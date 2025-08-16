O bambusu a gastronomii
Bambus a gastronomie kráčí ruku v ruce od nepaměti. Čínské přísloví říká: „Tam, kde roste bambus, nikdo nehladoví.“ Já se nad tím zamyslela z docela prostého důvodu. Umývala jsem kuchyňské prkénko – obyčejné, menší, ale z bambusu. Moje domácnost prošla postupnou „bambusovou evolucí“, a tak mám nejen prkénka, ale i jídelní hůlky, bambusové lžíce na asijské polévky, několik misek, lžíci na rýži (méně lepí), bambusový podnos a podložky na stůl.
Ze všeho nejvíc mě těší set na přípravu matcha čaje, zvlášť metlička jménem chase, která mi připadá jako nástroj z jiného světa.
V zásobě mám i nakládané bambusové výhonky, včetně nakrájených, z bambusu tedy také vařím. Tyto výhonky jsou v asijské kuchyni nepostradatelné, a to v čerstvé, sušené nebo nakládané podobě.
V některých čínských venkovských oblastech platilo, že kdo měl u domu hustý bambusový háj, byl považován za pohostinného. Bambus totiž poskytoval materiál na misky, hůlky, pařáky i obaly na jídlo, takže hosty bylo možné pohostit bez nutnosti velkých zásob. To přesně odpovídá zmíněnému čínskému přísloví.
Abych to s tou evolucí nepřehnala, mám ještě dvě prkénka dřevěná. Vyrobil je Petrův otec a věkem už se blíží abrahámovinám. Šetřím je! Kdo má doma památeční prkénko?
Bambusová prkénka
Nemohu je odbýt stručným úvodem, protože je opravdu miluji. Jsou lehká, hladká, a přitom tvrdá, což znamená, že nože je třeba častěji brousit. V takových chvílích pronáším polohlasem větu: „Ty nože jsou nějaký divný!“ Kupodivu jsou pak vždy rychle zase správně ostré a já si libuji, jak máme doma v kuchyni skvěle rozdělené role a jaké péče se mi dostává.
Na bambusových prkénkách mám ráda i to, že nenasáknou vodou ani pachy z potravin. Navíc, jak jsem se kdysi dočetla, jsou přirozeně antibakteriální díky látce bamboo-kun, která omezuje množení bakterií.
Do myčky se sice nehodí, ale komu by se tam chtělo takový kousek dávat. Stačí je omýt jemným saponátem, utřít dosucha a zase slouží.
Bambusové výhonky
Pokud připravujete vietnamskou polévku Pho, nesmějí v ní chybět bambusové výhonky. Ať už nakládané nebo krátce blanšírované, podávají se jako příloha, kterou si host vloží do horkého vývaru. Dodají polévce jemně nasládlou, lehce zemitou chuť a křupavou strukturu.
Občas přemýšlím, jestli mám raději polévku Pho kvůli bambusovým výhonkům, nebo výhonky kvůli Pho.
Z výhonků se připravuje i další vietnamská polévka Canh măng s cukrem, rybí omáčkou, smaženou šalotkou a buď nakrájenou jarní cibulkou, nebo mletým koriandrem. Tradičně se podává během oslav lunárního Nového roku.
V kantonské kuchyni se výhonky v kuřecích a kachních polévkách často kombinují s houbami Shiitake. Mně se k nim pojí vzpomínka též na houby Enoki, jemné, křupavé a krásné. Ani bez nich si Pho nedovedu představit.
Výhonky se také restují a smaží, především v čínských stir-fry pokrmech, ať už kuřecích, hovězích nebo s tofu a slouží jako křupavá složka.
V Koreji se nakládají do sójové omáčky a octa, v Thajsku zase do kyselého nálevu a podávají se k polévkám.
V horských oblastech Thajska, Laosu a Barmy se čerstvé výhonky smíchají s kořením a rýží, vloží do dutého stonku bambusu a pečou na ohni.
Výhonky jsou skvělé, ale raději přidám několik praktických tipů, aby nedošlo k narušení jejich harmonizace.
Pokud budete připravovat pokrm s čerstvými výhonky, je nutné je před konzumací tepelně upravit. Obsahují totiž kyanogenní glykosidy, které se vyskytují například i v mandlích, a ty se vařením nebo blanšírováním odstraní.
Nakládané výhonky je dobré před použitím propláchnout, aby se odstranil přebytečný ocet či sůl. No a sušené výhonky musíte před vařením namočit, často i přes noc.
Neodpustím si ještě poznámku o tzv. „bamboo torture“. Jedná se o nedoložené případy, kdy prý byli během 2. světové války japonští zajatci pevně přivázáni k zemi nebo nad ní tak, aby jejich tělo bylo v kontaktu s čerstvými výhonky bambusu. Protože bambus dokáže růst velmi rychle, u některých druhů až kolem 30–90 cm za den, ostrý a tvrdý výhonek prý během několika dnů prorůstal kůží a tělem. Je to technicky možné, ale historická doloženost je velmi slabá.
V asijských kulturách je bambus vnímán hlavně pozitivně, a to pro svou pevnost, pružnost a užitečnost v každodenním životě, kam řadím i gastronomii. Jeho spojení s mučením je proto spíše senzacechtivý motiv než tradiční místní vyprávění. Naštěstí to asi není pravda, a tak svůj vztah k bambusovým výhonkům zatím nereviduji.
Pravdou však je, že od března 2025 je v Hongkongu zaveden postupný přechod od bambusového lešení, na kterém se stavěly i výškové budov, k lešení kovovému. Motivem je bezpečnost stavebních dělníků, neboť bambusové konstrukce se občas zhroutily.
A co Evropané
Nejsme na tom s bambusem zase až tak špatně. Jeden čas byl módní záležitostí i na českých zahrádkách. Jisté druhy, myslím tím okrasné, snášejí i naše mrazy a v mnoha případech se nekontrolovaně rozlezly po zahradách. Proto je lepší je držet v izolovaných květináčích, třeba i v japonských „zahradách“, které jsou u nás oblíbené a ukazují, že jsme „posh“.
Musím dát k dobru osobní zkušenost z anglického Brightonu. Na terasu jsem umístila tři veliké květináče s bambusem. Krásně rostl, s mrazy neměl problémy, protože tam nemrzne, ale potkal ho nemilý osud.
Petr, milovník zahradní chemie, měl potřebu ještě výraznějšího růstu, větších listů a krásnějších barev…
Jednou jsem si všimla, že bambusy chřadnou, až nakonec byly bez listů, holé a smutné.
„Co jim je?“ ptám se.
Petr se podíval a sklesle pronesl: „Tak to jsem tedy pohnojil, doslova a do písmene!“
Ponaučení: Hnojte s mírou. (Bambus se naštěstí časem vzpamatoval.)
Ovšem v jižní Evropě už existují malé plantáže bambusu, které by teoreticky mohly dodávat i čerstvé výhonky. Komerční plantáže najdeme v jižním Portugalsku, ve Španělsku vznikají pilotní menší plantáže a první sklizeň byla už v roce 2021. V Itálii jsou ve fázi výzkumu a experimentování.
S postupující změnou klimatu by pěstování teplomilných druhů mohlo být možné i ve střední Evropě. Čerstvost by byla obrovskou výhodou, protože musím potvrdit, že chuť čerstvých výhonků je jemnější než u konzervovaných.
Přese všechno se bambusové výhonky objevují i v naší moderní gastronomii. Nečekejte je u svíčkové ani u vídeňského řízku, ale můžete je najít třeba v jednohubkách (amuse-bouche), salátech nebo jako netradiční přílohu k rybě.
Nabízí se i propojení evropských pokrmů s asijskými prvky, například výhonky v jarním zeleninovém ragú nebo s bylinkovým máslem k pečenému masu.
Velké možnosti se nabízejí ve vegetariánské a veganské stravě. Výhonky jsou nízkokalorické, ale dávají objem a texturu, takže fungují jako náhrada za masité složky v těstovinách nebo zeleninových směsích.
V našich domácích podmínkách můžete vyzkoušet vajíčka s nakládanými bambusovými výhonky, což je v Asii docela běžná kombinace.
Vyzkoušejte například čínskou verzi míchaných vajíček s nakládanými výhonky. Propláchnuté nakládané výhonky na pánvi krátce orestujte na kapce sezamového oleje, případně s jarní cibulkou a trochou česneku, přidejte rozšlehaná vajíčka a míchejte. Získáte chuť, která je jemně pikantní, kyselkavá, s typickým aroma použitého oleje.
Vietnamská pho polévka s hovězími plátky
Ze svého archivu jsem vybrala polévku Pho, vietnamský národní poklad, respektive „Vietnam v misce“. Je připravena z vydatného silného vývaru, rýžových nudlí, aromatických bylinek, pálivých papriček, osvěžující limetkové šťávy a hlavně s nakládanými, případně čerstvými bambusovými výhonky.
Ingredience pro 2 osoby:
1 litr základu na pho polévku, případně kuřecí nebo hovězí vývar
150 g steaku nebo jiného dobrého libového hovězího masa
400 g rýžových plochých nudlí
200 g čerstvých bambusových výhonků
1 limetka
miska nakládaných bambusových výhonků
1 chilli paprička
jarní cibulka, jen bílá část
hrst čerstvého koriandru
hrst čerstvé thajské bazalky
hrst čerstvé máty
sušená pečená cibule
Postup:
Nejdříve si uvařte nudle podle návodu. Okapejte je a připravte do větších misek. Připravte si bylinky a limetky na zdobení, stejně tak i bambusové výhonky. Nakrájejte maso na velmi tenké plátky, nejlépe lehce mražené a přidejte k nudlím. Velmi horkým vývarem zalijte nudle a maso v miskách a pho polévku už jen ochutíme: vymačkáme šťávu z limetky, přidáme propláchnuté nebo jinak upravené bambusové výhonky, nakrájenou jarní cibulku, bylinky a chilli papričky. Navrch posypeme sušenou pečenou cibulí a podáváme.
Jíme bambusovou lžící, hůlkami a s bryndákem. Srkání povoleno!
A já jenom zírám, jak jsem se od prkénka v kuchyni dopracovala k výhonkům a polévce Pho.