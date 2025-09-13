Dnes je Mezinárodní den čokolády
Kdo by neměl rád čokoládu? Pro děti je to jedna z nejmilovanějších lahůdek, pro dospělé skrytě dopřávané tajemství a ve sladké gastronomii hráč, bez kterého se skoro nic neobejde. Dokonce i Granko, nápoj, který má s čokoládou málo společného, se stává nástrojem politických hrátek.
Já to chápu, a proto se ani nedivím, že na dnešek připadá Mezinárodní den čokolády. Sice se slaví především v USA, a to na počest narození Miltona S. Hersheye, ale na to si už dnes málokdo vzpomene.
Milton Hershey se totiž narodil 13. září 1857 a ve svých 37 letech založil čokoládové impérium The Hershey Company. Z čokolády učinil běžnou pochoutku, ne luxus, a to díky masové výrobě a novým technologiím. Firma je dnes jedním z největších výrobců čokolády a cukrovinek na světě, její produkty se distribuují do více než 60 zemí.
Karlík a továrna na čokoládu
Knihu Roalda Dahla nezmiňuji náhodou – slavný spisovatel se totiž narodil také 13. září, ale roku 1916 a slavnou knihu poprvé vydal v roce 1964. Jen pro zajímavost dodám, že ve Velké Británii kniha vyšla až o tři roky později. V češtině byla vydána v roce 1971.
DAGMAR HEŘTOVÁ
Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po
recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Vybrané gastroglosy vyšly v knižní podobě pod názvem Vidličkou po mapě.
Zatímco Dahl svou fantazií vykreslil říši Willyho Wonky s čokoládovými řekami a nekonečnými tabulkami sladkostí, Hershey dokázal proměnit čokoládu ve všední potěšení dostupné milionům lidí. Jeden psal o čokoládových snech, druhý je přetavil do každodenní reality.
Dahl čerpal ze skutečnosti, v Anglii totiž ve 30. až 40. letech probíhaly tzv. „čokoládové války“ mezi firmami Cadbury a Rowntree, které si najímaly studenty jako špiony.
Dahl jako chlapec dostával „testovací čokolády“ od Cadbury a představa tajné továrny se mu vtiskla do paměti. Proto popsal továrnu jako místo kouzel i technického zázraku, industriální chrám, kde se pracuje s dětskou fantazií i se skutečnou historií čokoládového byznysu.
Dahl zvolil čokoládu, protože je dětsky univerzálním snem, literárně silnou metaforou touhy i pokušení a zároveň realistickým odkazem k britským čokoládovým firmám.
Továrna je pak pohádkovou scénou, kde se testuje lidská povaha, a čokoláda funguje jako měřítko charakteru: kdo ji chce jen z chamtivosti, propadne; kdo si ji zaslouží, dostane víc, než čekal.
Jde o knihu, která má děti učit morálce a skromnosti, a autor si za ni zaslouží obdiv a úctu.
Zajeďte do Anglie a chyťte si tuňáka
Číst článek
Ovšem i Milton Hershey se má čím pochlubit. Nezanechal po sobě jen čokoládové impérium, ale i unikátní sociální projekt, který je dodnes funkční a považuje se za jeden z nejtrvalejších filantropických odkazů v americké historii.
V roce 1909 založil spolu se svou manželkou Catherine Hershey Industrial School (dnes známou jako Milton Hershey School), internátní školu určenou původně pro osiřelé a chudé chlapce. Škola poskytovala nejen vzdělání, ale také zázemí, stravu a přípravu na praktický život.
Milton Hershey School funguje už více než 110 let a otevírá se nejen chlapcům, ale i dívkám ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ročně zde studuje kolem 2000 dětí, které mají vše hrazené: školu, ubytování, zdravotní péči i přípravu na univerzitu.
Vida, co všechno může ovlivnit čokoláda.
Kdo za ni může
Začnu objevem kakaa: jako první začali zpracovávat kakaové boby Olmékové (asi 1500 př. n. l. v dnešním Mexiku). Vyráběli hořký nápoj, spíše rituální, a nikdo z nás by si na něm asi moc nepochutnal.
Je libo anglický čaj... z Anglie?
Číst článek
Po nich si nápoj z kakaových bobů dopřávali Mayové a Aztékové, kteří pili „xocoatl“, tmavý pěnivý nápoj z pražených bobů, vody, chilli a kukuřičné mouky. Výsledek byl stále spíše hořký. Ovšem už kořeněný a posvátný, spojený s bohy a užívaný při obřadech.
Do Evropy dopravili kakao Španělé na začátku 16. století, po výpravách Hernána Cortése. Našim předkům nejprve chutnalo příliš hořce, ale když se k němu přidal cukr, skořice a vanilka, stal se z něj oblíbený horký nápoj na královských dvorech ve Španělsku, Francii a Itálii.
Toto období můžeme považovat za základ dnešní sladké čokolády, ale pořád to byla tekutina.
O čokoládu, na kterou jsme dnes zvyklí, se postarali Angličané a Švýcaři. Angličan Joseph Fry smíchal v roce 1847 kakaové máslo, práškové kakao a cukr a vytvořil první pevnou čokoládovou tabulku.
Švýcar Rodolphe Lindt vynalezl v roce 1879 tzv. conching (konšování), které dalo čokoládě jemnou, hedvábnou texturu. Daniel Peter, opět Švýcar, přidal v roce 1875 do čokoládové směsi sušené mléko a spolu s Nestlém uvedl na trh první mléčnou čokoládu.
Jak vidno, i taková čokoláda si dávala na čas a prošla hodně dlouhým obdobím, než jsme si mohli vložit do úst třeba Mozartovy koule – vynález Paula Fürsta z roku 1890.
Mimochodem, švýcarské čokoládové zásluhy mají i zajímavou odezvu. Se spotřebou okolo 12 kilogramů na osobu za rok jsou totiž Švýcaři největšími milovníky čokolády na světě.
Následuje Německo, kde sní asi 9–10 kilogramů, poté Velká Británie a Rakousko (8–9 kilogramů) a pak Švédsko s Norskem, kde průměrně za rok zkonzumují kolem 7–8 kilogramů čokolády. My Češi jsme střídmější – stačí nám zhruba 5–6 kilogramů na osobu ročně.
Připravte si svou čokoládu
Čokoláda byla v různých dobách lékem, afrodiziakem, luxusem, válečnou potravinou, předmětem pašování i soudních sporů, až se nakonec stala inspirací pro umění i luxusní trh. Dnes je běžně dostupná a připravit se dá i v domácích podmínkách.
Recept na domácí čokoládu (cca 4–6 tabulek)
Ingredience:
- 100 g kakaového másla
- 60 g kvalitního neslazeného kakaového prášku
- 50–80 g třtinového cukru (dle chuti, může být i med nebo javorový sirup)
- špetka soli
- volitelně: vanilka, skořice, chilli, ořechy, sušené ovoce
Postup:
Kakaové máslo dejte do nerezové misky a rozpusťte nad vodní lázní (ne přímo na plotně, aby se nepřipálilo). Poté zašlehejte kakaový prášek a cukr. Pokud používáte krystalový cukr, můžete jej nejdřív rozemlít na jemný prášek. Pro dochucení přidejte špetku soli a případně vanilku, skořici nebo chilli.
Směs nalijte do silikonové formy na čokoládu, případně na plech vyložený pečicím papírem. Můžete posypat ořechy či ovocem.
Na připravenou pochoutku musíte s dětmi ještě chvilku počkat, nechte ji ztuhnout v lednici 2–3 hodiny. Poté vyklopte, a pokud nějaká zůstane, skladujte v chladu.
Přeji vám krásný a sladký víkend a nezapomeňte oslavit dnešní Mezinárodní den čokolády.