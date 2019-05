Kakao, chilli a zázvor rovná se superkáva. Na festivalu ve Finsku lze ale najít i ‚čokokávu‘

V dost naplněné hale lze mezi stánky potkat skoro kohokoli, ať už maminky s kočárky, nebo třeba důchodce. „Kávu jsem začala pít teprve nedávno, tak jsem se vydala na festival, abych objevila nějaké novinky,“ vysvětluje Radiožurnálu jedna z těch mladších návštěvnic akce, Grina, která také potvrzuje, že návštěva to byla úspěšná.

„Je tu spousta různých chutí, které se v kávě skrývají. Na jednom z menších stánků měli kávu, která byla hodně ovocná, to bylo dost překvapivé,“ popisuje.

A právě to je podle Tommiho, který je jedním z hlavních organizátorů akce, cílem celého festivalů.

„Lidé rádi ochutnávají kávu z malých i velkých pražíren, porovnávají, objevují nové chutě a taky nové přístroje a způsoby vaření kávy. Chceme vytvořit bezpečnou a přátelskou atmosféru, kde se člověk může o těchto věcech něco dozvědět,“ vysvětluje pozadí festivalu.

Chilli a zázvor

Malý stráneček má v rohu se svým společníkem také Oliver, který se rozhodl kávu „opravit“. „Je to klasická káva, ke které jsme přidali superpotraviny a další věci, abychom změnili chuť, texturu a funkci. Když pijete normální kávu, tak vám kofein rychle vystřelí do krve, pak rychle zmizí a vy skončíte s pocitem, že byste si měli dát další kávu,“ říká.

Nejen pitím živ je člověk, na festivalu byla i možnost se dovzdělat v rámci přednášek a rozhovorů s odborníky a majiteli kávových firem | Foto: Jakub Lucký | Zdroj: Český rozhlas

Jenže to údajně Oliverova superkáva řeší a kofein prý z těla po jejím vypití mizí mnohem pomaleji

„Máme sedm různých přísad a každá má svůj účel. Například L-theanin vyrovnává ty špičky, které způsobuje káva, surové kakao blokuje stresový hormon kortizol, maca a kokos vám dodají energii a tak podobně. Kayenský pepř a zázvor zase dodávají chuť. Tak si dejte a užijte si to,“ dodává Oliver.

Káva chutná trochu jako kakao vyrobené z kokosového mléka, navíc s trochou chilli a zázvoru, takže nápoj je i trochu pikantní.

„Vývoj začal v Kalifornii před třemi lety, když jsem hledal, jak zajistit, aby mi kávě déle zůstala energie,“ vysvětluje Oliver, který se teď se svým společníkem snaží, aby se jeho nápoj dostal do většího povědomí. O experimentální projekty tady ale není nouze ani u jiných stánků.

‚Čokokáva‘

„Vypadá to jako čokoláda, že jo? Ale je to vyrobené z kávy. Používáme celé kávové boby, kávové ovoce zvané Kaskara, kakaové máslo, třtinový cukr a trošku himalájské soli, celé to meleme několik dnů a výsledkem je tahle čokoládová textura, která se rozpouští v puse. Výsledek je čokoláda, která je ale vyrobená z kávy,“ vysvětlují u stánku mladé firmy Coffeepixels, jak si poradili s kávovým odpadem.

Vypadá to jako čokoláda, ale není. Jde o výrobek z kávových plodů a zrnek. I proto má 10g této „čokolády“ stejnou dávku kofeinu, jako espresso | Foto: Jakub Lucký | Zdroj: Český rozhlas

To pražírna Kaffa nabízí klasiku, pražená kávová zrna. Velmi vážně ale berou ty, kteří pro ně kávu pěstují

„Máme vlastní certifikát, kterému říkáme Kaffa Handshake. Navštěvujeme všechny plantáže, ze kterých nakupujeme a máme úplně transparentní s tím, kam jdou peníze za kávu, kolik jde farmářům a kolik regionu, ve kterém kávu pěstují. V rámci Handshaku platíme vždycky víc, než kolik by farmáři dostali v případě Fairtrade, nejméně o polovinu více, často ale i více než dvojnásobek,“ vysvětluje Svante z pražírny Kaffa.

Nižší částky totiž podle nich nevedou k udržitelnému pěstování. Ať už na festival dorazíte pro odpovědnou kávu nebo nové chutě, určitě budete odcházet s bušením srdce. Skoro každý stánek totiž nabízí ochutnávky.