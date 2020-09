Fíky plné symbolů, cudnosti, rozmarnosti, ale i zdraví a plodnosti. Užijte si je v koláči

Fíky jsou dokonalým plodem – vlastně plodem nejsou, je to takzvané sykonium, tedy zdužnatělé květenství s drobnými květy uvnitř. Jeden by řekl, že fík je ukázkou skromnosti, ostatní rostliny své květy vystavují, ale on je schová „pod slupku“. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 10:15 19. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fíky jako symbol cudnosti, rozmarnosti, ale i zdraví a plodnosti | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Toto náramně chutné a zdravé ovoce si můžete v zemích, kde se mu daří, utrhnout dvakrát, klidně i třikrát ročně. Trháme ho ze stromu s názvem fíkovník smokvoň. Dá se vypěstovat i u nás, ovšem úroda bude asi jen jedna. Nezbývá než si pochutnávat na fících dovezených ze Středomoří, kde právě probíhá jedna ze sladších a šťavnatějších sezón a já je kupuji nejraději po bedýnkách.

Fíky totiž miluji.

Plné lidskosti

Když dal Bůh židovskému národu zemi, prohlásil: „Přivedu vás do země výborné… země pšenice a ječmene, vinné révy a fíkovníků, granátových jablek, olivového oleje a medu.“

Fíky byly zahrnuty do výčtu darů země plným právem a byl to štědrý dar. Fíkovník umí v rozpáleném poledni obdarovat lidi hlubokým a osvěžujícím stínem, i proto je v biblických textech fík spojován s pohodou, bezpečím, klidem a hojností.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Velké listy z fíkovníku jsou i prvním lidským oděvem. Adam a Eva po neuposlechnutí Boha skryli svou hanbu a nahotu pod fíkové listy. Tento symbol se ujal natolik, že malíři a sochaři dob dávných i nedávných schovávali pánské a dámské intimní partie pod bederní roušky z listů fíkovníku. Listy jsou dostatečně velké, že zakryjí, co mají.

Britská královna Viktorie obdržela v roce 1857 darem sádrovou kopii Michelangelova Davida v originální velikosti. Dar jí způsobil šok. Tedy jenom jisté Davidovy partie. Nařídila nepatřičnosti zakrýt a byl objednán sádrový fíkový list s dvěma háčky, který se umně zavěsil…

Dnes je David k vidění opět ve své nahotě a list je vystaven ve vedlejší vitríně. Ne vždy však fíkový list stačil na zakrytí mužských partií. Řešení bylo přímo jednoduché. Partie se urazily a bylo po ptákách – tedy do slova a do písmene.

Co nám dají

Kromě chuti můžeme u čerstvých fíků počítat s trochou vitaminu C, který v sušených fících úplně chybí, o to více však mají cukru, minerálů a jiných látek, výhodou naopak je, že ty sušené jsou k dispozici prakticky po celý rok. Čerstvé dále obsahují vitamin B2, vlákninu, která pomáhá zažívacímu systému a z minerálů uvedu hořčík, draslík, vápník, železo a měď. Jsou také dobrým zdrojem antioxidantů, vitaminu A a K, které přispívají ke zdraví.

Fíky můžeme jíst čerstvé, což mám ráda, sušené, což mám ráda také, zvláště v zimě, ale nejvíce miluji džemy z fíků (a švestek s pomerančovým likérem) a ovocné saláty, kde fíky vynikají nejenom vzhledem, ale i chutí.

Připravuji je se sýry, ideální jsou rokfór a gorgonzola, stejně jako kozí sýr s ořechy, ale hlavně s fíky peču. Řekla bych až nenasytně a v tomto období jejich zrání strkám do trouby různé variace koláčů s fíky. Kupodivu to mé rodinné okolí toleruje a po každé snídani a během dne pochoutek ubývá a já se už těším na další recept, kterým zaměstnám svou troubu. Tajemství je v tom, že po zapečení fíky chutnají ještě lépe.

Dnešní recept

Než se pustíme do dnešního receptu, dovolím si v rychlosti ještě jeden předkrm, který máte hned a který potvrzuje mé předešlé řádky. Fíky omyjte a rozkrájejte na poloviny. Na každý fík dejte kozí nebo jiný měkký sýr a položte polovinu dobrého vlašského ořechu a pár lístků tymiánu. Pokapejte medem. Po vložení do úst jste na vrcholu blaha. Aby ne, fíky jsou odjakživa brány jako afrodiziakum.

A teď slíbený, mnou vícekrát prověřený recept. Fíky si v tomto koláči perfektně rozumí s vanilkovým krémem, tedy abych byla přesná: s Crème pâtissière nebo anglicky pastry cream. Není to jen nějaký obyčejný puding, ale jde o poctivý krém z mléka, žloutků, pravé vanilky s minimem cukru a jen malým množstvím mouky na zahuštění.

Koláč téměř neobsahuje cukr, ten je vlastně jen v krému, takže při servírování s tím moučkovým nemusíte šetřit. Posypejte fíky též skořicí, tím se jen umocní orientální naladění, a servírováním s vanilkovou zmrzlinou či zakysanou smetanou dosáhnete dalších výšin.

Fíky jsou nejlepší zapečené. Zde na lůžku lístového těsta a vanilkového krému | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Fíkový koláč s vanilkovým krémem a skořicí

Ingredience:

pro dva koláče o velikosti kulaté formy 23 cm

2 x 400 g listového těsta

16 fíků

1 lžička mleté skořice

moučkový cukr na posypání

Na vanilkový krém (Crème pâtissière):

300 ml tučného mléka

1 vanilkový lusk

4 žloutky

60 g pískového cukru

40 g hladké mouky

Postup:

Nejdříve si připravíme vanilkový cukrářský krém. Do hrnce odměříme mléko, přidáme seškrábnutou vanilku z lusku, přivedeme k pomalému varu a necháme chvilku probublávat.

V kuchyňském robotu vyšleháme žloutky a cukr do pěny. Přidáme mouku a dobře promícháme, pak pomalu přidáváme horké mléko s vanilkou a mícháme. Směs vrátíme zpět do hrnce a za stálého míchání pomalu přivedeme k varu. Necháme povařit asi 3 minuty a stále šlehací metlou mícháme, aby se nevytvořily hrudky. Můžeme také krém povařit v horké lázni, abychom měli teplotu pod kontrolou. Sejmeme z plotny a přendáme do skleněné nebo porcelánové misky, přikryjeme fólií a dáme do chladničky dobře vychladit.

Předehřejeme troubu na 210 °C.

Na lehce pomoučněné ploše vyválíme těsto do tloušťky 3–4 cm, rádýlkem vyznačíme kruh o velikosti cca 2–3 cm větší, než je dno kulaté formy, těsto přeneseme do koláčové formy vyložené papírem na pečení a lehce stiskneme k okrajům formy. Totéž provedeme s druhým balíčkem těsta do další formy.

Na těsta rozprostřeme vychlazený vanilkový krém. Nyní poklademe fíky, nakrájené asi na 4 cm plátky, postupujeme od středu k okrajům. Posypeme moučkovým cukrem a skořicí a pečeme 25 minut. V malém kastrůlku rozpustíme v 100 ml vody 2 lžíce cukru a přivedeme k varu. Tímto cukrovým sirupem pravidelně každých 5 minut povrch koláče s fíky potíráme. Servírujeme teplé či studené s vanilkovou zmrzlinou a ochucenou zakysanou smetanou se skořicí a cukrem.

Koláč je z listového těsta a neobsahuje téměř cukr, ten je vlastně jen v krému, takže při servírování s tím moučkovým nemusíte šetřit | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas