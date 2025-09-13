Dnes je Mezinárodní den čokolády

Kdo by neměl rád čokoládu? Pro děti je to jedna z nejmilovanějších lahůdek, pro dospělé skrytě dopřávané tajemství a ve sladké gastronomii hráč, bez kterého se skoro nic neobejde. Dokonce i Granko, nápoj, který má s čokoládou málo společného, se stává nástrojem politických hrátek.

Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

čokoláda (ilustrační foto)

čokoláda (ilustrační foto) | Foto: Filippo Carlot / imago stock&people | Zdroj: Profimedia

Já to chápu, a proto se ani nedivím, že na dnešek připadá Mezinárodní den čokolády. Sice se slaví především v USA, a to na počest narození Miltona S. Hersheye, ale na to si už dnes málokdo vzpomene.

Milton Hershey se totiž narodil 13. září 1857 a ve svých 37 letech založil čokoládové impérium The Hershey Company. Z čokolády učinil běžnou pochoutku, ne luxus, a to díky masové výrobě a novým technologiím. Firma je dnes jedním z největších výrobců čokolády a cukrovinek na světě, její produkty se distribuují do více než 60 zemí.

Karlík a továrna na čokoládu

Knihu Roalda Dahla nezmiňuji náhodou – slavný spisovatel se totiž narodil také 13. září, ale roku 1916 a slavnou knihu poprvé vydal v roce 1964. Jen pro zajímavost dodám, že ve Velké Británii kniha vyšla až o tři roky později. V češtině byla vydána v roce 1971.

DAGMAR HEŘTOVÁ

Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po
recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Vybrané gastroglosy vyšly v knižní podobě pod názvem Vidličkou po mapě.

Zatímco Dahl svou fantazií vykreslil říši Willyho Wonky s čokoládovými řekami a nekonečnými tabulkami sladkostí, Hershey dokázal proměnit čokoládu ve všední potěšení dostupné milionům lidí. Jeden psal o čokoládových snech, druhý je přetavil do každodenní reality.

Dahl čerpal ze skutečnosti, v Anglii totiž ve 30. až 40. letech probíhaly tzv. „čokoládové války“ mezi firmami Cadbury a Rowntree, které si najímaly studenty jako špiony.

Dahl jako chlapec dostával „testovací čokolády“ od Cadbury a představa tajné továrny se mu vtiskla do paměti. Proto popsal továrnu jako místo kouzel i technického zázraku, industriální chrám, kde se pracuje s dětskou fantazií i se skutečnou historií čokoládového byznysu.

Dahl zvolil čokoládu, protože je dětsky univerzálním snem, literárně silnou metaforou touhy i pokušení a zároveň realistickým odkazem k britským čokoládovým firmám.

Továrna je pak pohádkovou scénou, kde se testuje lidská povaha, a čokoláda funguje jako měřítko charakteru: kdo ji chce jen z chamtivosti, propadne; kdo si ji zaslouží, dostane víc, než čekal.

Jde o knihu, která má děti učit morálce a skromnosti, a autor si za ni zaslouží obdiv a úctu.

Zajeďte do Anglie a chyťte si tuňáka

Číst článek

Ovšem i Milton Hershey se má čím pochlubit. Nezanechal po sobě jen čokoládové impérium, ale i unikátní sociální projekt, který je dodnes funkční a považuje se za jeden z nejtrvalejších filantropických odkazů v americké historii.

V roce 1909 založil spolu se svou manželkou Catherine Hershey Industrial School (dnes známou jako Milton Hershey School), internátní školu určenou původně pro osiřelé a chudé chlapce. Škola poskytovala nejen vzdělání, ale také zázemí, stravu a přípravu na praktický život.

Milton Hershey School funguje už více než 110 let a otevírá se nejen chlapcům, ale i dívkám ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ročně zde studuje kolem 2000 dětí, které mají vše hrazené: školu, ubytování, zdravotní péči i přípravu na univerzitu.

Vida, co všechno může ovlivnit čokoláda.

Kdo za ni může

Začnu objevem kakaa: jako první začali zpracovávat kakaové boby Olmékové (asi 1500 př. n. l. v dnešním Mexiku). Vyráběli hořký nápoj, spíše rituální, a nikdo z nás by si na něm asi moc nepochutnal.

Je libo anglický čaj... z Anglie?

Číst článek

Po nich si nápoj z kakaových bobů dopřávali Mayové a Aztékové, kteří pili „xocoatl“, tmavý pěnivý nápoj z pražených bobů, vody, chilli a kukuřičné mouky. Výsledek byl stále spíše hořký. Ovšem už kořeněný a posvátný, spojený s bohy a užívaný při obřadech.

Do Evropy dopravili kakao Španělé na začátku 16. století, po výpravách Hernána Cortése. Našim předkům nejprve chutnalo příliš hořce, ale když se k němu přidal cukr, skořice a vanilka, stal se z něj oblíbený horký nápoj na královských dvorech ve Španělsku, Francii a Itálii.

Toto období můžeme považovat za základ dnešní sladké čokolády, ale pořád to byla tekutina.

O čokoládu, na kterou jsme dnes zvyklí, se postarali Angličané a Švýcaři. Angličan Joseph Fry smíchal v roce 1847 kakaové máslo, práškové kakao a cukr a vytvořil první pevnou čokoládovou tabulku.

Švýcar Rodolphe Lindt vynalezl v roce 1879 tzv. conching (konšování), které dalo čokoládě jemnou, hedvábnou texturu. Daniel Peter, opět Švýcar, přidal v roce 1875 do čokoládové směsi sušené mléko a spolu s Nestlém uvedl na trh první mléčnou čokoládu.

Pravé čokoládové Mozartovy koule od Paula Fürsta | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Jak vidno, i taková čokoláda si dávala na čas a prošla hodně dlouhým obdobím, než jsme si mohli vložit do úst třeba Mozartovy koule – vynález Paula Fürsta z roku 1890.

Mimochodem, švýcarské čokoládové zásluhy mají i zajímavou odezvu. Se spotřebou okolo 12 kilogramů na osobu za rok jsou totiž Švýcaři největšími milovníky čokolády na světě.

Následuje Německo, kde sní asi 9–10 kilogramů, poté Velká Británie a Rakousko (8–9 kilogramů) a pak Švédsko s Norskem, kde průměrně za rok zkonzumují kolem 7–8 kilogramů čokolády. My Češi jsme střídmější – stačí nám zhruba 5–6 kilogramů na osobu ročně.

Připravte si svou čokoládu

Čokoláda byla v různých dobách lékem, afrodiziakem, luxusem, válečnou potravinou, předmětem pašování i soudních sporů, až se nakonec stala inspirací pro umění i luxusní trh. Dnes je běžně dostupná a připravit se dá i v domácích podmínkách.

Čokoláda se také používá na zdobení dezertů | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Recept na domácí čokoládu (cca 4–6 tabulek)

Ingredience:

  • 100 g kakaového másla
  • 60 g kvalitního neslazeného kakaového prášku
  • 50–80 g třtinového cukru (dle chuti, může být i med nebo javorový sirup)
  • špetka soli
  • volitelně: vanilka, skořice, chilli, ořechy, sušené ovoce

Postup:
Kakaové máslo dejte do nerezové misky a rozpusťte nad vodní lázní (ne přímo na plotně, aby se nepřipálilo). Poté zašlehejte kakaový prášek a cukr. Pokud používáte krystalový cukr, můžete jej nejdřív rozemlít na jemný prášek. Pro dochucení přidejte špetku soli a případně vanilku, skořici nebo chilli.
Směs nalijte do silikonové formy na čokoládu, případně na plech vyložený pečicím papírem. Můžete posypat ořechy či ovocem.
Na připravenou pochoutku musíte s dětmi ještě chvilku počkat, nechte ji ztuhnout v lednici 2–3 hodiny. Poté vyklopte, a pokud nějaká zůstane, skladujte v chladu.

Přeji vám krásný a sladký víkend a nezapomeňte oslavit dnešní Mezinárodní den čokolády.

Dagmar Heřtová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Vaření a jídlo

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme