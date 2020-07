‚Gentlemanské spory‘ o rajčata a pár perfektních receptů s nimi

Současné krásné léto je v plném proudu. Proto vás nebudu unavovat složitými úvahami o gastronomických katastrofách, výhledech chmurných i veselých, trendech, či dokonce kritickým „pomlouváním“ jistých restaurací. Proč si kazit tak úžasné dny. gastroglosa dagmar heřtové Praha 10:00 25. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tento recept je velmi efektivním chuťovým představením, jak rajčata připravit na slaném koláči. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

Povím vám příběh, který jsem kdysi četla v nějakém časopise. Má to však háček, nevím, jak onen příběh skončil. Kupodivu to nic neubírá na jeho zápletce ukazující na fakt, že jsme prostě lidé s mnoha vlastnostmi, kam patří i závist.

Hlavním hrdinou bude rajče, protagonista celé dnešní gastroglosy, a také příběh dvou postarších anglických gentlemanů.

Angličané milují soutěže

Soutěživost je lidstvu vlastní. I v gastronomii je motorem vývoje a patří sem zcela jistě lokální soutěže o nejlepší výpěstky ze zahrádek.

Jedna z podobných soutěží se odehrála i v anglickém hrabství Kent. To se v kulturní místnosti jedné vísky krásného anglického venkova sešly výpěstky ze zahrádek lokálních pěstitelů. Dva letití přátelé, říkejme jim John a George, zpestřující si zahradničením svůj už déletrvající důchodový věk, vložili do soutěže své nádherné kousky. Soutěžili ve stejné kategorii a do vyhlášení výsledků se navzájem, s anglickým humorem, špičkovali, kdo že tuhle „olympiádu“ vyhraje.

Věřili si oba a netrpělivě očekávali nedělní vyhlášení vítězů. Nakonec vyhrál John se svými třemi nádhernými výstavními rajčaty. George skončil těsně druhý se třemi neméně vymazlenými cuketami. George nesl svou porážku těžce a hned ji šel zapít pintou piva bez pěny do nedalekého pubu. Takto posílen se vrátil zpět na výstavku a podal oficiální protest proti rozhodnutí poroty. V kategorii „Nejkrásnější zelenina“ vyhrál on a John musí být diskvalifikován. Rajče je totiž ovoce a nemá co v jeho vítězné kategorii pohledávat!

Jak rozhodla porota, nevím, ale vím, že přátelství dvou sousedů, starých pánů, bylo notně poškozeno.

Škoda.

Na slaný koláč nešetřete lístky tymiánu ani olivovým olejem, dodají středomořský nádech. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

On ten spor totiž nemá hranice, je nekonečný. Uvedu dva příklady. V roce 1893 rozhodl ve Spojených státech Nejvyšší soud, že rajčata jsou zeleninou. Šlo tehdy o spor, zda se mají danit, neboť ovoce dovozové dani nepodléhalo, ale zelenina ano.

Ve druhém příkladu nemusíme chodit daleko. Stačí zaskočit do Bruselu. Evropský parlament totiž v roce 2011 rozhodl, že se má rajče řadit mezi ovoce!

Faktem zůstává, že nám je to asi jedno. Hlavně ať jsou podmanivě voňavá a chuťově skvělá. V kuchyni jsou jednou z mých nejoblíbenějších ingrediencí.

I já se zapojila

Ne že bych se zapojila do nějaké lokální soutěže. Ale můj desetiletí trvající rozháraný způsob života ve dvou zemích mi nikdy nedovolil rajčata pěstovat. Pokoušela jsem se o to v Anglii, poté na léto odjela do Prahy a koncem léta, po návratu, mi z úrody zůstala jenom žlutá suchá nať a pár tlejících listů. V Čechách zase bylo na pěstování pozdě, červenec je na výsadbu rajčat opravdu nevhodný.

Vše se povedlo až letos. Postarala se o to Čína a její netopýří vir. Já s rouškou nedobrovolně „zamrzla“ v Praze a poprvé včas zasadila do květináčů hned několik druhů rajčat. Zatím se jim daří a já se těším na úrodu. Vypadá to, že na velké vyvařování úroda zatím není, ale i tak jsem si dovolila vám nabídnout pár skvělých receptů s rajčaty, inspirací mi byla nedávná návštěva Chorvatska, odkud jsem si tenhle aromatický a chutný zázrak přivezla z trhu. Mimochodem, rajčata tam mají mezi zeleninou. Tady rozhodnutí Bruselu neberou moc vážně. Kde vlastně?

Zkuste rajčatový salát jinak, než ho známe. Zvolte ty nejoriginálnější vyzrálá rajčata a pohrajte si s česnekovými krutony. Je hotový za chvilku, chuťově přímo božský! | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

No ale zpět k receptům. Podotýkám, že jeden je skvostnější než ten následující, a troufám si říct, že mi dáte za pravdu. V chorvatských receptech koluje hnědý cukr, zvláště radím po zapečení veškerou získanou šťávu z rajčat včetně zkaramelizovaných kousků přidat do polévky, proto se nakonec zapékají. Koncert zakončí extra panenský olivový olej a pár kapek balzamikového octa. Lahodná sladkokyselá rajčatová polévka je pro mne absolutní hvězdou.

Další recepty jsou velmi efektním chuťovým představením, jak rajčata připravit na slaném koláči. Použijte více rozmanitých odrůd, zvláště černá odrůda kumato má intenzivní sladkou chuť. Nešetřete lístky tymiánu, dodají středomořský nádech.

Do třetice zkuste rajčatový salát jinak, než ho známe, zvolte ty nejoriginálnější vyzrálá rajčata a pohrajte si s česnekovými krutony. Je hotový za chvilku, chuťově přímo božský!

Jdeme tedy na věc.

Rajská polévka z pečených rajčat s balzamikem a marscapone

Ingredience:

1 kg velkých rajčat

6 stroužků česneku

1 l zeleninového vývaru

100 ml extra panenského olivového oleje

hrst čerstvé bazalky

50 g tmavšího třtinového cukru

1 lžička balzamikového octa

4 lžíce marscapone

mořská sůl, čerstvě namletý pepř

Postup:

Rozehřejeme troubu na 220 °C. Plech vyložíme papírem na pečení, lehce potřeme olejem a poklademe rajčaty nakrájenými na poloviny řezem nahoru. Rajčata poklademe česnekovými plátky, zasypeme třtinovým cukrem a dáme 15 minut zapéct, aby zkaramelizovala. Pak zapečená rajčata vložíme do hrnce, a to i se šťávou a zkaramelizovanými zbytky, které zůstaly na pečicím papíru, to dodá polévce tu správnou chuť.

Lahodná sladkokyselá rajčatová polévka je pro mně absolutní hvězdou. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

Zalijeme horkým zeleninovým vývarem a už jen krátce povaříme. Rozmixujeme tyčovým mixérem, přidáme olivový olej a zakápneme kvalitním balzamikovým octem. Dochutíme solí a čerstvě namletým pepřem, servírujeme s natrhanou bazalkou a lžící marscapone. Můžeme ještě na talíři zasypat krystalovým třtinovým cukrem.

Rajčatový koláč z listového těsta s ricottou nebo se sýrem feta

Ingredience:

2 balení vyváleného listového těsta

asi 1 kg různých odrůd rajčat

500 g čerstvé ricotty

svazek čerstvé bazalky

hrst čerstvého tymiánu

6 stroužků česneku

100 ml extra panenského olivového oleje

1 vejce na potření

trocha hnědého cukru

mořská sůl, čerstvě namletý pepř

Postup:

Předehřejeme troubu na 195 °C. Na dva plechy položíme i s pečicím papírem rozválené těsto. Na jednom plechu těsto rozkrojíme na půlky. V každém těstě po obvodu přehneme okraje dovnitř, max. 1 cm, a vše potřeme rozšlehaným vejcem. Celistvý kus těsta potřeme směsí riccotty, nasekané bazalky a poloviny olivového oleje, lehce osolíme. Na druhé dva kousky rozdrobíme sýr feta.

Na slaný koláč použijte více rozmanitých odrůd. Zvlášť černá odrůda kumato má intenzivní sladkou chuť. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

Na všechny tři korpusy rozložíme rajčata nakrájená na stejné plátky a poklademe je plátky česneku a hojně lístky tymiánu. Lehce posolíme, popepříme a velmi lehce pocukrujeme. Zakápneme olivovým olejem a dáme péct asi na 35–40 minut. Vyndáme z trouby a servírujeme nakrájené na kousky, případně ještě pokapeme olivovým olejem.

Rajčatový salát na způsob carpaccia s čerstvým sýrem, česnekovými krutony a bazalkou

Ingredience:

100 g rajčat kumato

100 g žlutých rajčat

100 g červených rajčat buvolí srdce

150 g sýra feta nebo ovčího sýra

2 housky, bagety nebo chléb na krutony

3 stroužky česneku

100 ml extra panenského olivového oleje

mořská vločková sůl

hrstka čerstvé bazalky

čerstvě namletý pepř

Postup:

Na pánvi rozpustíme trochu olivového oleje, lehce osmažíme na jemno rozdrcený česnek a přidáme nakrájené krutony, osmahneme do zlatova.

Různé odrůdy rajčat vyniknou i v rajčatovém koláči ve stylu carpaccia. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

Rajčata nakrájíme na stejně tenké plátky a přendáme je na servírovací talíře. Rozprostřeme na ně rozdrobený sýr. Přidáme lístky bazalky a opečené krutony. Rajčata posolíme, lehce opepříme a vše polijeme olivovým olejem, dozdobíme bazalkou. Ihned servírujeme.