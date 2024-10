Evropský soud podpořil názvy potravin jako ‚veganský steak‘. Jednotlivé státy si ale pravidla mohou upravit

Evropský soudní dvůr rozhodl, že výrobci rostlinných produktů mohou i nadále používat názvy tradičně spojené s masem, jako jsou „veganský steak“ nebo „vegetariánský burger“, pokud členské státy Evropské unie nezavedou jasné právní definice těchto pojmů. Rozhodnutí může znamenat větší přehlednost pro spotřebitele, zároveň ale budí obavy z možných zmatků na trhu napříč státy Evropské unie. Brusel 18:02 10. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropský soudní dvůr rozhodl, že výrobci rostlinných produktů mohou i nadále používat názvy tradičně spojené s masem, jako jsou „veganský steak“ nebo „vegetariánský burger“, pokud členské státy Evropské unie nezavedou jasné právní definice těchto pojmů (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Tyto výrobky, které se často vyrábějí z přísad, jako je sója nebo pšenice, tak zůstanou na pultech pod známými označeními – alespoň prozatím. Názory spotřebitelů v bruselském supermarketu se ale různí. Informoval o tom web Euronews.

„Mně to připadá rozporuplné, protože maso je třeba kuře,“ řekla Maria Ana Silva, dvaadvacetiletá portugalská studentka. „Pokud jsou tyto výrobky rostlinného původu, měly by se jmenovat jinak.“

Jeanne, devatenáctiletá studentka veteriny, naopak považuje současné označení za užitečné. „Většina receptů je na bázi masa, takže jako pro vegetariánku je pro mě snazší se jimi řídit, když jsou označené známými pojmy.“

Rozhodnutí soudu je v rozporu s předpisy ve Francii, kde zákony přijaté v letech 2022 a 2024 brání používání výrazů jako „steak“, „řízek“ nebo „šunka“ u výrobků rostlinného původu, připomíná web Euractiv.

Evropský soudní dvůr také nevylučuje, že členské státy přijmou vlastní opatření k zavedení legislativních pojmů a vyjasní, co je to „steak“ nebo „svíčková“, což by jednotlivým vládám mělo umožnit, aby názvy související s masem omezily pouze na výrobky s určitým složením.

Podle Evropské vegetariánské unie (EVU) by pokusy o právní vymezení těchto produktů mohly narušit jednotný trh kvůli „kulturním a jazykovým rozdílům“. „Párek v Německu by se mohl lišit od párku ve Francii,“ uvádí EVU ve své zprávě.

Veganské a vegetariánské organizace považují verdikt Evropského soudního dvoru za krok kupředu. „Změna názvů by spotřebitele zmátla. Používání známých termínů navíc chrání jejich spotřebitelská práva,“ uvedl Rafael Pinto z Evropské vegetariánské unie.

Přestože masný průmysl neočekává výrazné ekonomické dopady, zůstávají obavy z možného roztříštění trhu. Podle Paola Patruna z Evropského svazu zpracovatelů masa hrozí, že si jednotlivé země nastaví vlastní pravidla, což by mohlo vést k zmatkům a narušit jednotný evropský trh.