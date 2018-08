Hodně lidí má za sebou nějaké to hubnutí. Jak zařídit, aby bylo úspěšné? Dlouhodobé udržení hmotnosti je totiž těžší, než samotné hubnutí.

„Hraje v tom velkou roli hlava. Pokud hubnete, tak to vidí vaše okolí. Pak přijde fáze, kdy se to zastaví a nemáte žádnou zpětnou vazbu,“ vysvětluje Host Radiožurnálu, doktorka Marie Skalská. „Nikdo vám po půl roce neříká, že pořád vypadáte skvěle.“

Ve chvíli, kdy je potřeba váhu udržet, pomáhá proces pozitivního zpevnění, tedy najít si odměnu, popisuje lékařka. „Je důležité si uvědomit, že to je to největší vítězství. Je těžké vymyslet si odměnu, která především v našich krajích není spojená s jídlem a měla by být lehce dosažitelná,“ říká Skalská.

„Všichni chceme jednoduché recepty. Ono to nefunguje, je to individuální. To, co funguje vedle Zdeně, nebude fungovat mně a ještě mě bude uvádět do deprese,“ uklidňuje Skalská.

„Teď jsou populární ketogenní diety, které mají nízký obsah sacharidů. Pro plno lidí to nebude příjemné, budou podráždění, nervózní, nebudou výkonní, nebudou se soustředit.“ Marie Skalská

„Každý jsme nastavení na jiné množství pohybové aktivity, každému složení jídelníčku sedne jinak, univerzální jídelníčky nefungují. Když mám předepsaný jídelníček, zjistím, že tam je chřestová polévka, kterou nemám rád, tak lidé mají tendenci to zabalit, dojet i ty vánoční kolekce, co doma zbyly a začít zase od pondělí.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Univerzální řešení na hubnutí? Špatně zvolená dieta může přinést podrážděnost a únavu, varuje lékařka

S hubnutím souvisí i sport. Začněte pohybem, který vám bude příjemný. „Když jsem v životě neseděla na kole, tak je hloupost koupit si permanentku na spinning. Stejně ji vyhodím a nedochodím. Stačí obyčejná chůze, zařazovat ji do svého života a pomalu přidávat,“ navrhuje Skalská.

„Stejně tak v jídelníčku. Je hloupost vyhodit všechno, co mi chutná. Když si vyhodím větrník, který miluju, tak o tom budu celý týden přemýšlet. Pozvolné změny, přidávat tam co tam být má a zbytečné kalorie vymizí.“

Lékařka Marie Skalská přednáší na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy interní medicínu a problematiku výživy a aktivního životního stylu. Působí také v Institutu sportovního lékařství.