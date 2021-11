Čínská čtvrť v Londýně je jedna velká asijská restaurace. Jak se neztratit a kam zajít

Při prohlídce čtvrti zcela jistě podlehnete a navštívíte aspoň jednu restauraci. Většinou jsou prosté a jednoduše vybavené, zní v nich čínská hudba, přivítá vás přátelské chování a jídelníčky plné pochoutek ze všech oblastí Číny a Asie.

Osobně na čínském jídle moc neujíždím, ale příležitost navštívit Chinatown si nenechám ujít. Nejinak tomu bylo i minulý víkend. Musím dodat, že jsem opět udělala dobře a nelitovala jsem.

Seznamte se

Čínská čtvrť je ze severu ohraničena Shaftesbury Avenue, západní hranici tvoří Rupert Street a východní Charing Cross Road. Jižní hranici obepíná Leicester Square a uvnitř této zóny najdete více než 100 restaurací.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Do Chinatownu vedou kroky návštěvníků Londýna i proto, že leží na hranici další slavné části Soho a do nádhery Covent Garden je to také pár kroků. Vlastně všechno je odsud blízko, jsme totiž v samém centru centrálního Londýna.

Město ve velkoměstě začalo vznikat počátkem 20. století. Čínští usedlíci, žijící dosud v Docklands, se začali hromadně stěhovat do nové oblasti, kde tehdy bylo i vojenské cvičiště. Místo to bylo zatím nezajímavé a hlavně levné.

V původních Docklands se přestávalo dařit. Vařilo se tady především pro asijské námořníky, ale časy se začaly měnit a požadavky také. Čínská enkláva byla za války rozbombardovaná, rostla také konkurence, a proto nastalo stěhování.

Rozmach v novém prostředí začal po světových válkách, kdy se ze světa začali vracet vojáci i námořníci, kteří měli s čínským jídlem ty nejlepší zkušenosti. Restaurace zde začaly růst jak houby po dešti, nabídka se rozšiřovala a obliba rostla. Navíc se čtvrť během pár let ocitla v samém centru Londýna. Vybavení kuchyní, restaurací a kvalita jídla raketově rostla a místní spolky začaly svou čtvrť patřičně zdobit. To všechno se odehrálo vlastně před nedávnem. Současná podoba této části Londýna nenechá nikoho na pochybách, kde se právě nachází.

Čínská čtvrť je dnes prosperujícím centrem čínské kulinářské kultury a je to místo předurčené k návštěvě a prožití nezapomenutelných zážitků z rozmanitých chutí asijských kuchyní. Napsala jsem větu jak vystřiženou z kulinářského průvodce, ale věřte, že v tomto případě si stojím za každým slovem.

Abyste se neztratili

Přiznám se, že si před návštěvou čtvrti plné čínských chutí a vůni pravidelně nastuduji nejnovější zprávy a doporučení, kam se vydat. I na „jedné ulici“ se nedá zorientovat, restaurace jsou si dost podobné, pečené kachny visící za nohy a lákající k nakousnutí jen dotvářejí asijský kolorit.

Musíme si uvědomit, že se zde nachází až 150 restaurací, bister, pultů se street food a čínských marketů s potravinami. Je opravdu oříšek najít to správné místo k ochutnávání autentické čínské kuchyně. Já jdu většinou najisto, vybavena posledními zkušenostmi z diskusních fór o Čínské čtvrti.

Jeden zážitek mi vyprávěl můj syn, kdy je jeho čínský spolužák z univerzity a znalec čínské kuchyně zavedl do jedné z restaurací. Dopadlo to prý nevalně, zklamáni byli všichni včetně onoho spolužáka.

Chinatown je dnes prosperujícím centrem čínské kulinářské kultury a je to místo předurčené k návštěvě | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Obecně platí, že se třeba v podniku, kde jídlo vydávají u pultu, najíte dokonale, a naopak z luxusně vypadající restaurace odejdete rozčarováni. Ale to se může stát kdekoli.

Pokud tedy zavítáte do londýnského Soho a přepadne vás hlad, v Chinatownu budete na tom správném místě, kde ho utišit.

Chinatown a kam zajít

Pokud spěcháte, což je v omezeném čase turisty normální, kupte si na cestu kuře v tchajwanském bistru Good Friend Chicken. Nenechte se odradit frontou, rychle uběhne a odměnou vám budou delikátní obalené kousky kuřete, které si můžete posypat pikantní směsí sedmi koření. Jde vlastně o obrovské smažené kuřecí řízky, velké asi jak vaše tvář. Skvělá kombinace svaté trojice: horké, slané a mastné.

Wonton knedlíčky naložené v chilli nálevu s koriandrem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Kdo bude potřebovat něco na zahřátí, stačí si zajít na vývar do Shu Xiangge. Odměnou vám bude ze všech možných důvodů pálivý „hot pot“ v sečuánském stylu třeba s nakrájenou zeleninou a masem, případně s rybou. Kdo raději klasiku a lepší posezení, ať zajde do Jinli. Jde opět o sečuánské recepty a takové grilované jehněčí na kmíně je zážitkem, za kterým se budete vracet.

Čínskou ochutnávku si nelze představit bez knedlíčků. Neprohloupíte, zajdete-li do kantonské restaurace Dumpling Legend. Tady se denně uvaří 8000 knedlíčků dim sum s různými náplněmi. Jenom pozor při konzumaci, knedlíčky plné horké páry umí při neodborné konzumaci „explodovat“.

Vyhlášenou pochoutkou sečuánské kuchyně jsou studené plátky kuřecích prsíček v chilli nálevu. Jen pro odvážné chilli fanoušky | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Kdo je z jiného těsta a v čínské čtvrti bude hledat něco nečínského, uspokojí ho malajská restaurace Rasa Sayang. Objednejte si třeba kousky hovězího masa dušené v kokosovém mléce a obalené v rendang kari.

Já jsem si zašla do Curry House CoCo Ichibanya a musela jsem počkat asi 20 minut, než se uvolnilo místo. Těch pár desítek minut jsem však vůbec nelitovala. Japonský koncept rychlého občerstvení servíruje katsu pokrmy, tedy smažené kousky masa v kari omáčce s rýží.

Jakkoliv to vypadá zvláštně, podávají zde i vegetariánské varianty, kde maso zastupují malé lilky. Také vám zde ozřejmí, jak se vlastně kari dostalo do Japonska: nikoliv z Indie, jak byste asi předpokládali, ale začátkem 19. století z Británie. Japonci byli jeho chutí nadšeni a už jim to zůstalo.

Asijská zmrzlina Chi Chin představuje asijské sladké chutě a různé druhy veganských i bezlaktózových zmrzlin | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Podobně jsem dopadla o den později v Imperial China a vše jsem završila plátky z kachny v New Gourmet Kitchen. Buď jsem si dobře vybrala, nebo je opravdu tak skvělá. Tato restaurace servíruje kantonské a sečuánské pokrmy. Doporučuji si dát studený předkrm z vařených kuřecích plátků v extrémně pálivé chilli omáčce, polévku wonton i předkrm s wonton na chilli omáčce a kuřecí prsíčka nebo hovězí plátky na zelenině. Úžasné asijské chutě s výbušným kořením.

Až zatoužíte po sladkém osvěžení, zajděte jen kousek do Soho, čeká tu na vás asijská zmrzlinárna Chin Chin. Doporučuji si dát zmrzlinu s tonka fazolí s čokoládovým pralinkovým posypem nebo čokoládovou s pistácií. Výběr druhů zmrzlin a posypů je velký, nechte se zlákat.

Pokud se vám sbíhají sliny, nevařte! Než seženete všechny ingredience, koření a přílohy, ztratíte tolik času a nervů, že je lepší zajistit si letenku, příjemný hotýlek a Chinatown navštívit osobně.

Krásný pobyt.

Klasickou polévku wonton servírují snad v každé čínské restauraci | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas