Švestky, nebo meruňky? Plumcot je unikátní kříženec, a s receptem navíc

Křížení druhů je známou záležitostí a patří k lidstvu od nepaměti, zvláště pokud mluvíme o rostlinném křížení. Nezmiňuji se o křížení živočichů, mám na mysli pejsky, protože čím jasnější a delší rodokmen, tím lépe. Pouliční směs pejsků-kříženců si velké obliby moc neužívá. Když zahlédnu pořad z útulku, kde takové pejsky nabízejí, vždy mě chytne, že jsou trochu plaší, mají moudré smutné oči a uhlazené chování. Je to nespravedlivé, ale je to tak. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 10:00 12. září 2020

Po odbočení zpět ke gastronomii. My se dnes budeme věnovat švestkám, blumám a křížení plodů, protože právě spojení různých druhů nabízí kladné bonusy a je vítané.

Začnu hybridem zvaným plumcot nebo také pluot. Že vám to nic neříká? Nevadí, ale určitě jste si na něm už pochutnávali a chválili jeho lahodnou chuť.

Plumcot je nový hybrid

Jedná se o peckovité ovoce, křížence, tedy hybrid švestky a meruňky. Název je složen ze dvou anglických slov plum (švestka) a apricot (meruňka), tedy plumcot nebo zkráceně pluot, křížené jsou v poměru 70:30 ve prospěch švestky.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty.

Výsledkem je křupavý unikát se sladkostí vyzrálé švestky a šťavnatostí meruňky. Ty nejaromatičtější a nejchutnější se pěstují v jižním Španělsku, Itálii i Francii, sezona je v plném proudu, trvá dlouhých 6 měsíců od června až do konce listopadu. Máme se tedy stále na co těšit. Vynikající jsou čerstvé, ale receptů, v nichž jsou jmenovány, je právem také velká spousta, protože jejich mimořádnost k pečení přímo vyzývá.

Celý vývoj hybridu probíhal přirozenou cestou, nemusíte mít obavy, že se jedná o genetické úpravy. Za vším stojí láskyplní pěstitelé a křížové opylování květů švestek a meruněk. Což je ovšem první krok, výsledné ovoce je v květu opět přirozeně opylováno, a to zase švestkou. To nám určuje poměr 70:30, respektive 60:40.

Výsledkem je plumcot, plod s vysokým obsahem minerálních látek, plný vitamínů A a C, draslíku, vláknina má značnou výživovou hodnotu.

Kdo za tím stál

Plumcot je na našem trhu asi 7 let. Já ho znala z anglických obchodů už delší dobu, zvláště jeho tmavou variantu křížení japonské švestky a meruňky s názvem metis, ale abych se přiznala, nikdy mě nenapadlo hledat odpovědět na otázku: „Kdo za to může?“

Plumcot je výsledkem unikátního křížení švestky a meruňky | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Napravuji svou chybu a vám ulehčuji práci s hledáním. Za vším stojí Chris „Floyd“ Zaiger. Pěstitel z Kalifornie, který bohužel letos v červnu zemřel v krásném věku 94 let a nikdo mu nevezme neoficiální titul Nejplodnější šlechtitel peckovin v moderní době.

Pěstování měl dáno do vínku a provázelo ho po celý život. Důkazem je fakt, že rodinná společnost Zaiger Genetics má patentováno 446 odrůd rostlin. Snad stojí ještě za zmínku, že se původně věnoval přizpůsobení růstu azalek v teplém kalifornském podnebí. Mezi jeho první úspěchy patří i nám známá odrůda broskví s názvem Royal Gold a nektarinka Crimson Gold. Opravdu povedeným kouskem bylo získat metodou zpětného křížení lahůdku zvanou plumcot.

Než se pustíme do receptu, dovolím si ještě malou poznámku: Chris Zaiger totiž vyšlechtil mandle, které nepotřebují ke svému opylování včelstvo. To je „vynález“, který bych zařadila do žánru sci-fi. Věřím, že Chrisovy znalosti v této oblasti budou pro lidstvo jednou hodně důležité.

Celý vývoj hybridu plumcot probíhal přirozenou cestou a výsledkem jsou šťavnaté plody | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Co s ním

Už jsem psala, že nejlahodnější bude zakousnout se do čerstvého plodu a vychutnat si to nejlepší ze švestky a meruňky. Jde i dobře od pecky, což se dnes cení a navíc vydrží čerstvý déle, takže se ideálně hodí pro děti do krabiček na svačinu. Dejte plumcot ochutnat dětem a uvidíte, že si za chvilku přijdou pro další.

Plumcot nepřehlédnete v regálech obchodů, je krásný, zvláště tmavá varianta nebo i krásně tečkované variety. Já ho mám nejraději jen tak nakrájený v jogurtu nebo jako smoothie, a pokud budete připravovat ovocný salát, neměl by v něm chybět.

V rychlosti vzpomenu i zmrzlinovou pochoutku. Stačí plod nakrájet, povařit s cukrem a šťávou přelít pár kopečků vanilkové zmrzliny.

Při běžném pečení se plumcot dá použít všude tam, kde jste zvyklí používat švestky či blumy, vaše zavedené recepty získají další dimenzi.

Abych vás neunavovala pouze teorií, pojďme si s plumcotem i něco skvělého připravit.

Zapečené ovoce plumcot s voňavým kořením a chladivou skořicovou smetanou | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Zapečené plumcot s karamelem a orientálním kořením

Hybridy mohou být opravdu přínosem pro naši moderní kuchyni a tento recept to dokládá. Tak na chvilku nechte stranou koláče a buchty a zkuste něco sofistikovanějšího, přesto jednoduchého.

Nejrychlejší ovocný dezert z plumoctu připravil britský kuchař Tom Aikens ve své restauraci Tom's Kitchen v londýnské Chelsea. Nedivím se, že uspěl, zapečené ovoce s voňavým kořením a chladivou skořicovou smetanou chutná každému. Jak osvěžující a svůdné!

Zapečené plumcot s karamelem

Ingredience:

12 větších červených švestek (plumcot)

2 pomeranče, jen kůra

2 lžíce tmavého třtinového cukru muscovado

3 lžíce změklého másla

1 lžíce brioškových drobků nebo drcených sušenek

větší špetka perníkového koření

větší špetka mletého zázvoru

menší špetka mletého hřebíčku

menší špetka koření pěti vůní

2 tobolky rozdrceného kardamomu

Na skořicovou zakysanou smetanu:

300 g zakysané smetany

80 g pískového cukru

1/2 vanilkového lusku

Postup:

Nejdříve připravíme ochucenou zakysanou smetanu. Dáme ji do misky, přidáme cukr, skořici a semínka z vanilkového lusku, vše spojíme a dáme do lednice.

Předehřejeme troubu na 200 °C. V misce smícháme cukr, koření, jemně nastrouhanou kůru z pomerančů, máslo a sladké drobky. Blumy rozkrojíme na půlky, vyjmeme pecku a ovoce položíme řezem nahoru na plech vyložený papírem na pečení nebo do zapékací misky.

Na každou blumu dáme trochu směsi koření a drobků a zapékáme 15 minut v troubě, dokud nezačnou karamelizovat.

Servírujeme horké nebo je necháme vychladit, na každou blumu přidáme studenou skořicovou zakysanou smetanu.