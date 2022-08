Krušnohorská Pivní stezka coby nová turistická disciplína. Dejte si Vlka, Tolar nebo Rapla

Stezka je cesta vzniklá, případně připravená pro potřeby určité skupiny lidí. Stezka může být obchodní, kam patří třeba ta slavná Hedvábná. K podobným účelům sloužily solné stezky. Známá je solná stezka ze starší doby bronzové z dnešního rakouského Hallstattu, která vedla až do Krušných hor. Dovezená cenná sůl se měnila za cín, baltský jantar, kožešiny a možná i zlato. Postupem času vznikaly také pašerácké a převaděčské stezky. gastroglosa dagmar heřtové Krušné hory 9:00 27. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pivovar a restaurace Ryžovna překvapí i balíčkem karet na stole | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Nejvíce stezek vzniklo v dnešní době, já vzpomenu Stříbrnou stezku na německé straně Krušných hor, ke které se nedávno přidala i česká část vedoucí z Ostrova přes Jáchymov až na Boží Dar, kde se na původní Silberstrasse napojuje.

Právě sem do hor jsem utekla před parnými dny minulého týdne, a soukromě si založila novou gastroturistickou disciplínu: Pivní stezku.

Na počátku byla žízeň

Vše začalo tím, že jsem dostala žízeň kvůli vedru panujícímu i ve výšce okolo 1000 metrů nad mořem. Z chalupy jsem v podvečer zašla okouknout nově otevřený Penzion Königův mlýn v Háji pod Klínovcem s výhledem jak na Klínovec, tak na německý Fichtelberg. Byl nádherný západ slunce a penzion mě příjemně překvapil nabídkou jídel s využitím lokálních zdrojů potravin a zpestřením jídelníčku o krušnohorské recepty.

O zapomenuté recepty Krušnohoří se už delší dobu zajímám a jsem přesvědčena, že je o co stát. Pokud se krušnohorských specialit objeví v nabídkách lokálních restaurací víc, bude to příjemné a chutné překvapení pro hladové, ale i vybíravé hosty.

Napadlo mě, že by nezaškodila nabídka kvalitního piva z místních minipivovarů. Ta myšlenka mě doprovázela na noční cestě domů a hned druhý den jsem si načrtla začátek své soukromé Pivní stezky.

Výchozí bod Boží Dar

První zastávkou na Pivní stezce byl Boží dar a pivovar Červený vlk. Jsem zde pravidelným hostem, i když svou činnost datuje až od května 2020. Musím dodat, že jsem ještě nikdy nebyla zklamaná ani jídlem, ani nabízeným mokem. Pivo tady vařit umí, aby ne, když ho připravuje sládek Marek Mikunda, který svým uměním obohacoval přes dvacet let zahraniční pivovary od Ruska až po Kanadu.

Výhled z restaurace Königův mlýn v Háj pod Klínovcem je magický | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ze stálé nabídky si můžete nechat natočit, případně zakoupit ve skleněných lahvích spodně kvašený Božídarský jelen 12°, Červený vlk 13° a Lehký střízlík 9°. Ze svrchně kvašených je to Bílý hranostaj 11° a Nachmelený jezevec 14°. Pochopitelně si pan sládek neodpustí ani nepravidelné nápadité speciály.

Mám pro vás i tip na jídlo: k pivu je výborný nakládaný pstruh na kyselo. Vyznavači sladkého nesmějí opominout borůvkový knedlík s vanilkovou omáčkou, porce je klidně pro dva. U Červeného vlka se také krásně sedí, restauraci vévodí obrovský gril a otevřený krb v jednom, a celý zdejší prosklený prostor je ukázkou skvělého architektonického návrhu i řemeslného provedení.

Další zastávka Ostrov - Rudohor

Další pokračování Pivní stezky vede celou dobu hezky z kopce. Projedu Jáchymovem, který je plný historických zajímavostí a naučných stezek jako například Jáchymovské peklo (připomíná život politických vězňů z pracovních táborů) a v Dolním Žďáru, na začátku města Ostrova, je v původním statku Šliků umístěn řemeslný pivovar Rudohor.

Restauraci, ani výčep nenajdete, ale v miniprodejně si můžete nakoupit dle libosti až 16 druhů piv. Jak nám prozradil otec majitele, výčep se připravuje. Kdo je numismatik, případně má rád peníze, je na správném místě - podle mě se to bude týkat většiny z nás. Tady se totiž vaří pivo Groš 10°, Tolar 11°, Dollar 12°, Dukát 12°, Grešle 13°, a nově i Bittcoin 15°.

Pivovar Rudohor se může pochlubit velkou nabídkou řemeslných piv, všechny mají skvělé názvy mincí až po Bittcoin | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Klidně můžete pivovar pojmout jako směnárnu. Za české koruny nakoupíte cizí měnu, navíc i moderní virtuální bittcoin. Tady pozor, bittcoin stále padá, ale ten z Rudohoru si pevně drží svou kvalitu i cenu! Pokud si kladete otázku, proč zrovna piva s názvem mincí, odpověď je jednoduchá.

Jáchymovská mincovna patřící šlechtickému rodu Šliků razila před více než 500 lety stříbrné jáchymovské tolary. V roce 1785 byla zavedena ve Spojených státech státní měna americký dolar. Podobnost to je nenáhodná, Američané si název vypůjčili právě z Jáchymova.

Pokud chcete tip na jídlo mimo pivovar, opět tu mám jeden pro milovníky sladkostí. Stačí projet městem a zastavit se na ostrovském Starém náměstí. Je zde skvělá cukrárna Chocolate Koruna Pralines a její interiér a sladká nabídka je pastvou pro oči, o chutích je zbytečné mluvit.

Zpátky do hor - Ryžovna

Pokud se někdo podívá na mapu, určitě bude obdivovat, kolik jsem toho nachodila. Přiznám se, že od Rudohoru se půjde hezky dlouho zpátky do kopců, takže jsem část Pivní stezky absolvovala autem. Neberu to jako podvod. Po ochutnávkách nohy těžknou, a tak jsem vzala za vděk krátkým odpočinkem.

Vracím se zpět do Jáchymova a přes Božídarské rašeliniště doputuji do minipivovaru Ryžovna. Kraj je zde natolik drsný a zapomenutý, že na dohled odtud „bydlel“ životem unavený detektiv Kuneš (Hynek Čermák) z televizního seriálu Rapl. Kupodivu je „jeho“ chaloupka cílem mnoha turistů a následně jdou zážitek zapít do minipivovaru Ryžovna pivem s názvem Rapl.

Restaurace pivovaru Ryžovna je střídmě zařízena v souladu s okolím. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Je to svrchně kvašený polotmavý 13° speciál, nabitý chutěmi, a dát si ho můžete i k jídlu. Restaurace je v prvním patře nad technologií minipivovaru, zařízena je střídmě v souladu s okolím a podobně vypadá i jídelníček. K denní nabídce polévky je trvale připravena silná česnečka s krutony, v zimě navíc vývar s chilli, k pivu si dáte klasického utopence nebo méně profláklý salát z matjesů.

Necituji celou nabídku, není to nutné. Jenom z vlastní zkušenosti dodám, že jsem ochutnala pivovarský guláš s knedlíkem, ten pochopitelně chybět nesměl, a jako předkrm jsem si vybrala grilovaný hermelín s brusinkami a listovým salátem. Pro turisty nabídka dostačující, kvalitní a chutná.

Tip pro zvědavé? Ryžovnu si určitě nenechte ujít, prostředí super, cyklisté, turisté a zimní běžkaři vždy vítáni. Mimo Rapla na vás čeká ještě spodně kvašený Boží Dar 12° a nekorektně nazvaný Školák 8°. Jiný kraj, jiný mrav, já vím, ale svým školákům Školáka raději neobjednávejte.

Vaše Pivní stezka

Pivovarů je v Krušných horách hodně a přesto, že vážně pojatá turistika je sport náročný a vhodný pro všechny věkové kategorie, jsem si jistá, že ve svém okolí najdete svou Pivní stezku. Věřím, že ochutnávka bude střídmá a sportovní výkony, kulturní a gastronomické zážitky obohatí pozdní léto a nastupující podzim.

Přeji hodně nachozených kilometrů, hořkých chutí, gastronomických zážitků a hezkou sobotu.