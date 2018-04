Existuje mnoho způsobů, jak zhubnout. Na diety ale nevěřím, tvrdí Pavel Maurer

Nikdy, zásadně a celoživotně nedržím žádné diety. Nevěřím na ně, ale rád si o nich občas čtu. Včera na mě z počítače vyskočilo několik dotazů o mém zdravotním stavu. Byly jednoduché a navíc je doprovázely krásné fotografie s perfektně vypracovaným mužským tělem. Glosa Praha 18:30 15. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jarní salát s domácím dresinkem | Foto: Naďa Čvančarová

Znáte to. Úzké boky, široká ramena, pekáč buchet místo břicha. Nejsem tak naivní, abych podlehl dojmu, že takhle nějak bych já mohl vypadat, ale stejně jsem se zájmem začal vyplňovat zadané otázky, zatímco se na na mě z obrazovky usmíval ten snědý svalovec jménem Lazar Angelov, který nabízel unikátní dietu pro mé tělo.

Přiznal jsem tedy dotazníku, že jsem muž, jak často týdně cvičím nebo aspoň chodím pěšky, jestli jím maso nebo jsem vegetarián. Bylo to snadné, protože já jím všechno, takže jsem nemusel ze svého pestrého jídelníčku nic vyloučit, pak se mě ten digitální Lazar ptal, jestli pracuji v kanceláři, nebo jako manuál nebo jsem doma, jestli dostatečně spím a příliš nesolím jídlo.

Musel jsem přiznat, že je mi 59 let, že měřím 196 centimetrů a vážím 105 kilo. Stránka na mě začala chrlit, že mám 26,7 BMI nadváhu a že indikátor mého metabolického věku je 73 let, takže stav mého těla je jako by mi dnes nebylo 59, ale o 14 let víc! Denně mám spořádat pouze 2033 kalorií a vypít 4,2 litry vody a že budu za 90 dnů téhle super-speciál-diety vážit namísto současných 105, pouhých 99,4 kilogramů.

Pak se vyskytla jedna maličkost, že si musím nyní okamžitě zaplatit 10 euro za návod, kdy a jak se mám ty příští 3 měsíce stravovat, abych vypadal alespoň trochu podobně jako svalovec Lazar Angelov. A tady jsem se ve své plánované dietě zasekl, protože mi začalo být trochu podezřelé, že někdo, kdo se jmenuje Lazar, který podle bible vstal z mrtvých, a ještě k tomu má příjmení Angelov, tedy něco jako andělský, mi doporučuje jak mám žít!

Moje důvěra, že budu mít vyrýsované bříško jako Lazar, zmizela jako pára nad hrncem. Dieta Lazara Angelova, personalizovaná jen a pouze pro mě na příštích 90 dnů mě sice zaujala, ale neoslovila. Já jsem přece na začátku této glosy přiznal, že na diety moc nevěřím! Možná, že se ale hluboce mýlím a Lazar má pravdu! Nicméně já to zkoušet nebudu a nechám si svých 105 kilo živé váhy. Jen metabolický věk 73 let je přece jen trochu znervózňující.