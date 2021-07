Ernest Hemingway a jeho letní koktejly. Mojito, Daiquiri a Cuba Libre

Mám klasické vzdělání, pokud se to tak dá ještě nazývat, a je tedy jasné, že mi nemohl uniknout spisovatel a držitel Nobelovy ceny Ernest Hemingway, který před šedesáti lety rozhodl skoncovat se životem v pouhých 61 letech. Ještě když žil, tak byl známým labužníkem. Dnes se ale podíváme spíš na to, čím jídlo rád zapíjel. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 11:02 10. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letní drinky podle Hemingwaye. Mojito, Cuba libre a Daiquiri. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Pro mě byl vždy představitelem chlapáka, takového opravdového bouráka, který lezl vždy tam, kde se něco dělo, kde hrozilo nebezpečí a smrt. Ovšem nebudeme řešit běsy autora novely Stařec a moře, budeme se věnovat Hemingwayovi coby milovníku jídla a pití.

Neodpustím si poznámku, kterou věnoval všem novinářům a spisovatelům světa: „Všechno, co musíš učinit, je napsat nejopravdovější větu, kterou znáš!“ A já si tu jeho větu o větě pamatuji dost dlouho a vždy si představuji, že než ji pronesl, připravil si svůj oblíbený koktejl Daiquiri, pořádně si lokl a poté se vší vážností pronesl onu moudrost.

Jak jsem pronásledovala Hemingwaye

Je tomu tak. Opravdu jsem ho sledovala a vydala se za ním na Kubu. Taxíkem jsem vyrazila z centra Havany až na jeho usedlost Finca Vigía, kde je dnes zřízeno muzeum. Dům si pořídil v roce 1939 z honoráře za knihu Komu zvoní hrana. Místo je to magické a já se tehdy mohla dotknout i jeho milované jachty Pilar, která je schovaná v zahradě a působí klidným až zamyšleným dojmem.

Hemingwayova vila Finca Vigía na Kubě. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Dům je plný knih, obrazů a trofejí, Ernest Hemingway si sem dokonce nechal navozit část inventáře z Floridy, z vily na Key Westu, kam jsem spisovatele pronásledovala ještě před návštěvou Kuby. Na Key Westu žil v letech 1931–1939 a mě nejvíc zaujala přistavěná věž, ve které psal ve stoje. Bolela ho záda a problém řešil vyvýšeným stolem, na kterém měl psací stroj. Napsal tam dva romány a také povídky.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Na Floridě dodnes běhají potomci jeho šestiprstých koček, které pocházejí z linie kočičky, kterou spisovatel dostal darem a nazval ji Sněhurka. Na Floridě ho sužovali komáři, takže měl všechna okna zabezpečena nepropustnou síťovinou. Občas prý musel na síť zaklepat, neboť vrstva krvechtivých komárů nepropustila světlo a on nemohl psát ani za dne.

Vrátím se ještě do Havany, protože nemohu nevzpomenout autorův oblíbený bar La Bodequita del Medio, tam si dopřával Mojito, Daiquiri popíjel ve Floriditě. Přiznám se, že jsem v obou „jeho“ barech s chutí popíjela také.

Ještě nesmím zapomenout, že jsem vícekrát navštívila restauraci Harry’s Bar v Benátkách, kde se spisovatel počátkem roku 1954 léčil. Pochutnával si tu jak na výtečném italském jídle, tak na vínech, kterými všechny lahodnosti z talíře zapíjel.

Příprava ikonického nápoje Mojito před návštěvou turistů v La Bodequita del Medio v Havaně. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Já se tam několikrát zastavila na vyhlášeném Bellini, což je míchaný nápoj z šumivého vína a broskvové dřeně bílých broskví. Abych byla konkrétní a navodila kulinářskou atmosféru, dodávám, že držitel Nobelovy ceny za literaturu léčil svá zranění krémovou polévkou z korýšů, rizotem s krevetami, kachnou se zázvorem, medem a omáčkou z portského vína. Víno, kterým vše zapíjel, pocházelo z oblasti Valpolicella.

Uměl žít, uměl psát, uměl jíst, miloval nás ženy a podruhé opakuji, že to byl bourák.

Hemingway labužnický

Spisovatel miloval jídlo a já jeho lásku k dobrým chutím potvrdím i jeho citací: „Zjistil jsem, že v jídle je romantika, zatímco romantika se odevšad už vytratila. A dokud mi bude chutnat, budu se romantikou řídit.“

Musím uznat, že tento navenek drsný muž musel být opravdu romantikem a gurmánem, a nevím, co převažovalo. Jídlo a jeho přínosy dokázal spojit se životem. Své sestře Marcelline napsal v roce 1919 dopis, ze kterého si dovolím úryvek: „Neboj se ochutnat všechny věci v životě, které nejsou v Oak Parku. Život tady je v pořádku, ale venku je celý velký svět plný lidí, kteří věci opravdu cítí. Žijí, milují a umírají se všemi svými pocity. Ochutnej všechno, sestřičko.“

Slavná restaurace Floridita v Havaně, kde byl Hemingway častým hostem a dával si zde své Mojito a Daiquiri. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Nesledovala jsem, zda se sestra radou tehdy dvacetiletého Ernesta řídila, ale on se tím zcela jistě řídil celý život a dodnes někteří badatelé tvrdí, že Hemingway jedl, aby žil, a žil, aby jedl.

Na jeho apetit vzpomínali i pařížští kuchaři. Když byl při penězích, dopřával si ústřice, ryby a korýše té nejvyšší kvality. Zálibu v ústřicích zmínil celkem třikrát v knize Pohyblivý svátek. Vlastně i novela Stařec a moře je o jídle, Santiago bojuje za svůj úlovek jenom proto, aby rybu prodal a měl peníze na jídlo. Urputný boj o přežití bylo Ernestovo krédo.

Vše ukazuje na to, že spisovatel byl jemným gurmánem milujícím především dary moře. Opak je pravdou. Byl to typický dravec a jedlík masa. Od malička lovil veverky a pstruhy nejenom pro zábavu, ale on si je i uvařil. Když se později stal velkým lovcem a sbíral trofeje po afrických savanách, klidně si nechal upéct ulovenou antilopu.

Coby válečný zpravodaj prožil Den D a osvobození Paříže a jako muž v první linii upřednostnil „dobytí“ baru v hotelu Ritz. Co ho k tomu vedlo, asi nemusím dodávat. Škarohlídi popisují Hemingwayův vztah k Paříži tak, že se tam vše točilo okolo kaváren, barů a restaurací, a pokud by byla v Paříži korida a africké pláně plné zvěře, nikdy by odtud nevytáhl paty.

Vaše léto plné koktejlů

Dnes nebudeme vařit. Je léto a Ernest miloval toto období kvůli popíjení, možná proto rád žil na Floridě a na Kubě. Připravíme si slavné drinky a já věřím, že vám zpříjemní léto.

Daiquiri se servíruje ve vychlazené sklenici s limetkou. Narůžovělou barvu mu přidává šťáva z růžového grapefruitu. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Varování: konzumace alkoholu je v České republice dovolena lidem od 18 let.

Hemingwayovo Daiquiri

Ingredience:

6 cl bílého kubánského rumu

2 cl čerstvě vymačkané limetkové šťávy

2 cl grapefruitové šťávy (možno použít i 100% džus)

2 cl likéru Maraschimo

Postup:

Všechny ingredience protřepejte s ledem, přeceďte do vychlazené koktejlové sklenice, ozdobte limetkou a podávejte.

Maraschimo likér si můžete nechat přivézt z Chorvatska nebo severní Itálie, odkud pochází a kde je skoro v každé prodejně potravin.

Koktejl Daiquiri se dá míchat s podobným základem v různých podobách.

Mojito navždy zůstane spojováno s Ernestem Hemingwayem. Zásadně se připravuje s bílým kubánským rumem. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Hemingwayovo Mojito

Ingredience:

4 cl bílého kubánského rumu

1 limetka

3 cl čerstvě vymačkané limetkové šťávy

hrst čerstvé máty

2 lžíce třtinového cukru

sodovka nebo perlivá voda

Postup:

Do vychlazené sklenice vložíme na dno šťavnatou limetku nakrájenou na osminky (jeden kus ponecháme na ozdobu), lístky máty a třtinový cukr a důkladně promneme tloučkem.

Sklenici naplníme drceným ledem, nalijeme bílý rum a dolijeme sodovkou. Ozdobíme větvičkou máty a osminkou limetky a brčkem.

Letní drinky podle Hemingwaye. Mojito, Cuba libre a Daiquiri. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Hemingwayovo Cuba Libre

Ingredience:

4 cl bílého kubánského rumu

1 cl čerstvě vymačkané limetkové šťávy

kostky ledu

vychlazená coca cola na dolití sklenice

limetka na ozdobení

Postup:

Je to na přípravu nejrychlejší osvěžující koktejl. Nejdříve dáme do sklenice led, nalijeme bílý Havana či Bacardi rum a limetkovou šťávu, dolijeme coca colou a ozdobíme limetkou.