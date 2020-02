Jsou kapsle mrtvým druhem? Neodsuzuji to. Jakákoliv káva patří k modernímu životu

Dámy, znáte ten podmanivý pohled a nezřetelný zákmit úsměvu, když herec George Clooney usrkává šálek kávy. Hloubka jeho očí většinu z nás dostává do stavu ostražitosti (patří to mně?), a poté do stavu odevzdanosti (když zjistíte, že jo!). Těšíme se, až si po doušku přejede špičkou jazyka rty a šálek opět labužnicky přikládá k ústům. Potom se nadechne a chystá se oslovit právě nás. O čem že dnes mluvíme? Georgův pohled to jistě není.

GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 10:20 22. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít