Krevety jsou součástí naší stravy po tisíciletí

Jezdím a cestuji za chutěmi už více než deset let a každý týden o tom píši. Dalo by se tedy říct, že hledání chutí mám tzv. „v popisu práce". Možná je to tak, ale často jsem jak „utržená ze řetězu", neboť zapomínám na správné mravy objevitelky chutí. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 9:00 20. dubna 2024

Například v anglickém Brightonu chodím už více než 15 let do stejné restaurace na stejnou polévku pho a do jiné restaurace, stejně dlouho, zajdu na fish and chips. V belgických Bruggách mám svoji hospůdku, kde si vždy pochutnávám na slávkách na chilli, a v Praze chodím už pěkně dlouho na krevety na česneku do chorvatské restaurace, kde je mají opravdu neodolatelné. No a o krevetách si budeme dnes povídat, stojí za to.

Začnu hádankou

Představte si, že připravujete jídlo z krevet. Natrháte čerstvé, měkké fíkové listy a opláchnete je. Zabalíte do nich čerstvé opracované krevety a uvaříte je ve vodě. Poté krevety naservírujte do mísy a přelejete medovou polevou.

S úctou je přinesete na stůl prohýbající se pochoutkami ze Středomoří a potichu se sklopenýma očima k zemi odejdete. Císař hrábne do misky svými prsty a vloží krevety do úst. V obličeji se mu rozlije blaho a požitek.

Věřím, že je má hádanka - kdo a kde jsme? - jednoduchá. Jste otrokyně a nacházíme se na dvoře římského císaře. Je doba antiky a krevety už tady mají svou zakořeněnou kulinářskou tradici. Není se čemu divit, krevety jsou součástí lidské stravy již po tisíciletí.

Komu chutnají nejvíc

Mně chutnají hodně, ale na spotřebu krevet to nemá žádný vliv. Krevety jsou totiž natolik rozmanité a dostupné v různých mořích a oceánech, že logicky ovlivňovaly a dodnes ovlivňují kulinářskou tradici mnoha zemí. Obecně mezi jejich největší spotřebitele patří asijské země, mezi nimi zejména Čína, Thajsko a Vietnam.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po

recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Vybrané gastroglosy vyšly v knižní podobě pod názvem Vidličkou po mapě

Čínskému jídlu moc nedám, ani na něj často nezajdu, ale kuchyně thajská a vietnamská patří mezi moje favority jak v restauracích, tak při domácím vaření. Stále zde nacházím mnoho nových, i když tradičních receptů s krevetami, ať už jde o smažené krevety, sushi, různé rolky, polévky, hlavně pho, knedlíčky, omáčky, nevynechám ani mnou oblíbený krevetový koktejl.

Nelze opominout ani středomořskou stravu, zejména v Itálii a Španělsku najdeme širokou škálu receptů s krevetami, ať se podávají s těstovinami, skvostné jsou v citrónovém rizotu, jak ho připravují na Amalfi, a hlavně, a to je můj favorit, španělská paella a obecně krevetkové saláty.

Je patrné, že krevety můžeme jíst dušené, vařené, grilované, smažené, restované, pošírované a pečené. Přidat je můžeme do mnoha pokrmů a spárovat s citrusy, bylinkami, rajčaty, chilli, kukuřicí, slaninou a česnekem. O krevetkách na česneku bude i dnešní recept.

Pikantní krevetky na česneku najdete ve Francii, Itálii, Španělsku a Středomoří v mnoha variantách | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Historie konzumace krevet je tedy rozmanitá a rozšířená po celém světě, jedinečné způsoby jejich přípravy a konzumace vyvinuly mnohé kultury.

Do mého oblíbeného gastropátrání - kdo byl první - jsem se raději ani nepouštěla. Záhada je to nerozluštitelná ani při zapojení takových veličin, jako je poručík Columbo, Sherlock Holmes či David Matásek ze seriálu Polda.

Přesný původ prvních krevetových receptů je nemožné určit kvůli širokému geografickému rozšíření a dlouhé historii konzumace krevet. To však na přínosu a chutích různě upravených krevet nic neubírá.

Stejně tak nemá cenu zabývat se různými, vždy převzatými názvy, kterými nás chtějí restaurace dost často jenom ohromit. Nemá cenu se detailně zabývat, co jsou garnáti, scampi, gambery, garnely a co krevety. Rozdíly ve velikosti a délce nožiček nehrají pro konzumenta až tak velké chuťové role. Výjimkou jsou tygří krevety, chcete-li obří krevety, na jejichž názvu má podíl angličtina, kdy na menu restaurací najdete výraz: giant tiger prawn.

Co nám krevety dají

Já krevety připravuji především kvůli chutím, mám je ráda a ráda si je dávám v různých úpravách.

Většinou neřeším, zda jsou divoké, chované, zmrazené či čerstvé. Většinou totiž nemám možnosti až takového výběru. Při nákupu buďte opatrní, krevety musí být absolutně čerstvé, ne s prošlým datem prodeje a u čerstvých sledujte čerstvost okem i podle vůně. Čerstvé krevety při přípravě musí být tepelně upravené.

Důležité je, že chutnají a také že mají nízký obsah kalorií a vysoký obsah bílkovin. Pro vaši orientaci přidám údaj, že asi 100 gramů syrových krevet obsahuje 12 gramů bílkovin a pouhých 60 kalorií. Konzumací krevet získáte mnoho důležitých vitamínů a minerálů, potřebný selen, fosfor, vitamín B12, cholin, měď a jód. Běžná dávka obsažená na talíři pokryje až stoprocentní denní potřebu.

Záliba v krevetách navíc přináší benefity ve snížení množství nezdravých tuků ve stravě, naopak dodá tělu zdravé omega-3 mastné kyseliny snižující krevní tlak a onemocnění srdce.

Musím však připomenout, že na krevety můžete mít i alergii, neboť vaše tělo může špatně reagovat na proteiny, které obsahují.

Pokud se obáváte cholesterolu v krevetách, buďte klidní. Čtyři velké krevety mají asi 14 % vaší celkové denní potřeby cholesterolu. Stojí za to připomenout i současné výzkumy, že pro většinu lidí nejsou hladiny cholesterolu v krvi spojeny s množstvím cholesterolu v potravinách.

Konec teoretizování a jdeme si připravit mimořádnou pochoutku, kterou krevety na česneky s čerstvou bagetou určitě jsou.

Pokud při přípravě chcete více omáčky, přidejte rajčatový protlak | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Krevety na česneku

Ingredience:

pro 2 osoby

20 ks čerstvých nebo mražených krevet

6 stroužků česneku na jemno rozdrcených

1 až 2 čerstvé chilli papričky podle chuti

½ lžičky papriky

1 lžička rajčatového protlaku

100 ml olivového oleje

30 g másla

citrónová šťáva na dochucení

plocholistá petržel

1 bageta k servírování

Postup:

Pokud máme čerstvé krevety, důkladně je očistíme, ocásky neporušíme. V případě mražených krevet je vyjmeme z mrazáku.

Na pánvi zahřejeme olivový olej, přidáme rozdrcené stroužky česneku a nakrájené chilli papričky. Osmažíme, přidáme papriku, rajčatový protlak a postupně přidáváme omyté a okapané krevety, smažíme asi 5 až 7 minut, krevety musí být tepelně úplně upravené.

Pokud použijeme krevety, které jsou mražené, ale již růžové, tedy již tepelně upravené, dáváme je jen na zahřátí v připravené omáčce. Ke konci času přidáme máslo a necháme ho rozpustit.

Sejmeme z plotny, ochutíme citrónovou šťávou a zasypeme nasekanou plocholistou petrželí. Pro zvýraznění chutě můžeme přidat i najemno nakrájenou jarní cibulku.

Servírujeme s bagetou, kterou namáčíme do šťávy.

Krevety dochutíme petrželkou nebo koriandrem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas