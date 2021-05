Mořské plody nejsou mořské potvory, ale lahodné dary, včetně krevet

Mám na mysli především rybí restaurace. Je jich zde nespočetně. Zásobeny jsou místními rybáři, o čerstvosti nemusíte pochybovat.

Rybářství tu má víc než staletou tradici, město bylo založeno coby rybářská osada.

Využila jsem nedávné rozvolnění a úplné otevření restaurací a zašla do Crabshack (Krabí bouda), kam jsem se chystala už pěkně dlouho, já mínila, ale epidemie měnila.

Rybí restaurace a beach bar Crabshack je přímo u pláže, na okraji přímořské promenády. Jde o podnik, který si na nic nehraje a je označován jako „cool“ místo i pro svůj rustikální a neformální vzhled. Pokud máte štěstí, můžete z jeho terasy obdivovat nezapomenutelný západ slunce, stejně jako si vychutnat nabídku ryb a mořských plodů.

Založeno na čerstvých rybách

Restaurace se specializuje na úlovky místních rybářů. Hned naproti na pláži, kousek od venkovního sezení, kde se mi poštěstilo najít místo, jedna rybářská loď „parkuje“. Pravidelně v týdnu vyjíždí na lov a zásobuje úplně čerstvými úlovky místní restaurace, díky tomu je Worthing proslavený.

Tím jsem vám vyzradila tajemství, jak založit navštěvovanou, vyhlášenou a úspěšnou rybí restauraci. Musíte rybí pokrmy a vaření s mořskými plody milovat. V rukávu musíte mít osvědčené recepty, dát jim moderní šmrnc, být pohostinní, vážit si zákazníků, nebát se rozdávat úsměvy, a hlavně se domluvit s místními rybáři a nechat se každý den zásobovat tím nejčerstvějším, co jim moře dovolilo ulovit.

Asi jsem zájemcům o otevření rybí restaurace v našich podmínkách moc neporadila, ale nevadí. My zase umíme uvařit jiné pochoutky z našich místních zdrojů. A doufejme, že už brzy zase přijde doba, kdy si do Anglie na rybí dobroty budete moci zaletět…

Jak název restaurace Crabshack naznačuje, podávají se zde kromě ryb i krabi | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Vrátím se do reality. Byla jsem usazena na prominentní místo venku, měla jsem štěstí, právě se uvolnilo, jinak návštěva vyžaduje rezervaci. Jsem v kontaktu s oblázkovou pláží, mořem, sluncem schovávajícím se občas za krásné mraky, slabý vítr celou atmosféru pohody jenom čechrá.

Jídelníček je jednoduchý a klasický: ryby, krabi a krevety. Zvolila jsem kraba i královské krevety na bílém víně, česneku, podávané v citronové omáčce, do níž si namáčíte opečenou bagetu. Hodování jsem zakončila sklenka bílého vína, pocházejícího z Francie, která je odsud „kousek“ za Kanálem. K mým mořským pochoutkám se náramně hodilo.

Možnost zajít jsem dříve jsem kvůli viru bohužel neměla a pocit z nově nabyté svobody byl jako už dlouho ne. Majitelé restaurace si rozvolnění a britského úspěchu v očkování moc vážili a naděje a radost jiskřila nejenom z nich, z podávaného jídla, ale i z návštěvníků.

Nejlepší z mořských plodů

V restauraci Crabshack jsem si pochutnala pohádkově, hlavně musím zmínit krevety, kde na čerstvosti opravdu záleží…

Když zmiňuji krevety, vzpomenu si na slova amerického vojáka (Bubba) z filmu Forrest Gump, jde hlavní roli ztvárnil nezapomenutelný Tom Hanks.

„Bubba“ prohlásil:

„Krevety se dají připravit na milion způsobů… krevety jsou plodem moře. Můžete je grilovat, vařit, smažit, péct. Krevety jsou krevety, kreolské krevety, krevetové gumbo. Smažené na pánvi, smažené ve fritéze, smažené za stálého míchání.

Krevety s ananasem, krevety s citronem, krevety s kokosem, krevety s pepřem, krevetová polévka, dušené krevety, krevetový salát, krevety s bramborem, krevetový burger, krevetový sendvič...“

V krustě kraba se servíruje salát, což dodává celému pokrmu originální twist | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Uvedený seznam určitě stačí k tomu, abyste nad krevetkami začali uvažovat. Jsou opravdu skvělým plodem mořem, a kdo tvrdí, že jsou to mořské potvory, tak ať, jsou to ty nejchutnější potvory pod sluncem s opravdu nezaměnitelnou chutí.

Druhů krevet je hodně, vzpomenu jenom ty základní. Začnu jumbo krevetami, které se díky velikosti hodí na gril, případně do salátů, stejně jako tiger prawns, tedy tygří krevety, které svoje jméno získaly podle pruhů na skořápce, která se odstraní, jsou modrošedé, pokud jsou čerstvé, a po úpravě získají krásnou růžovou barvu.

King prawns jsou varietou krevet z východního Pacifiku a dnes jsou nejvíce kultivovaným druhem na světě. Jsou ideální opět na gril, do tandoori, salátů i studené s omáčkou. Též se přidávají do sendvičů anebo jen tak k těstovinám těsně před podáváním. Velké krevety patří do kari, hodí se ke smažení, do těstovin a opět do salátů. Dalším druhem podle velikosti jsou střední krevety, většinou se hodí k asijským pokrmům a ke smažené rýži, dobře se totiž spojí.

V našich podmínkách nemohu vynechat koktejlové krevety, jejichž příprava je jednoduchá a u nás patří k nejoblíbenějším. Doporučuji je podávat v exotické studené omáčce, jde o rychlý a skvělý předkrm.

Některé krevety můžeme koupit již oloupané a vařené, proto jsou růžové, takže nepotřebují žádnou úpravu a hned se mohou jíst.

Krevety a naše zdraví

Krevety mají hodně zdravotních benefitů, které nelze opomíjet.

Tyto plody moře jsou bohaté na omega-3 mastné kyseliny, které zlepšují kardiovaskulární oběh. Dopřejte tedy krevety nejenom chuťovým buňkám, ale i vašemu srdci. Krevety obsahují hodně vápníku, který je nezbytný zejména pro dospívající děti.

Pravidelnou konzumací krevet si doplníte vitamíny B12 potřebné pro zahnání únavy, depresí a chudokrevnosti. Vitamín E nám zase omladí pleť a zamezuje tvorbě vrásek… ale v tomto případě doporučuji konzumaci krevet zase moc nepřehánět. Vrásky mohou i slušet, že, dámy. Příznivě na pleť působí i obsažené minerály zinek a selen, zinek navíc zlepšuje imunitní systém. Je toho dost, co nám krevetky mohou poskytnout.

Já jenom poněkolikáté opakuji: Objednejte si je tam, kde si můžete být jisti, že jsou čerstvé a dobře připravené. Staré a špatně uvařené krevety dokážou přivodit dost nepříjemností.

Krevety doma

Příprava krevet doma je jednoduchá. Základní pravidlo zní: nepřehnat to s teplotou, prostě je nepřevařit, nebo ztvrdnou. Takže až budete připravovat krevety na pánvi nebo v kari, hlídejte čas. Krevety se mohou také povařit jen tak ve vodě, malým stačí 3–4 minuty, větším 8–10 minut, vývar se dá použít jako polévka nebo do omáček.

Možná vás napadne, jak krevetám dodat ještě lepší chuť. Inspirujte se asijskou kuchyní a přidejte omáčku sweet chilli sauce anebo jen lehce přidejte česnek, olivový olej a koriandr. Koriandr jsem použila i v tomto receptu a nechybí ani citron, kůra i šťáva. Krevety jsem připravila se sezonním zeleným chřestem a baby špenátem s rukolou. Dresink je ochucený dijonskou hořčicí. Ideálně jsem doplnila na talíři domácí majonézou. Ideální pokrm pro začátek letní sezony.

Krevety se zeleným chřestem Ingredience: 250 g syrových krevet větší velikosti (XL kings prawns) 1 větší svazek zeleného chřestu 2 citróny, kůra i šťáva asi 3 cm zázvorového kořene 3 lžíce olivového oleje 1 lžička dijonské hořčice 2 hrsti mladého špenátu a rukoly mořská sůl čerstvě namletý pepř miska domácí majonézy

Postup:

Nejdříve si namočte bambusové špejle do vody. Do hlubší misky dejte kůru a šťávu z 1 citróou, 1 lžíci oleje, nasekaný koriandr a najemno nastrouhaný oloupaný zázvor. Chřest nakrájejte na kousky dlouhé asi 3 cm, zelený většinou není třeba loupat, a přidejte do mísy spolu s krevetami.

V jiné misce vyšlehejte šťávu z 1 citronu a 2 lžíce oleje, hořčici a trochu soli a mletého pepře, dresink dejte stranou.

Nyní na špejle střídavě napíchněte chřest a krevety. Rozehřejte gril nebo litinovou vroubkovanou pánev na steak na střední teplotu. Jakmile máte správnou teplotu, přidejte špízy a grilujte na každé straně asi 2–3 minuty, dokud krevety nebudou růžové a uvnitř úplně uvařené. Špízy servírujte na lístkách špenátu a rukoly anebo salát dejte vedle do misky. Dresinkem pokapejte salát i opečené krevety a servírujte s domácí majonézou. Dobrou chuť!

Krevety se zeleným chřestem na grilu s mladým špenátem, rukolou a domácí majonézou jsou jednoduché na přípravu | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas