Do Říma na Cacio e pepe. Připravte si dokonalé jídlo s těstovinami

Tuhle gastroglosu píši přímo v Římě, tedy nepřináším jen autentické chutě, ale při čtení uslyšíte šum vody u Fontana di Trevi, bušení techniky u opravovaného Colossea, mlaskání malých dětí při lízání kornoutů s tou nejlepší italskou zmrzlinou, uznalé vzdechy turistů při konzumaci skvělých jídel ve venkovních restauracích, kterých je v Římě nepočítaně, a v neposlední řadě srkot brček při nasávaní koktejlů, ať už s Aperolem, Martini nebo Campari. Gastroglosa Dagmar Heřtové Řím 9:00 18. května 2024 Cacio e pepe. Těstoviny se sýrem a pepřem jsou jedním z nejstarších a nejtradičnějších pokrmů římské kuchyně | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Já si tu nádheru doplňuji cvakáním klávesnice a složitost velkoměsta nahrazuji jednoduchostí receptu na dokonalé jídlo s těstovinami, které si dnes připravíme. Nepůjde o nic jiného než o Tonnarelli cacio e pepe.

Několik upřesnění

V první řadě chci potvrdit, že všechny cesty vedou do Říma, neboť jsem se zde ocitla krátce po zastýskání si. Za druhé dodávám, že když už jste v Římě, zjistíte, že všechny cesty zde vedou do žaludku, protože kulinářská nabídka římských restaurací je nevyčerpatelná.

Za další chci upřesnit, že název jídla může evokovat představu, že půjde o pokrm s nějakým Pepíkem nebo od Pepíka, ale jde o velký omyl. Caccio e pepe v italštině znamená pokrm se sýrem a černým pepřem, a je tomu opravdu tak. V tomto případě není nutné vymýšlet speciální název, i u nás se řekne třeba meruňkové knedlíky a není potřeba vzletného názvu, protože v obou případech jde o dokonalé jídlo.

Tím se ovšem nevyhýbám podrobnějšímu popisu skvostného jídla z Říma a začnu třeba těstovinami.

Tonnarelli

Těstoviny zvané Tonnarelli jsou vyrobeny z vody, toskánské krupice z tvrdé pšenice, vajec a soli. Pocházejí z Lazia a patří k římské kulinářské tradici.

Jsou obvykle vyráběny přísně řemeslným způsobem a podle původních rolnických zvyklostí se podávají čerstvé, což jinak není pravidlem. Nepodařilo se mi zjistit, a nejsem v tom sama, odkud pochází jméno Tonnarello. Vypadá to, že půjde o název z dialektu souvisejícího s Pasta alla Chitarra.

Tonnarelli jsou ty pravé těstoviny pro cacio e pepe | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pro nás milovníky italských těstovin je důležitý především fakt, že jde o skvělou dobrotu zvláště s Cacio e Pepe. Sýr je Pecorino Romano, což výsledku dodává jedinečnou chuť a vůni.

Španělské schody | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Těstoviny jsou čtvercového průřezu a o něco tlustší než spaghetti, což jim pomáhá lépe se spojit se sýrem a pepřem v emulzi, která je pro cacio e pepe tak charakteristická. Spaghetti jsou také oblíbenou volbou, protože jejich hladký povrch dobře přilne k sýrové omáčce.

Těstoviny se sýrem a pepřem jsou jedním z nejstarších a nejtradičnějších pokrmů římské kuchyně. Historie tohoto jídla sahá do starověkého Říma, kde pastevci a zemědělci často cestovali se surovinami, které vydržely dlouho a byly výživné. Mezi ně patřil tvrdý sýr (jde o vzpomínaný pecorino romano), černý pepř a sušené těstoviny, které byly ideální pro dlouhodobé skladování a snadnou přípravu.

Pokud jste militantnější povahy, mám pro vás další možnost původu. Jedna z oblíbených historek o cacio e pepe sahá opět do starověkého Říma a tvrdí se, že toto jídlo bylo oblíbeným pokrmem římských vojáků na dlouhých pochodech. Předpokládá se, že vojáci měli u sebe sýr, pepř a sušené těstoviny jako součást zásobování.

Já vojáky docela chápu. Ty tři základní ingredience byly lehké, nezatěžovaly vojákovu tornu a daly se rychle připravit. Jako bonus ve prospěch této klasické pochoutky musím dodat, že výsledné jídlo bylo nejenom chutné, ale i vysoce kalorické a snadno skladovatelné.

Omáčku na cacio e pepe můžete koupit i hotovou | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pepř a sýr

Jistou pozornost musím věnovat i pepři, který má schopnost dodat jídlu intenzivní vůni a chuť, což bylo zvláště důležité v dobách, kdy jiné koření nebylo snadno dostupné nebo bylo drahé. Pepř také pomáhá zvýraznit bohatou chuť sýra. Tradice používání černého pepře v tomto pokrmu přetrvává dodnes, i když pominula nedostupnost jiných druhů koření.

Historické památky v Římě najdete všude | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V případě cacio e pepe jde o černý pepř, který je známý svou pronikavou a pikantní chutí. Černý pepř je plodem rostliny Piper nigrum, který se sklízí nezralý a suší se, dokud neztmavne. Pro cacio e pepe se obvykle nahrubo drtí nebo se mele těsně před použitím, aby si uchoval maximální chuť a aroma.

Ovčí sýr Pecorino romano je tvrdý slaný italský sýr, který se nejčastěji používá ke strouhání na těstoviny nebo jiná jídla.

Čím Cacio e pepe zapíjet

Jak jsem už uvedla, jde o bohaté, slané a pikantní jídlo, ke kterému se skvěle hodí vína, která mohou vyvážit intenzitu sýra a ostrost pepře. Ideální volbou by mělo být bílé víno s dobrou kyselostí a čistým, svěžím profilem, které pomůže „pročistit“ chuťové pohárky. Já si dovolím několik vhodných bílých vín doporučit.

Začnu Frascati, klasickým vínem z regionu Lazio, odkud pochází i cacio e pepe. Frascati je lehké, svěží a má mírné květinové a citrusové tóny, což ho činí ideálním partnerem pro slaný sýr a pikantní pepř.

V Římě zjistíte, že všechny cesty vedou do žaludku | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Určitě nezapomenu na mého osobního favorita, kterým je Verdicchio. Víno ze střední Itálie s vyšší kyselostí a minerálními tóny, kontrastujícími s bohatostí cacio e pepe.

Pokud máte raději něco lehčího, je k mání Soave. Vyrábí se v oblasti Veneto z odrůdy Garganega a nabízí svěží a mírně ovocný profil, který krásně doplňuje sýrové pokrmy.

Pro další výběr platí, že je důležité hledat vína, která jsou svěží a ne příliš těžká, protože těžší vína by mohla přehlušit delikátní vyváženost tohoto tradičního jídla.

Pustíme se do vaření. Recept na římské cacio e pepe je klasický příklad italské kuchyně, která oslavuje jednoduchost a kvalitu surovin, což je jeden z důvodů, proč mám italskou kuchyni tak ráda.

V obchodech najdete již hotové Cacio e pepe, místo špaget i penne | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Cacio e pepe

Hotové za 10 minut

Ingredience (dvě osoby):

200 g těstovin (ideálně tonnarelli nebo spaghetti)

2 lžíce čerstvě mletého černého pepře

100 g sýra pecorino romano, k nastrouhání (můžete použít i parmezán, ale chuť se trochu změní a celý pokrm nevyzní, jak má)

sůl (pro vaření těstovin)

Postup:

Ve velkém hrnci přiveďte k varu dostatečné množství vody s trochou soli. Přidejte těstoviny a vařte je al dente podle návodu na balení. Než budou těstoviny hotové, odeberte asi 1 šálek vody z vaření a odložte stranou.



V hluboké pánvi na středním ohni osmahněte po dobu asi jedné minuty mletý černý pepř, musí začít vonět. Přidejte trochu vody z vaření těstovin, čímž se vytvoří lehce vodnatá omáčka. V misce smíchejte nastrouhaný pecorino s trochou vody z těstovin, čímž dosáhnete strukturu hladké pasty.



Sceďte těstoviny a přidejte je přímo do pánve s pepřem. Přidejte sýrovou emulzi a míchejte, případně přilévejte více vody z těstovin, dokud těstoviny nebudou pokryty krémovou omáčkou. Těstoviny by měly být lesklé a omáčka by měla být bohatá a sametová.



Cacio e pepe podávejte ihned po přípravě, posypané ještě sýrem pecorino romano a čerstvě mletým černým pepřem.

Přeji krásné chvíle při servírování a pochutnání si na kulinářském zázraku z Říma.

Klasika jídelníčku v Římě | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz