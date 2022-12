Vánoce jsou o zdrobnělinách, tak jsem připravila perníkové bábovičky

Vánoce jsou o zdrobnělinách. Z Ježíše máme Ježíška, z uřezaných jedlí jsou jedličky, z ozdobeného jehličnanu je nakonec stromeček a pod něj nedáváme dary, ale dárečky. Lidem se říká lidičky a zvonům zvonečky. Nemohla jsem zůstat pozadu a v souladu s trendem zdrobnělin jsem upekla místo vánoční bábovky vánoční bábovičky. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 9:00 23. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V souladu s trendem zdrobnělin jsem upekla místo vánoční bábovky vánoční bábovičky | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Nenechte se odradit mým prohlášením, že bábovka může být perníková. Nejde o perníkové těsto v pravém slova smyslu, jde spíše o druh těsta na bábovku, které znají v Kanadě nebo ve Spojených státech. Tam rádi dávají do perníků cukrové sirupy a hodně vánočního skořicového koření.

Nečekejte, že to bude vídeňská bábovka, nadýchaná, vanilková a s citrónovou kůrou, dnešní bábovičky jsou vánoční.

Hravý recept

Tenhle recept je velmi hravý. Použijte co nejmenší formy na bábovku, aby výsledkem byly bábovičky. Jde přece o pohodu a zdrobněliny ji krásně předvánočně podbarví.

Zkuste si pohrát s fantazií a vyberte si nejvhodnější příchuť, jakou bábovičky obdaříte. V chutích bude hrát svou roli i „pár kapek“ aromatického, případně chuťově výrazného alkoholu. Namátkou vzpomenu můj oblíbený pomerančový nebo kávový likér, suché sherry, nebo i brandy.

Já však upřednostňuji náš „rum“, násilím přejmenovaný na Tuzemák. Ten je pro nás svou typickou vůní a chutí bezkonkurenční a nenahraditelný. Chápu, že ne každý bude nakloněn použít alkohol, ovšem i na to je u báboviček pamatováno. Klidně ho nahraďte citrónovou šťávu, espressem a podle toho zvolte i cukrový sirup.

Zlatý sirup můžete z poloviny nahradit melasou, která je velmi výrazná. Každá z vašich bábovek může mít jinou chuť, tak si s ní pohrajte.

Závěrečné zdobení bude přímo filharmonií vašich nápadů, popusťte uzdu fantazie a překvapte své nejbližší dosud utajeným uměleckým talentem. Nejenom že bábovky pocukrujete, můžete je potřít ledovou, kávovou či kakaovou polevou nebo rozpustit bílou čokoládu a zdobit a zdobit.

Také můžete bábovičky posypat opraženými ořechy či je potřít cukrovým sirupem, budou se perfektně lesknout. A nakonec není vyloučeno ani posypání ovocem, maliny, jahody či borůvky budou na bílé polevě vypadat skvěle.

Při servírování osvěžte bábovkové království kousky citrusů.

Vánoční perníkové bábovky

Nejde o perníkové těsto v pravém slova smyslu, jde spíše o druh těsta na bábovku z Kanady nebo USA | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Příprava 25 minut, čas pečení 40–45 minut

Lze připravit 1 formu na bábovku a 6 malých forem na bábovičky

Ingredience:

200 g nesoleného másla plus 20 g na vymazání forem

500 g hladké mouky

1/2 lžíce jedlé sody

špetka soli

1 lžička vanilkového extraktu

1/2 lžičky mletá skořice, zázvor a kořenící perníková směs (lze přidat i muškátový oříšek, nové koření, hřebíček, badyán)

250 g hnědého třtinového cukru

4 vejce vel. M

210 g zlatého sirupu (možno nahradit jiným sladkým sirupem)

80 ml mléka nebo kávy nebo citrónové šťávy a jemně nastrouhaná kůra

80 ml rumu (v nealko verzi kávy nebo citrónové šťávy a jemně nastrouhané kůry)

podle chuti nasekané ořechy, případně rozinky

Na polevu:



2 lžíce moučkového cukru

1 malá lžička citrónové šťávy

Postup:

Předehřejte troubu na 160 °C. V malém kastrůlku rozehřejte 20 g másla, chvilku nechte zchladnout a poté jím všechny formy vymažte pomocí mašlovačky. Dejte formy na chvilku do studené místnosti nebo do lednice, po 5 minutách formy vyndejte a znova namažte máslem. Dejte do chladna.

Připravte těsto. Do mísy kuchyňského robotu odvažte mouku a přidejte sodu, špetku soli, vanilkový extrakt a sypké koření. V hrnci při nízké teplotě zahřejte máslo, cukr, zlatý sirup a za stálého míchání nechte máslo rozpustit, směs se však nesmí vařit.

Nyní do mísy kuchyňského robotu pomalu přilévejte rozpuštěné máslo s cukrem a sirupem a vše pomalu smíchejte. Přilévejte i mléko (kávu či sirup) a rum. Směs vlijte do vymazaných forem, u malých a středních forem těsto nalijte tak, aby nahoře zůstalo alespoň 1 až 1,5 cm místo pro nakynutí.

Zbytek těsta vlijte do velké bábovkové formy. Pečte kratší dobu, stačí pro malé formy kolem 18–22 minut, středně velké formy potřebují okolo 25 minut a velké formy 35–45 minut. Před vyjmutím z trouby zkontrolujte špejlí nebo párátkem, zda jsou bábovky hotové. Nechte bábovky zchladnout asi 10–15 minut podle velikosti formy, teprve poté je obraťte a vyjměte z forem na kovovou mřížku a nechte úplně vychladnout.

Mezitím moučkový cukr zalijte citrónovou šťávou a vymíchejte do cukrové polevy. Bábovky poté ozdobte cukrovou polevou. Ostatní bábovky můžete potřít cukrovým sirupem a pocukrovat.

Tip na závěr

Největší vtip těchto bábovek je ve formách, které zvolíte. Malé bábovičky jsou hravé, vypadají pěkně a můžete je kombinovat s velkými formami. Pokud nemáte malé formičky, použijte běžnou formu na bábovku. Jediná rada zní, více si pohrajte se zdobením.

Přeji vám klidné a pohodové vánoční svátky. Užijte si plnými doušky všeho, co Vánoce nabízejí, a když budete mít pocit, že ještě něco chybí, uvařte čaj s medem a dejte si k němu upečené bábovičky.

Krásné Vánoce!