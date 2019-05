Proč Angličanky milují bábovky? Mohou na nich snadno ukázat, jak umějí péct

Tradiční bábovka, jak ji známe, nemá s Velkou Británií nic moc společného, ale Britové si ji prostě zamilovali. Pro její rozmanité chutě je oblíbeným dezertem a pro kuchařky ideální možností, jak snadno a jednoduše ukázat své cukrářské umění. Bábovky se staly v Británii opravdu módní záležitostí. gastroglosa dagmar heřtové Anglie 10:09 25. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poleva z rebarbory by měla být řidší, aby její chutě pronikly do upečené bábovky. | Zdroj: Dagmar Heřtová

Na rozdíl od Evropy Londýn odolával

My Češi máme bábovku spojenu především se snídaní. Přesně tak se servírovala ve Vídni a k nám se takto dostala. Já si ale stále kladu otázku, jestli ji do metropole rakousko-uherského impéria vlastně nepřivezly české a moravské hospodyňky.

Ať už jsou naše vlivy na rakouskou kuchyni jakkoliv významné, pravdou je, že česká bábovka (provokuji) ke kávě na snídani je příjemný sladký začátek dne. Když se zahledíte do vídeňských receptů, většina bábovek je z kynutého těsta, teprve později se dospělo k bábovce třené či piškotové, často s klasickým použitím kakaa, tedy nám známým mramorováním.

Můžeme však nepochybně potvrdit, že bábovka u nás patří k nejoblíbenějším doma připravovaným pochoutkám. A to už je pořádný impulz k tomu, abychom odolali pokušení si koupit bábovky s několikaměsíční trvanlivostí ze supermarketů.

Místo „layer cake“ snadný „bundt cake“

Angličanky na to šly trochu odlišně. Nemají moc času (kdo ho má?) a také nikdy nebyly tak tradičně spjaté s kuchyní, jako je tomu u nás. Stále hledají tu nejsnadnější cestu s co nejlepším výsledkem. A dokonce se jim to daří!

Britské dorty jsou především tzv. layer cake, tedy dorty z piškotových nebo třených korpusů, které se rychle upečou a pak slepí dohromady džemem, krémem, šlehačkou a ovocem. Rychlé a snadné. Ale bábovka, anglicky bundt cake, se najednou jeví jako daleko snadnější způsob pečení! Jednoduše těsto vlijete do formy, ta musí být krásná, aby zaujala, pak ji pocukrujete, případně polijete čokoládovou nebo cukrovou polevou, a je hotovo. Bez krémů a šlehaček. A nemůžete chybovat! Bábovky se na rozdíl od té naší snídaňové servírují jako sladkost po jídle, ke kávě nebo čaji. Snídani, jak víme, si Britové dopřávají tu pravou anglickou anebo nově vegetariánskou s rozmačkaným avokádem na celozrnném chlebu.

Nová módní vlna jednoduchého pečení

V Británii se obecně zvedl zájem o moderní domácí pečení. Nepochybně k tomu příspěl i veleúspěšný seriál o pečení The Great British Bake off, který sledovaly miliony diváků.

Různě tvary forem na bábovku hrají také svou roli při konečném servírování. | Zdroj: Dagmar Heřtová

Snad i díky tomu jsou bábovky novou módním vlnou v gastronomii, recepty se to jen hemží a kreativní kuchaři a foodblogeři přicházejí s opravdu neobvyklými kombinacemi.

Většinou jsou inspirováni ročním obdobím, takže v zimních variantách bábovek cítíme teplé chutě koření, jako je skořice, zrníčka fenyklu, koření pěti chutí, přidávají se rozinky máčené v brandy, dýňové pyré a bábovky jsou ovoněné hnědým cukrem, pomerančovou kůrou i ciderem. Naopak letní varianty jsou lehké a osvěžující, s citronovou kůrou i šťávou, jogurtem, bezinkovým sirupem, příchutí levandule, proslazovanými třešněmi. Předsevzala jsem si, že jednou všechny ty různé recepty na bábovky vyzkouším!

Forma na bábovku je důležitá

Angličanky také pochopily, že je dobré mít zajímavou formu, ta totiž zaručí polovinu úspěchu. Nepodléhají pokušení koupit si levné formy s nudným tvarem, či dokonce silikonovou (já jsem ji zatím nevyzkoušela a vím, že se o to ani nebudu pokoušet). Raději investují do keramických i těžkých litinových či absolutně módních amerických forem na bábovky značky Nordic ware, z nichž přechází zrak.

Růžová rebarbora se svoji pikantní chutí dodá svěží chutě. | Zdroj: Dagmar Heřtová

Mají totiž úžasné tvary: najdete tu katedrály i strmé stěny a útesy jako v Himálaji, ale také romantické květy či podobné tvary jak dámské klobouky na Royal Asccot. Je nutné souhlasit, že jde o dokonalé formy se spletitými tvary, ale hlavně jsou kvalitní, těžší, kovové a vydrží několik generací. Nakonec i my nedáme dopustit na litinové formy našich babiček a při každém pečení na ně nostalgicky vzpomínáme a hlavně je chválíme. A právem.

Tentokrát jsem se nechala inspirovat klasikou a přidala surovinu, která je typická pro Británii. Přináším bábovku z třeného těsta s osvěžujícíc pikantní chutí, s růžovou rychlenou rebarborou. Ta k Ostrovům nepochybně patří a její sezona se právě teď chýlí ke konci. Ale nezoufejte, přichází totiž letní rebarbora, královna naší zahrádky! Tak si ji pořádně užijte. Je chuťově i vzhledově skvělá!

Jen si dovolím pár rad na závěr, abyste byli s bábovkou spokojeni:

Použijte máslo, které bude mít pokojovou teplotu, jen tak vám do sebe pustí více chutí a hlavně zaručí vyšlehané těsto.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Střídavě žije v Praze a v Anglii, kde čerpá inspiraci při hledání chutí a při oživování původních receptů v prostředí moderní kuchyně.

Vajíčka nedávejte do ledničky, nechte si je také připravené při pokojové teplotě. Vyšlehání třeného těsta je tímto trikem zaručeno a směs se nesráží.

Mouku prosejte, ještě více se provzdušní, prášek do pečiva rovnoměrně v mouce promíchejte a přidávejte ji do mixéru postupně po lžících, aby těsto bylo opravdu nadýchané.

Formu na bábovku důkladně připravte pro pečení: vymažte ji máslem, má více vazkou strukturu než olej, a proto zaručí dobré přichycení hrubé mouky, kterou použijte na vysypání.

Rebarboru posypte trochou hladké mouky, neklesne v těstě tolik dolů.

Bábovku vždy zkontrolujte, zda je správně upečená, a použijte špejli, která po vytáhnutí musí být suchá. Zkušené kuchařky vědí, jak reaguje upečené těsto: na mírný stisk se vrátí do původního tvaru.

Třená bábovka s rebarborou a růžovou polevou

Angličanky milují bábovky. Jsou snadné, rychlé a chutné. | Zdroj: Dagmar Heřtová

Ingredience:

400 g rebarbory, nejlépe růžové odrůdy

225 g změklého másla

225 g pískového cukru

1 lžička vanilkového extraktu

4 vejce velikosti M

225 g hladké mouky

2 vrchovaté lžičky prášku do pečiva

kůra ze 2 citronů

kousek másla a hrubá mouka na vymazání a vysypání formy

Na polevu:

6 lžic moučkového cukru

3 lžíce šťávy z pečené rebarbory

2 lžíce rebarborového džemu nebo rebarborového s jahodami

Postup:

Nejdříve si předehřejeme troubu na 170 °C. Vymažeme důkladně bábovkovou formu máslem a vysypeme hrubou moukou. Přebytečnou mouku vyklepeme.

Připravíme si rebarboru. Omyjeme stonky, případně oloupeme, a nakrájíme asi na 1,5cm kousky, odložíme je do mísy stranou. Odebereme dvě lžíce rebarbory a vložíme ji do malé ohnivzdorné misky, přidáme asi lžíci vody a dáme péct do trouby asi na 30 minut, abychom získali šťávu z rebarbory na polevu. Přelijeme šťávu přes sítko a necháme zchladnout.

Do mísy elektrického robotu dáme změklé máslo a cukr a šlehací metlou vyšleháme do lehké a nadýchané směsi. Postupně přidáváme celá vejce a stále mícháme. Přidáme najemno nastrouhanou citronovou kůru a vanilkový extrakt. Prosejeme mouku do jiné mísy, přidáme prášek do pečiva a promícháme. Mouku postupně přidáváme po lžících do směsi a dále šleháme, dokud nezískáme hladké a vláčné těsto. Vlijeme do připravené formy. Nakonec přidáme rebarboru, kterou jsme obalili asi ve 2 lžících mouky. Formu vložíme doprostřed trouby a pečeme 35-40 minut. Vyjmeme, necháme chvilku vystydnout a teprve asi po 15 minutách vyklopíme na mřížku a necháme úplně zchladnout.

Mezitím si připravíme cukrovou polevu, která bude řidší, než je běžná poleva, a ochutí i ozdobí bábovku. Do misky dáme moučkový cukr, zalijeme šťávou z pečené rebarbory, doplníme rebarborovým nebo jiným pikantním džemem a vyšleháme do hladka. Poleva by měla mít řidší konzistenci, aby její chuť pronikla do bábovky. Vychladlou bábovku polijeme a servírujeme.