Znáte DoDo? Gastronomie hledá cestičky, jak se během pandemie zachránit

Říká se, že tonoucí se stébla chytá. Nevím, jestli dále zmiňovaná myšlenka na vylepšení současné situace restaurací je pouhým stéblem nebo spíše silnou holí. Nicméně stojí za zmínku, protože se uchytila jak v Londýně, tak u nás, a některým gastropodnikům přispívá nezanedbatelným dílem k záchraně. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 10:00 6. února 2021

Začnu dobou minulou. Pamatuji si, že pokud se koupil nějaký socialistický výrobek, zvláště dodaný z bratrského bloku RVHP, a ani těch moc nebylo, tak se tomu říkalo DoDo. Prozradím, že to znamenalo DOdělej DOma, protože většina věcí opravdu potřebovala okamžitou domácí dodělávku, někdy i opravu, aby nějaký čas plnila úlohu, kterou výrobce prezentoval. A současná gastronomie se toho chytla.

Začal to Londýn, končí se u vás

Je jasné, že ani lepší londýnské restaurace nedokázaly nakrmit své náklady jenom z otevřených okének a státní pomoci. Pod tlakem přežití se zrodil nápad „Do it yourself“, skrývající se pod známou zkratkou DIY, což je po našem ono DOdělej DOma, a v překladu z angličtiny zní: „Udělej si sám“.

V tomto případě to není až tak doslova, ale faktem je, že v tomto druhu donáškového jídla je většina věcí na vás a musíte je odpracovat. Personál restaurace pod dohledem šéfkuchaře zajistí kvalitní ingredience a dávkování odpovídající přesně tomu, z čeho by on připravoval vaše jídlo, pokud byste si je objednali přímo v restauraci. Vyzkoušela jsem, jak jinak, a ještě se k tomu vrátím.

Pokud si položíte otázku, proč to všechno, odpověď je jednoduchá. Klasicky připravené „take away“ si vezmete od okýnka a spěcháte domů, abyste ho nemuseli ohřívat. Případně si pochutnáte na lavičce nebo vám ho lehce vychladlé přiveze kurýr. Ale jenom někam, většinou v rozumném dojezdu od restaurace.

To ale vždy nejde. Ovšem objednávku na způsob „Udělej si sám“, respektive DoDo, vám londýnské restaurace včas doručí skoro po celé Anglii, což je výhoda k nezaplacení.

Vy jenom uvaříte, ničím se nerozptylujete a doma si pochutnáváte jako v oblíbené nebo vyhlášené restauraci a nemusíte v současné době opouštět teplo a bezpečí svého domova. Jídlo nevystydne, rychle se nezkazí, nemusíte ho hned sníst, protože se jedná často o pouhé ingredience, ale také napůl trvanlivé. Podobnou službu už nabízí i řada restaurací i u nás.

Nejsme pozadu

Začala jsem pátrat, jak jsme na tom u nás, a není to špatné. Některé restaurace nabízejí stejnou službu už od začátku loňského léta – a funguje to. Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti.

Pokud se vám třeba zasteskne po italských těstovinách, jaké umí v pražské Pasta Fresca, není problém. Vybrat si u nich můžete cannelloni, rigatoni, spagetti i tagliatelle. Krásně zabalené dostanete domácí těstoviny, omáčky, nastrouhaný parmazán, slaninu a jako bonus kelímek s čerstvými bylinkami.

Jak jsem pochopila, jde současně o podporu dodavatelů, v tomto případě českých výrobců mikrobylinek, čemuž fandím, protože na farmáře a dodavatele surovin pro restaurace se úplně v této době zapomnělo.

Pokud chcete večeři ve dvou, i na to je myšleno. Suroviny pro dvě osoby jsou také v nabídce. Je to trochu jako stolování v restauraci, nejdříve předkrmy, hlavní jídlo a každý dostane na závěr i domácí tiramisu. Aby byl večer opravdu romantický, obsahem balíčku DIY je italské bílé či červené nebo lahvinka extra brut prosecsa. Pak už jen stačí připravit stolování a zapálit svíčku, pustit tlumenou hudbu… Víc vám nenapovím!

Na vše je myšleno, k těstovinám patří parmazán a kousek také naleznete v box setu s sebou | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Pražský podnik Eska vám pošle set, který vás připraví na nadcházející den. Má v nabídce sladkou a slanou snídani. Když někdo rád sladké, čeká ho loupák, marmeláda, máslo, jogurt, granola a další libůstky, které vás dokonale nastartují. Když někdo dává přednost slané snídani, může začít den krajícem domácího chleba, výběrovými párky, pražskou šunkou, v balíčku je i 10 čerstvých vajec, hořčice, a dokonce i ledový čaj. Po probuzení se o vás doma umí podobně postarat Café Savoy, které doručuje snídaňový set pro dva klidně až do postele.

Vyhlášené pizzerie, v Praze třeba Pizza Nuova, vám rády pošlou vykynuté těsto na pizzu, k tomu vše, co je potřeba pro nejrozšířenější druhy pizzy, a na vás je to v troubě nespálit.

Pokud jste milovníkem mexické kuchyně, i v tomto případě lze objednat připravené sety na mexicanfood.cz a uvařit si vše doma.

Předkrmy, pasta i dezerty doplní italské prosseco a máte menu jako v restauraci | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Pro vyznavače masových jídel nabízí restaurace Čestr steakové, tatarákové a řízkové boxy, které si zase připravíte dle svého. Čestr pokročil o kousek dál a když si set objedná třeba pánská sešlost, hned k němu nabídne Gin & Tonic set.

Pokud nemají pánové dost, stačí objednávka u restaurace Lokál, jejíž specialitou jsou sety s víkendovou zabijačkou s obsahem klasiky, jako je tlačenka, jitrnice, škvarky, prdelačka, gulášek i jelítka a k tomu vše potřebné k přípravě. Set si můžete vyzvednut od pátku do neděle.

Restaurace Manu Praga v setu pro dvě osoby nabídne dokonce salát z mořských plodů, těstoviny a ragú ze sépie, tresku s topinamburou a na závěr božskou panna cottu. Příprava hlavního jídla je na vás.

Hmm, to jsou služby, že?

Vlastní zkušenost

Z restaurace, kam ráda chodím na italskou kuchyni, jsem si objednala set pro dvě osoby, tedy s předkrmem, domácími těstovinami, tiramisu a vínem. Tento polotovar byl krásně zabalený a dokonale popsaný, a s návodem, jak na to. Domů ho dopraví donášková služba nebo si ho vyzvednete, což jsem s radostí při procházce Prahou udělala.

Na vás je načíst QR kód nebo na tabletu najít správný link na YouTube, případně si přečíst recept s postupem a připravit jídlo, na které jste byli v době normální ve své restauraci zvyklí. Navíc máte možnost zapojit vlastní zkušenosti, kreativitu a trochu rozdílné chutě a jídlo připravit v mezích možností dle své představy. Zní to jednoduše a také to jednoduché je.

Čerstvé těstoviny jsou základem pravé italské kuchyně a tak v setu mají své místo | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Příprava je opravdu velmi snadná, návody přímé a nekomplikované, a kdybyste se náhle ztráceli, stále je tady po sejmutí kódu vzpomínané video, které vás navede. V mém případě bylo jídlo chuťově skvělé, přesně tak, jako když si ho dáte v restauraci. Nic není ošizeno, suroviny jsou naprosto čerstvé, těstoviny domácí, porce velkorysé. Mám pocit uspokojení, čekala jsem nějaký zádrhel, ale ten se nekonal.

Se sety jídel pro domácí přípravu se teď roztrhl pytel, neboť má řada restaurací speciální nabídku na Valentýna. Ve většině s lahvinkou růžového šumivého vína. Pánové, berte to jako tip, jak udělat radost své milované a svým chutím.

Co dodat

Věřím, že gastro podniky ve většině přežijí a vzpamatují se. Vzniknou nové koncepce a nápady, což dokazuje i můj dnešní postřeh ohledně novinky setů s jídlem, které si doděláte doma.

Ovšem, a tak je to vždy, pak nastoupí americký Amazon a obří supermarkety s podobným nápadem (v Anglii již běžným) a pro klasické gastro služby začne nová „morová“ rána. Nechci být prorokem špatných zpráv, ale uvidíte, že atmosféru, jako když si sami připravíte jídlo z nabídky své oblíbené restaurace, to vykouzlit stejně nedokáže.