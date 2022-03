Dubajské EXPO 2020, svíčková a bramborové šišky s plzeňským

Pro toho, komu to bude málo, ověříme, zda a jak se může běžný turista v Dubaji najíst, o nabídce a kultuře stolování někdy příště. A na závěr si pochutnáme na pikantní příloze, kterou jsem vám přivezla od břehů Perského zálivu a představuje libanonskou kuchyni.

EXPO 2020

Nenechte se zmást rokem uvedeným v oficiálním názvu světové výstavy. Skutečně se tak jmenuje, bohužel však byla kvůli celosvětové pandemii zahájena až v říjnu 2021 a končí posledním dnem tohoto měsíce. Podobný osud postihl letní olympijské hry v Tokiu 2020, které byly zahájeny ze stejného důvodu až v červenci 2021.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

EXPO 2020 je především o prezentaci 191 zemí, které se světové výstavy zúčastnily. Mohu potvrdit, že drtivá většina udělala pro představení své země maximum. Výstavné domy a paláce jsou dokonalou přehlídkou současných možností a nápadů architektů té či oné země. Pokud přimhouřím obě oči, dalo by se to říct i o české expozici, ale k té se ještě vrátím.

Centrem světové výstavy je kopule o výšce 67 a šířce 130 metrů, která zakrývá náměstí Al Vasl Plaza. Odtud se dá vyrazit všemi směry ulicemi lemovanými květinami, stromy a zelení, jež jsou udržované při životě důmyslným a nákladným zavlažovacím systémem. Podotýkám, že ač se to nezdá, jsme přece jenom na poušti.

Do pavilonů velkých nebo jinak vyspělých zemí je problémem se dostat. Musíte si vystát dlouhé organizované fronty a přiznám se, že mě to hodně odrazovalo. Z toho důvodu jsem nečekala před vchodem do „paláců“ Spojených států, Velké Británie, Švýcarska, Indie, Saúdské Arábie, Pákistánu a návštěvníky hojně preferovaného a úchvatného pavilonu hostitelské země.

Ani jsem se nepokusila dostat se do největší a asi i nejzajímavější stavby prezentující Spojené arabské emiráty a do mnoha dalších, včetně asi nejkrásnějšího pavilónu Brazílie.

Koukala jsem na ty skvosty zvenčí a raději si prošla Afghánistán, Libanon, Vietnam, prolítla jsem expozice mnoha afrických zemí a byla jsem překvapena, jak dokázali skloubit historii s novou moderní dobou; nemají se za co stydět.

Součástí většiny těchto prezentací je i možnost ochutnat tradiční kuchyni, buď přímo v restauracích, případně je možné zakoupit specialitky u prodejních stánků. V mém případě to byl med z Jemenu a spousta zajímavého koření a ořechů z Afghánistánu.

Expo gastronomické

Po „exkurzích“ pavilonů na EXPO 2020 jsem se jenom utvrdila, že většina zemí se držela hesla: „Chceš poznat mou zemí? Ochutnej naši kuchyni!“ Na rozloze necelých 4,5 km² tu najdete kuchyně celého světa a můžete ochutnat, nač si vzpomenete, aniž byste museli opustit výstaviště.

Jídlo je ústředním motivem strhujícího multikulturního zážitku. Je jasné, že jsem si vybírala především tuto nabídku. Za jeden den se toho nedá moc stihnout, i moje mise byla bohužel letem světem. Našla jsem tady úžasnou nabídku pouličního jídla, ale i dokonalé restaurace vedené nejlepšími světovými šéfkuchaři.

Pavilon Saúdské Arábie | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Celkem je zde instalováno více než 200 kulinářských provozoven a díky tomu není problém proběhnout kuchyně jednotlivých kontinentů po vlastních nohách.

EXPO si vytyčilo zajímavý směr: nejenom ukázat národní kuchyně, ale proložit je i moderními trendy kuchařské etiky. Tím mám na mysli, že na každém kroku byla snaha ukázat typické chutě vystavovatelů, jak používají především místní zdroje potravin, upozornit na jejich ekologické balení a maximální využití. To vše můžete posoudit na lavičce několika Food Truck Parků s nabídkou street food a regionálních kuchyní. Náročnější zájemci mohou ochutnat jídla o více chodech od nejlepších šéfkuchařů v luxusních restauracích.

Já však byla unešená prezentací toho nejlepšího z Afriky, Asie a Levanty.

Ta naše kuchyně česká

Pochopitelně jsem musela zajít i do našeho pavilonu, který je hned u hlavního vchodu na výstavu. Při jeho hledání jsem si nějak špatně otočila mapu a přesně podle ní jsem kráčela po celém obvodu výstaviště, abych se unavená zastavila přesně na výchozím bodě, který se nacházel kousek od českého pavilonu.

Chybička se vloudila, ale vlastně se vše v dobré obrátilo. Já si prošla celé výstaviště, náležitě jsem vyhládla, o žízni se nebudu ani zmiňovat. Byla opravdu taková, že plzeňské v naší restauraci doslova a do písmene při prvním loku zasyčelo.

Svíčková s karlovarským houskovým knedlíkem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Restaurace byla plná hostů z celého světa, většinou si pochutnávali na našem pivu, a také návštěvníků hovořících mou mateřštinou, kteří také zašli na oběd. Ani já neodolala a na stole se za chvilku po objednávce usadily talíře se svíčkovou a bramborové šišky (krásně přeložené jako Potato „Šišky“) s arabským twistem.

Nic nezklamalo ani mě, ani většinu hostů minulých, přítomných i těch, co českou restauraci ještě navštíví. K naší expozici se moc vyjadřovat nebudu, jen myslím, že jsme se mohli prezentovat lépe.

Potato „Šišky“; na mě vykouklo z jídelníčku a nemohla jsem odolat a ochutnala jsem orientální verzi | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

To mi však konečný dojem nezkazilo: zážitků hodně, inspirací nepočítaně a krásných vzpomínek nekonečně. K večeru jsem na výstavišti ještě zašla na pravou libanonskou večeři, která nakonec pod zastřešením kuchyně Levanty rezonuje s gastronomickou Dubají.

Kromě opravdových pochoutek jsem na závěr získala i hezký recept. S takto upravenými brambory, které se můžou podávat samostatně nebo jako příloha, jsem se setkala jak na výstavišti, tak v dubajských restauracích, a určitě se recept bude hodit třeba k vašemu jarnímu grilování a oživí vaše vaření.

Libanonské chilli brambory smažené na pánvi

Batata Harrah

Ingredience:

120 ml olivového oleje

8 ks nových středně velkých brambor

9 stroužků česneku

1 ks chilli papričky

hrst čerstvého koriandru

1- 2 lžíce chilli pasty

1/2 lžičky mletého římského kmínu

1 lžička čerstvě namletého černého pepře

4 citróny - jen šťáva

mořská sůl

Postup:

Brambory oloupeme a nakrájíme na kostky o velikosti ne větší než 2,5 x 1,5 cm. Na velké pánvi zahřejme olej do vysoké teploty. Poté vložíme nakrájené brambory a necháme je osmažit jen na jedné straně asi 5 až 8 minut do lehce hnědé barvy. Brambory otočíme, zakryjeme pokličkou a necháme je dalších 3 minuty smažit.

Odstraníme pokličku a lehce brambory obrátíme a ochutnáme, zda jsou již dobře opečené, nesmí být uvnitř syrové. Nyní přidáme rozdrcený česnek, na malé kostičky nakrájenou chilli papričku (bez zrníček) a nasekaný koriandr a opečeme vše krátce asi 2 minuty, nebo dokud nebude směs vonět.

Poté přidáme pikantní chilli pastu, římský kmín, čerstvě namletý černý pepř a citrónovou šťávu a dochutíme solí. Smícháme vše s bramborami, aby omáčka krásně splynula, a servírujeme jako přílohu nebo hlavní jídlo. Tyto voňavé pikantní brambory se perfektně hodí ke steaku spolu s dalšími přílohami, třeba se salátem.

Batata Harrah jsou libanonské pikantní chilli brambory smažené v ovoněném oleji | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas