různé druhy potravin, na kartě a díky tomu si hlídají, aby měly stravu vyváženou. Tanvald 11:22 25. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Samoobslužná školní jídelna, ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

Podle ředitelky školy Jany Duňkové je tento systém stravování pro děti prospěšný v tom, že se naučí jídlem neplýtvat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Děti v Masarykově základní škole v Tanvaldu mají samoobslužnou jídelnu

„Bylo to tak běžné ve školních jídelnách: pamatujeme si časy, kdy stál učitel a vracel děti, aby dojedly všechno, se slovy ať se neplýtvá. A tady na to děti přicházejí samy, opravdu si to sledují, kolik za ten den vrátily jídla, co by si za to mohly nakoupit, nebo kolik obědů bylo navíc,“ popisuje.

Samoobslužnou jídelnu využívají děti z prvního stupně. Ředitelka školy se neobává toho, že by si to děti nezvládly. „Mám i zkušenost z mateřských škol, že děti si dokáží ukrojit chleba nebo jablíčko, namazat chleba, nalít si polévku. Tak proč ne na prvním stupni,“ dodává

Jde se o takzvaný finský model, díky kterému může škola ušetřit nejen na jídle, ale i na personálu.

„Když se podívám na klasickou jídelnu, tak na nějakých 500 až 600 jídel je osm devět lidí, z toho jsou dva na mycí lince. Při použití tohoto samoobslužného modelu nebo modelu, kde děti talíře vytřídí samy, potřebujete člověka jen jednoho. Velkou část práce udělá dítě samo,“ vysvětluje Michal Debrecéni, generální ředitel firmy Scolarest , která stravování dětí ve škole zajišťuje.