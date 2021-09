Chutný džem z živého plotu. Ochutnejte opuncii

Název dnešní gastroglosy jsem nepřehnala, opravdu si připravíme džem z plodů živého plotu, hojně vysazovaného mezi políčky v mírných oblastech Středomoří. Z rostliny, která má kmen, a přitom to není kmen. Má listy, které nejsou listy. A má trny, které nejsou trny, ale listy. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 10:25 25. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Neotřelá chuť džemu z plodu opuncie pro všechny, kdo hledají změnu | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Opuncie se uchytí i tam, kde by se nenapásla ani koza, z rostliny, která umí svými kořeny drtit sopečná lávová pole a která získala název „indické fíky“ díky faktu, že Kryštof Kolumbus byl nejenom geniální mořeplavec a lobbista, ale i tak trochu popleta. Vstoupil na americkou půdu v domnění, že je v Indii, a tak máme indiány a indické fíky a určitě toho bude víc.

Pro plody opuncie lze také použít domácí výraz nopál, případně kaktusový fík.

Kde se u nás vzala?

Opuncie rostla divoce napříč celým americkým kontinentem. V Mexiku se začala cíleně pěstovat asi před 8000 až 9000 lety. To je dost dlouhá doba na to, aby její pěstitelé dokázali opuncii mexickou zpracovat do posledního zrnka.

Její import do Evropy přisuzujeme Kolumbovi po dobytí Nového světa, tedy v polovině 15. století. Ovšem už dlouho předtím se opuncie pěstovaly na Sicílii, kam je v roce 827, po dobytí města Mazara del Vallo, přinesli Arabové.

Rostlina je to natolik houževnatá, že se tam, kde má podmínky, rychle rozmnožuje, a to i na místech, kde skoro nic jiného neroste. Časem „obsadila“ Středomoří a taková Sicílie se stala po Mexiku druhým největším producentem jejích plodů. Já jsem nedávno navštívila Kalábrii, která má sicilský ostrov na dohled, a i zde se opuncii nadmíru daří a je úspěšně využívána.

Pokud se ponořím do dětských vzpomínek, ocitnu se s rodiči u moře na ostrově Brač v Chorvatsku, kde jsme si vyšli na výlet. Sluncem spálená krajina nás za chvilku obdařila neviditelnými, zato však úporně píchajícími ostny po celém těle a my ani nevěděli, kdo se kdy a jak opuncie dotknul.

Z květu opuncie vzniknou ceněné plody se širokým použitím | Zdroj: Shutterstock

Obrovské kaktusy jménem opuncie se nám líbily náramně a stále jsme dumali, proč všechny hojně rostou na kamenných plotech okolo domů a někdy i přímo ploty tvoří. To vše nám došlo až později… Zachránila nás maminka, která ze své kabelky vyndala pinzetu, a tatínek nás všechny vysvobodil od téměř neviditelných světlých „jehel“. Dnes na to ráda a s úsměvem vzpomínám!

Kdyby se některý náš hrdý vlastenec cítil ochuzen, ráda ho informuji, že kaktusy opuncií byly vysázeny v přírodní rezervaci u Mohelna (okres Třebíč), kde se jim daří. Bohužel nejsme ještě tak daleko jako Portugalci, Španělé a Malťané, kteří plody opuncie vyobrazili i na poštovních známkách.

Co s ní?

U nás je opuncie popularizovaná především italskými producenty a díky nim v současné době najdete na pultech supermarketů její bohatou nabídku, většinou ze Sicílie. Nedivme se, že právě Italové mají se zpracováním plodu kaktusu (Opuntia Ficus Indica) značné zkušenosti a z opuncií připravují rizoto, opunciový koláč, zmrzlinu a palačinky. Ze zralých plodů se připravují šťávy, marmelády, džemy a dokonce hořčice.

Ve výčtu nesmím zapomenout ani na fakt, že se jedí jen tak syrové a jsou chutné. Toho v minulosti hojně využívali majitelé vinic a při sklizni hroznů podávali sběračům ke snídani čerstvé opuncie, aby přes den neujídali ceněné hroznové víno. Vlastně to bylo takové šidítko a pro opuncii nezvyklý způsob využití. Pro úplnost dodám, že se z plodů připravuje i pálenka, ale na jejich obranu jedním dechem dodám, že i výborné džusy. Tím však výčet nekončí.

Ze zrníček, kterých je plod plný, se za studena lisuje olej. Není to žádná levná záležitost. K vylisování 1 litru oleje je nutná 1 tuna (!) plodů. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že se zrníček třeba při výrobě džemů zbavujeme, takže jsou vlastně cenným odpadním produktem.

Za zmínku stojí i květy, které se sbírají, suší a připravují se z nich bylinkové čaje, případně ve formě prášku najdou využití v kosmetice.

Sama uznávám, že když si dám dohromady, co se z opuncií dá všechno udělat, je to vlastně pichlavý zázrak.

A co benefity?

Opuncie je v tomto směru nezanedbatelná. Přisuzuje se jí, že snižuje hladinu cholesterolu a zlepšuje trávení. Posiluje imunitní systém, snižuje riziko cukrovky, je plná antioxidantů, posiluje cévy, je protizánětlivá a to nejlepší jsem si nechala nakonec – napomáhá hubnutí.

Plody opuncie právě teď zakoupíte v obchodech. Jsou již připraveny k použití v kuchyni. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Plod kaktusu má vysoký obsah vitaminů C a B, hořčíku, draslíku, vápníku a vláknin. Z opuncie se připravují tobolky, které se používají coby součást diet, a tím jsem se záměrně vrátila ke vzpomínanému hubnutí. Před jídlem zapijete kapsli s výtažkem z opuncie a máte snížený pocit hladu bez rizika únavy z nesprávně držených diet.

Zmínila jsem olej lisovaný z opunciových zrníček. Milé dámy, informaci ještě doplním, zpozorněte. Lahvička olejíčku z opuncie o obsahu 50 ml se prodává za cenu okolo tisíce korun, což není zanedbatelné, ale omezuje stárnutí pokožky, zvyšuje její pružnost a rozjasňuje ji. Za zmínku stojí, že se olej rychle vstřebává, nemáte tedy po jeho použití „mastný“ pocit. Naopak budete mít pokožku jemnou, hydratovanou a vyživenou vším potřebným.

Plody opuncie právě teď zakoupíte v obchodech. Jsou již připravené k použití v kuchyni. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ovšem v žádném případě nechci zůstat nic dlužna třeba oslavujícím mužům. Výtažky z opuncie totiž dokážou velmi účinně odstranit následky kocoviny a bolesti hlavy s tím spojené. Tento benefit je znám už stovky let a je třeba ověřené zkušenosti využít. Já bych ovšem navrhovala přestat popíjet dřív, než se dostaneme do stavu, kdy je třeba permoníky v hlavě mírnit.

Suma sumárum je toho na jeden nepříjemně pichlavý plod kaktusu opravdu hodně.

Dáme džem?

Dnes připravíme opunciový džem. Ale předem chci upozornit, abyste se čerstvých opuncií nepřejídali. Dva plody za den bohatě postačují.

V obchodech jsou dnes opuncie k dispozici hezky balené a bezpečně ošetřené. Určitě víte, že dokážou být nepříjemně pichlavé, a pokud máte příležitost je osobně sklízet, věnujte se odstranění pichlavých částí. Jde to snadno, štětečkem se z plodů ponořených ve vodě odstraní ostny a několikrát se tento postup opakuje, plody se propírají ve vodě.

Tento problém vás při zakoupení v obchodech nečeká, opuncie jsou již připraveny k přímému použití, a tak se můžeme hned pustit do přípravy džemu z pro nás neobvyklých plodů. Hustotu džemu si regulujte přidáním pektinu.

Chuť džemu je skvostná, má své unikátní variace, které jsou novinkou pro naše chuťové buňky. Já v džemu cítím zemité tóny a výhodou je, že není příliš sladký. Pro milovníky sofistikovanějších chutí přidejte trochu likéru, třeba maraschino.

Hustotu džemu regulujeme přidáním ovocného pektinu | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Džem z plodů opuncie (kaktusové fíky)

Ingredience: pro 6 skleniček 1/4l

18 ks plodů opuncie

500 g krystalového cukru

2 velké citróny

10 - 15 g ovocného pektinu

stopka likéru maraschino

Postup:

Nejdříve oloupeme plody opuncie. Ostrým nožem odřízneme oba konce plodu, poté nakrojíme slupku do hloubky asi 2 mm podélně a vyloupeme celý plod, což jde velmi snadno. Ještě můžeme ze slupky seříznout dužinu, která tam zůstala.

Kousky plodů nakrájíme na menší kusy, dáme do strojku na ovoce a rozmačkáme na pyré. Pyré zahřejme v širokém kastrolu, přidáme nejdříve 100 g cukru smíchaného s ovocným pektinem, poté citrónovou šťávu bez pecek a přivedeme k varu. Povaříme asi 2 minuty, přidáme zbývající cukr a už jen asi 5–7 minut udržíme u bodu varu, dokud se cukr nerozpustí. Nakonec přidáme likér.

Na malý talířek, který jsme předtím dali na chvilku do mrazáku, kápneme lžičku džemu a ještě vložíme do mrazáku asi na 2 minuty. Tak vyzkoušíme, zda džem správně želíruje. Necháme chvilku stát, odebereme pěnu a plníme do horkých sterilizovaných sklenic.

Lahodný džem z kaktusového fíku neboli opuncie | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas