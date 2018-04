S příchutí kávy nebo kaviáru. V Belgii se ochutnávala netradiční piva, Češi letos chyběli

Jalovec, sůl, divoký chmel, kvasnice. V Praze koupíte pivo vařené podle receptury z roku 1560

Pivovarník Richter navařil třináctistupňový speciál "1560". Měl by být co nejpodobnější renesanční receptuře. Do svého moku použil jalovec, sůl, divoký nevyšlechtěný chmel a kvasnice.