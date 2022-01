Jak přežít zimu, zhubnout a navíc si utužit zdraví

Je to opět tady. Po nezřízených vánočních nákupech, přípravách a vaření nastal den zúčtování. Tělo nám vystavilo součet zbytečně nabytých kalorií, započetlo hořké sklenice s pivem, sladké vermuty, šampaňská a vína. Do sumy hříchů přidalo smažené řízky, majonézový bramborový salát, vydatné polévky, pečené krůty a především cukroví, čokolády a jiné sladkosti. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 10:05 8. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chilli teriyaki losos se zeleninou a nudlemi je ideálním pokrmem pro lednovém hubnutí | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Po této základní matematice vystřízlivíme zjištěním, že v šatníku nenajdeme kousek oblečení, který by byl milosrdný a neškrtil nás. Trendy dámských kalhot s gumou v pase jako důsledek covidového home office jsou zase v kurzu. Jako už mnohokrát konstatuji: „Už mám zase nadváhu. To se musí změnit! Musím zhubnout!“

Není lepší příležitosti

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Nevím jak vy, ale u nás naštěstí máme novoroční zvyk, kdy si bez uzardění dáváme předsevzetí, že nabranou nadváhu dostaneme do normálu suchým lednem nebo únorem, a vlastně nejraději obojím. Dobrý bezalkoholový start. Také zahájíme čas diet, omezení kalorií a shazování váhy.

Mnohdy začneme hlasitým výkřikem: „Nic nebudu vařit!“

A právě to je podle mne největší chybou. Naopak, my bychom měli vařit. Je totiž zimní období a pro naše tělo a psychiku jde o mnoho. Máme leden, před námi je únor, a jak víme, oba měsíce jsou dlouhé, studené, tmavé a mrzuté. O to je naše vaření důležitější. Mělo by zajistit nejenom redukci váhy, ale i posílení imunitního systému doplněním vitamínů, minerálů a potřebných látek pro fungování organismu. Měli bychom však vařit chytře a nejíst velké porce.

V zimě víc chutná

Neprozradím žádné tajemství, když budu konstatovat, že v zimě nám víc chutná. Je to i jeden z důvodů, proč si nedávné vánoční svátky spojujeme mimo jiné se spoustou jídla a s ním spojeným požitkářstvím. Světla je málo, chladné počasí na nás udeří při každém otevření venkovních dveří. Jídlo dokáže nepříjemné pocity dokonale vyžehlit.

Za chuť jíst mohou v prvním případě naši předci. Zimní období bylo dost složité na přežití. S délkou kruté zimy se zásoby tenčily a mnohdy jim už zůstalo jenom tolik, kolik si stačili uložit do tělesného tuku. Máme to stále v sobě, i když důvody pro takové chování už neexistují. Málo platné, „zvířecí pudy“ v nás v tomto případě zůstaly. Jedná se o pud sebezáchovy, a ten v současném blahobytu znamená kila navíc.

Dalším problémem je chladné počasí. Doslova z nás vysává teplo, k jeho doplnění potřebujeme energii, a to je pro nás opět zvýšená potřeba konzumace potravin. Nosíme sice péřové bundy, speciální termo prádlo, teplou obuv, šály, čepice a rukavice, ale i tak jsou tepelné úniky natolik vysoké, že příjem potravin bezděčně zvýšíme. Dopřáváme si vydatnější pokrmy, často tučné nebo s vyšším obsahem cukru, které nás zahřeje a uspokojí. Tělo reaguje prudkým zvýšením hladiny cukru v krvi, následuje jeho pokles. Pocítíme chlad a vzápětí hlad. A už jsme jako na kolotoči, doplníme se jídlem, a co se děje dál, už víme. Opět jedna z příčin zimní nadváhy.

Nedostatek světla má nepříznivý vliv na naši psychiku, trpíme nedostatkem vitamínu D, neboť slunce je většinu času zakryté hustými šedými mraky, den je krátký a dostavuje se sezónní afektivní porucha. Lidově řečeno, máme „depku“. Nesoustředíme se, máme pocit únavy, sklíčenosti, beznaděje a stresu. Tím se na nás opět sypou problémy, zvýšená potřeba sacharidů nás nutí jíst sladkosti a často i pít alkohol více než kdy jindy. Do našeho těla dostáváme kalorie, které nelze odčerpat, zvláště pokud pracujeme z domova, jak je dnes díky covidu v módě, nehýbeme se a logicky nabíráme na hmotnosti.

Jak se zachovat?

Každého napadne NEJÍST! Jak známo, neexistuje jednoduché řešení, a zvláště v tomto případě je to dáno podstatou našeho bytí. Jíst jednoduše musíme, ale měli bychom být pány situace, ne obětí genetických pudů. V současnosti platí pár pravidel, jako třeba využít zvláště ranních procházek a občasného slunce ke zlepšení psychického stavu a získání vitamínu D. Přebytečné kalorie spalujte zimními sporty, cvičte i doma, absolvujte delší pochody a… změňte jídelníček!

Dopřejte si zanedbané koníčky, najděte si i nové, čtěte, častěji si připravte čaj, jezte ovoce, a teď zpozorněte: VAŘTE!

Ano, vařte a jezte jídla, která naplní potřeby vašeho těla a duševní rovnováhy. Já jenom podotknu, že to není žádný zázrak. Sáhneme-li po osvědčených znalostech, tělu dodáme, co požaduje, a ještě dokážeme pár kilogramů ubrat.

Na co se soustředit

O nutkání těla doplňovat tuky v současném zimním období jsme si už řekli, ovšem nesmíme zapomínat, že právě v dnešní covidové době bude platit potřeba posilovat naše tělo mnohonásobně. Jde o naše zdraví a nabraná kila tak posouvám na druhé místo, i když na ně také dojde. O dobré náladě není pochyb, tu potřebujeme neustále, o pohybu jsme si už také řekli, já přidám ještě radu: DOBŘE SE VYSPAT.

Pokud máte vše srovnané, není vhodné do vašich zvyků zasahovat, ovšem pokud ne, přehodnoťte své životní návyky ve svůj prospěch.

Ráda vám nabídnu pár zásad, jak na to v gastronomii.

Snídaně je základ

Začneme třeba snídaní. Já miluji ovesnou kaši, ovšem místo mléka mám raději s vodou. Je horká, což mě povzbudí, a aby nebyla tak nudná, ochutím ji ovocem, nejraději borůvkami, kousky jablek s ořechy, často přidám i lžíci bílého jogurtu. Ráno je okamžitě veselejší.

Když jsem u ovoce, doporučuji bohaté na vitamin C, totéž platí i u zeleniny. Nehledejte nic mimořádného, ale rajčata, papriky či saláty jsou dostatečně chutné a doplní potřebné vitamíny a minerály pro naše tělo. Obchody jsou dnes plné kvalitních pomerančů, mandarinek, grapefruitů a pomela. Citrusy jsou v zimě nenahraditelné a náš imunitní systém blahem jenom mhouří oči a vrní.

Klasické nachlazení odbouráme dostatečným množstvím zinku. Do těla jej dodáme prostřednictvím luštěnin a špenátu. Oboje se hodí jako příloha k většině připravovaných jídel, chuťově nám vyhovují a imunitní systém přísun zinku ocení.

Pokud pamatujete Pepka námořníka, tak ten si sílu dodával železem ze špenátu. Jenom dodám, že ho tam moc není a byl to omyl při výpočtu jeho obsahu. My si železo doplníme třeba čočkou, zelenou listovou zeleninou, oblíbený je kadeřávek a různé druhy zelí, populárním se stává kimchi.

Na vašem talíři by se měla častěji objevovat ryba, vejce a sýry. Tělu tím dodáme vitamín B12 a navíc částečně zatočíme s únavou a vyčerpáním.

Ještě si neodpustím radu přímo související se zimní dietou. Přílohy nahraďte kořenovou zeleninou, třeba takovou pochoutkou jako zapečený pastinák s olivovým olejem, trochou solí a pepřem. Stejně peču i mrkev, jen dodám pomerančovou šťávu. Vařte nejen kořenovou zeleninu, ale i stále dostupnou zeleninu, jako je cuketa, růžičková kapusta, květák či pórek. Řapíkatý celer doporučuji hlavně v lehce stravitelných zeleninových polévkách. Osobně upřednostňuji třeba minestrone. Do polévek se nebojte přidávat česnek.

Zimním miláčkem se stal i zázvor. Ten já nakrájený na plátky a macerovaný v horké vodě s plátkem citrónu. Nápoj, který prozáří i tmavé večery.

Jeden recept na závěr

Abych vás nenudila jenom teorií, připravíme si jídlo, které bude splňovat všechna kritéria pro zimní sezónu hubnutí. Japonská omáčka teriyaki dodá lososu úžasné umami chutě a chilli vločky jen znásobí pikantní chutě.

Omáčka teriyaki s chilli vločkami dodá asijsky pikantnií šmrnc a krátce osmahnutá zelenina s rýžovými nudlemi nahradí přílohu | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Teriyaki chilli losos se zeleninou a rýžovými nudlemi

Příprava: Porce je kalkulována pro dvě osoby a jídlo je hotové vcelku rychle.

Na přípravu stačí 10 minut, doba vaření celkem 20 minut.

Ingredience:

2 vyšší filety čerstv é ho lososa

šťáva z 1/2 citr ó nu

mořská sůl a čerstvě mletý černý pepř

lehký olivový olej ve spreji na vaření

½ středně velk é cukety

1 červená paprika

50 g fazol í edamame, mohou být i mražen é

3 jarn í cibulky

1 středně velká červená cibule

250 g tenkých rýžový ch nudl í

1 l žíce lehk é s ó jov é omáčky

Na chilli omáčku teriyaki:

1 l žička najemno nastrouhan é ho zázvoru

½ lžičky najemno nastrouhan é ho česneku

1 l ží ce medu

2 lžičky sušených chilli vloček

3 lžíce lehk é s ó jov é omáčky

Postup: Nejdříve si nakrájíme zeleninu. Cuketu neloupeme, nakrájíme ji šikmo na větší kousky. Cibuli oloupeme, rozpůlíme a nakrájíme na plátky. Z papriky odstraníme semínka a nakrájíme ji na širší proužky. Z jarních cibulek odstraníme kořínky a ovadlé listy a nakrájíme je na kolečka včetně zelených částí. Vše dáme stranou. Edamame fazole, pokud jsou mražené, povaříme v horké vodě asi 5 minut a vyjmeme. Pokud použijeme rýžové nudle, připravíme je podle návodu a necháme okapat.

Předehřejeme troubu na 180 °C, horkovzdušnou na 160 °C. Filety lososa lehce omyjeme, osušíme papírovým ubrouskem a položíme je kůží dolů na plech vyložený větším alobalem, abychom do něj mohli lososa zabalit. Lososa lehce osolíme, opepříme, zakapeme citrónem a lehce uzavřeme do alobalu. Pečeme v troubě 15–20 minut, dokud se filety téměř nerozpadají. Mezitím připravíme teriyaki omáčku s chilli. Do malého kastrůlku dáme všechny ingredience a vaříme na malém ohni, dokud směs mírně nezhoustne.

Když je losos 10 minut v troubě, připravíme zeleninu. Hlubší pánev nasprejujeme olejem a na středním plameni pět minut smažíme zeleninu, dokud mírně nezměkne, ale stále si zachová křupavost. Přidáme nudle, aby se prohřály a zakapeme sójovou omáčkou a ještě několik minut orestujeme. Zeleninovou směs s nudlemi dáme do misek nebo na talíř, navrch položíme filet z lososa a přelijeme teriyaki omáčkou a ještě zasypeme chilli vločkami. Můžeme dozdobit lístky koriandru a servírovat s kouskem limetky.

Teriyaki chilli losos se zeleninou a rýžovymi nudlemi servírujeme s kouskem limetky a lístky čerstvého koriandru | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas