Padající dezert
O mém vztahu k městu Salzburg, chcete-li Solnohradu, a vlastně celému Salcbursku jsem se zmiňovala už vícekrát. Při příjezdu od Německa je v Rakousku první „na ráně“ a pokud se sem vydáte přes Dolní Dvořiště, půjde o vstupní bránu do Alp. Region formují Alpy, blízkost Bavorska a Tyrolska i historický vliv dvorské kultury salcburského arcibiskupství.
Zase jsem se složitě dopracovala ke gastronomii, která mě zajímá i tady, vedle horských túr a následné wellness léčby rozbolavěného těla.
Jak to všechno bylo
Díky přírodním vlivům a historickým dějům se zde vyvinula směs selských a měšťanských pokrmů, které se jinde v Rakousku běžně nenajdou.
DAGMAR HEŘTOVÁ
Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po
recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Vybrané gastroglosy vyšly v knižní podobě pod názvem Vidličkou po mapě.
Hlavní podíl na tom měl silný bavorský a alpský vliv, kvůli čemuž jsou mnohá jídla bližší hornobavorským než vídeňským tradicím. Samotnému arcibiskupskému dvoru vděčí tato oblast za náročnější kuchyni, sladkosti a hudebně-společenský rozměr. Tím mám na mysli Mozartovy časy a velkolepé dvorské hostiny.
Na druhé straně zde vznikla jednoduchá selská kuchyně Alp, založená na bramborách, mléku, sýru, špeku, klobásách a mouce, což muselo vydržet dlouhé zimy a dodat hospodářům i jejich rodinám hodně energie.
Píši o historii, ale mezi vlivy patří i turistická tradice. Od 19. století se Salzburg stal cílem cestovatelů, což vedlo k „ikonizaci“ některých jídel. Já si vybrala Salzburger Nockerl, kterému se budu podrobněji věnovat dále.
Než se k tomu dostanu, musím zmínit několik dalších typických pokrmů Salcburska. Začnu sýrovými noky z oblasti Pinzgau (Kasnocken, resp. Pinzgauer Kasnocken). Jde o těstovinové noky podobné švábským špeclím, zapečené se sýrem z regionu Pinzgau, často s cibulkou na másle. Jinde v Rakousku se dělají „Käsespätzle“, ale salcburská varianta má vlastní sýrový charakter.
Kaspressknödel jsou knedlíčky z chleba a sýra, opečené na pánvi a podávané v polévce nebo se zelím jako placky. Typické jsou hlavně pro Salzburg a Tyrolsko.
O bambusu a gastronomii
Číst článek
Pravou pochoutkou jsou selské koblížky, místně nazývané Bauernkrapfen. Jde o velké kynuté koblihy s „bříškem“ uprostřed, často podávané s povidly nebo cukrem. Odlišují se od vídeňských koblih, jsou větší a rustikálnější.
Taštičkám z bramborového těsta, plněným zelím nebo masem a smaženým v oleji či sádle se říká Pinzgauer Bladln. Mohou být i sladké, plněné povidly, tvarohem nebo skořicí.
Vařenému hovězímu masu s pikantní omáčkou z bílého pečiva, strouhaného křenu a vývaru se říká Rindfleisch mit Semmelkren. Recept je známější spíše v Salcbursku a Bavorsku než ve Vídni, kde dominuje Tafelspitz.
Sýry z mléka krav pasoucích se na horských loukách a salaších jsou spojené s rakouskou a bavorskou sýrařskou tradicí, ale neoznačují jednu konkrétní značku či recepturu. Jde spíš o způsob výroby a původ mléka. Heumilch-Käse je tzv. „sýr ze sena“ a Almkäse představuje „horský salašnický sýr“.
Divočina a zvěřina jsou díky rozsáhlým lesům a Alpám v salcburské kuchyni častější než třeba ve Vídni.
Horské oblasti Salcburska se pyšní čistými potoky plnými ryb. Oblíbený je zde pstruh na másle s bramborem (Forelle Müllerin).
Za sladkou tečku budu považovat Mozartkugeln, které jsou dnes víceméně průmyslovým produktem. Jejich kvalitní ruční výroba začíná být ohrožena.
Shrnutí
Pokud bych měla udělat shrnutí, nelze konstatovat nic jiného, než že salcburská gastronomie stojí na pomezí dvorské elegance (Nockerl, Mozartkugeln) a alpské selskosti (Kaspressknödel, Bauernkrapfen, sýry, zvěřina).
Oproti zbytku Rakouska je tu více sýrů, selských bramborových a moučných jídel, více vlivů z Bavorska a Tyrol a méně typických vídeňských specialit.
A to je přesně to, co já osobně na této kuchyni miluji. Typičnost a individualitu, se kterou „přežila“ gastronomický rozmach Vídně a vlastně celého Rakousko-Uherska. Přesto si neodpustím jistý šťouchanec.
V alpském prostoru (Bavorsko, Salcbursko, Tyrolsko, Štýrsko, dokonce i Švýcarsko či Jižní Tyrolsko) se většina pokrmů vyvíjela paralelně, protože vycházela ze stejných podmínek: horské klima, pastevectví, dlouhé zimy, potřeba trvanlivých a sytých jídel. Proto se někdy těžko dá říct „tohle je bavorské“ a „tohle salcburské“.
Mnichům byl upřen, aby neměli divoké sny
Číst článek
Přesto jsem si připravila reprezentativní výběr pro návštěvníky, kteří chtějí poznat salcburskou gastronomii v kostce.
Sladkým symbolem města je Salzburger Nockerl a dvorskou noblesu a zároveň světový symbol představují Mozartkugeln.
Kaspressknödel v polévce jsou typickým představitelem alpského selského jídla. Sýrovým základem regionu jsou Pinzgauer Kasnocken. Spojení s lovem a přírodou představuje Forelle Müllerin nebo jelení guláš a pstruh na másle. Toho musíte ochutnat v restauraci u divoké říčky, kde máte jistotu absolutní čerstvosti.
To vše je symbolem přírody a lovu. Pokud navštívíte Lichtenštejnskou soutěsku u St. Johann im Pongau, což doporučuji, kousek od ní se nachází dobrá restaurace, kde je pstruh přímo vynikající.
Vlastně jsem vás tím pozvala do horských chat a pivních zahrad s neopakovatelnou atmosférou.
Nadýchaný sladký nákyp z bílků
Zvláštní kapitolu musím věnovat dezertu zvanému Salzburger Nockerl. Jde o nadýchaný sladký nákyp z bílků, podávaný s ovocem (obvykle brusinkami).
Podle tradičního vyprávění sahá jejich původ do 17. století, kdy zde vládl arcibiskup Wolf Dietrich von Raitenau (1587–1612). Jeho družka, krásná Salome Alt, prý chtěla vytvořit sladkost hodnou města, jež se stalo střediskem knížecí moci i dvorské kultury.
Vznikl lehký nákyp z bílků, mouky, žloutků a cukru, jehož nadýchaný tvar se zformoval do tří kopečků, poprášených moučkovým cukrem jako sněhem. Dezert je přímo kulinární mapou města.
Tři sněhobílé vršky představují Mönchsberg, strážící staré město s mohutnou pevností, Kapuzinerberg, klášterní kopec obrácený proti centru, a Gaisberg, nejvyšší dominantu okolí, z níž se otevírá pohled na celé Salcbursko.
Při pohledu na talíř tak host ochutnává nejen sladkost, ale i „zmenšený Salzburg“.
Salzburger Nockerl jsou známé tím, že rychle spadnou. Jejich krása i nadýchanost jsou otázkou několika minut. A právě tato pomíjivost se stala součástí legendy: dezert má být tak lehký jako láska a tak prchavý jako chvíle štěstí. V 19. století cestopisci poznamenávali, že host, který v Salcburku neokusil Nockerl, jako by ve městě vůbec nebyl.
Dezert o tisíci listech
Číst článek
Tato poznámka platí i dnes. Salzburger Nockerl nejsou jen směsí bílků a cukru. Jsou gastronomickým emblémem, kulinární metaforou města obklopeného třemi vrchy, místem, kde se mísí dvorská noblesa, selská tradice i romantický pohled poutníků.
Kdo je ochutná, dostane na talíři kus Salcburku, sladký, nadýchaný a možná i trochu pomíjivý, jako bývá každý skutečný zážitek.
Vybrala jsem klasický historický recept dodnes uváděný v kuchařských knihách. Velký důraz byl tehdy kladen na okamžité podávání, protože, použiji původní terminologii, „jinak upadne“.
Recept na Salzburger Nockerl (tradiční verze)
Ingredience:
- 4 čerstvé bílky
- 3 žloutky
- 80 g krupicového cukru
- 30 g hladké mouky
- špetka vanilky nebo nastrouhané citronové kůry (podle sezony)
- máslo na vymazání a moučkový cukr na posypání
- ovocný rozvar – tradičně brusinky nebo malinová omáčka
Postup:
Předehřejte troubu na 200 °C a vymažte ohnivzdornou mísu máslem, vysypte ji moučkovým cukrem. Ušlehejte bílky se špetkou soli na tuhý sníh. Postupně do sněhu zašlehejte cukr, aby vznikla hladká, lesklá hmota.
Zlehka vmíchejte žloutky a pak prosátou mouku, jen krátce, aby sníh nespadl.
Směs rychle rozdělte do tří velkých kopečků přímo v připravené míse – jde o symbol tří salcburských vrchů.
Pečte 8–10 minut při 200 °C, dokud povrch nezíská zlatavou barvu. Dezert musí zůstat nadýchaný, nesmí se přesušit. V některých kuchařkách se uvádí i 12 minut pečení při nižší teplotě (180 °C), což prodlouží dobu nadýchanosti, ale výsledek je o něco hutnější.
Ihned podávejte, posypané moučkovým cukrem, s miskou ovocného rozvaru.
Tip: V současnosti se v hotelových kuchyních rozšířily různé pojistky proti spadnutí, stačí trocha škrobu či krupice. Puristé to sice odmítají, ale v tomto případě s tím nemám žádné problémy ani já. Tradičně se Salzburger Nockerl podávají přímo v míse, v níž se pekly, a hosté si je nabírají velkou lžící – jde o dezert určený ke sdílení, nikoli k servírování po jednotlivých porcích.