Lombardská polenta je zázrakem na talíři. Když ji umíte, můžete se vdávat

Italskou kuchyni miluje snad každý znalý gurmán. Oblast Lombardie z tradiční italské kuchyně malinko vybočuje, má blíže k naší „domácí“, těžší rakousko-uherské kuchyni. Nabízí hodně receptů z hovězího a vepřového masa, máslo je zde na výslunní jako důležitá surovina, stejně jako sádlo. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 10:25 14. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hovězí dušená kližka s paprikou na polentě je typickým pokrmem představujícím Lombardii | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Překvapivé je používání rýže na běžné vaření i na vyhlášená milánská rizota. Méně se používají rajčata a olivový olej, tedy ingredience, které jsou nezbytné pro ostatní italské regiony.

Typickou je v této oblasti kukuřice, které se nesmírně daří v údolích od Alp až po ty, kterými protéká řeka Pád. Z kukuřičné mouky se připravuje polenta, které chci složit poklonu v gastroglose.

Její benefity

Kaše z kukuřičné mouky, polenta, má mnoho zdravotních benefitů. Uhlohydráty obsahuje v menší míře než pšeničná mouka. Její výhodou je lehká stravitelnost, rychlý pocit nasycenosti se dostavuje i po malé porci, za čímž stojí vláknina a proteiny, což je vynikající dar pro zdravou výživu.

Je bezlepková, a tedy si na ní mohou pochutnat i celiatici. Je nízkokalorická a nízkotučná, samozřejmě pokud při její přípravě nepoužijete máslo a smetanu ale jen vodu. Polenta je prosté, přesto velmi výživné a zároveň vyvážené jídlo s mnoha variantami přípravy. Obsahuje větší množství tělu prospěšného železa, zinku a fosforu, kterými převyšuje jiné obilniny. Je plná provitamínu A.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Další vitamíny obsažené v polentě působí jako antioxidanty. Dámy, také udržuje naši pokožku mladou, což jistě nepotřebujeme, ale když tady ta nabídka je, proč ji nevyužít. Polenta obsahuje karotenoidy, přispívá ke zlepšení zraku. Je to vlastně zázrak na talíři.

Umění připravit polentu

Pokud budete připravovat polentu, velmi rychle se o sobě dozvíte zajímavou informaci, která se v kraji lombardském traduje. Tedy pokud bude mít pro váš osobní život ještě význam.

Tradiční příprava polenty probíhala ve velkém měděném hrnci zavěšeném přímo nad ohněm. Na ženách bylo, aby polentu dobře míchaly a přesně odhadly čas, něco okolo hodiny, kdy se má z ohniště sundat. Kaše musela získat požadovanou konzistenci, a pokud ji neměla, rodina polentu prostě odmítla jako nedovařenou. To byla vždy pořádná ostuda.

Když bylo hotovo, kaše se z hrnce přemístila na prkénko, kde musela zůstat „stát“, a dál se řezala na plátky buďto nožem, nebo speciálním řezacím nástrojem, což byla struna, připevněná na dřevěné rukojeti.

A teď jsem se dostala k té výpovědní hodnotě umění připravit tu pravou polentu. Pokud totiž odpovídala požadavkům strávníků, pro svobodou hospodyňku to znamenalo, že je připravená na vdavky. Jak prosté, ovšem pro vdavekchtivé dívky rozhodující poznání.

Co lze s polentou vykouzlit

Už jsem zmiňovala, že kukuřičná polenta má mnoho možností využití. Může se dělat naslano, nebo nasladko. Může se smažit, dokonce dát na gril.

Francie nebude Británii naslouchat, zvláště co se šampaňského a ‚suchého ledna‘ týče Číst článek

Hodí se jako příloha k červeným masům, klidně ale i k masu králičímu, případně k drůbeži. Pokud jste vyznavači vegetariánské stravy, je velmi chutná i k tepelně upraveným zeleninovým směsím a různým druhům omáček.

Kaši lze dochucovat podle libosti. Nejčastěji se používají sýry, především parmazán, ale stačí máslo, pepř, různé druhy najemno nakrájených bylinek, vzpomenu například bazalku či petrželku, v Lombardii je oblíbený i šafrán.

Můžete ji použít jako klasickou kaši k masu, či jako osmažené placičky nebo velké „nařezané“ hranolky. Nejoblíbenější je polenta v prosté variantě s máslem a sýrem. Fantazii se meze nekladou.

Mám jedno přání

Lombardii jsem navštívila nesčíslněkrát. Do Milána jsem dlouhodobě zamilovaná, město i celá oblast je plná inspirací snad ve všem, co nás zajímá a to nejen v gastronomii. Pobývala jsem i na břehu jezera Como, když jsem přejížděla ze Švýcarska. Mám odtud krásné zážitky a chci věřit, že my i Lombardie se brzy vypořádáme s probíhající epidemií koronaviru a zase si budeme moci užívat krás, chutí a pohostinnosti místních.

Dnešní recept chápu jako potvrzení mého vztahu k Itálii a Lombardii zvlášť. Chtěla bych vám alespoň trochu navodit pohodu a tím všechny současné nepříjemnosti rychle a zdárně zahubit. Tento pokrm vás zahřeje a uspokojí. Inspirujte se!

Polenta je prosté, přesto velmi výživné jídlo typické pro Lombardii | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Hovězí na víně s parmazánovou polentou

Ingredience:

750 g hovězí kližky

2 lžíce rostlinného oleje

2 středně velké cibule

4 stroužky česneku

3 tyčky řapíkatého celeru

1 lžíce mouky

1 červená paprika, nejlépe kapie

1 lžíce lehce drceného fenyklu

2 lžíce rajského protlaku

200 ml červeného vína

lžička cukru

1 plechovka celých rajčat v konzervě

2 snítky rozmarýny

300 ml hovězího vývaru

Na polentu:

300 g instantní polenty

50 g nastrouhaného parmazánu

sůl a čerstvě namletý pepř

plocholistá petržel

Postup:

Předehřejeme si troubu na 160 °C. Ve velkém litinovém hrnci zahřejeme olej a osmažíme na kostky nakrájenou očištěnou kližku do hněda a současně přidáme sůl a pepř. Maso vyjmeme a dáme stranou. Do hrnce dáme nakrájenou cibuli a řapíkatý celer a vše osmahneme asi 10 minut, poté přidáme rozdrcený česnek a vše ještě asi 1 minutu osmahneme.

Zalijeme červeným vínem, necháme probublat a dále přidáme rajský protlak, rozdrcený fenykl a na kostky nakrájenou červenou papriku. Ještě 1 minutu osmahneme. Přidáme rajčata v nálevu, cukr a rozmarýnu, krátce povaříme. Přilijeme hovězí vývar, případně dodáme horkou vodu, aby maso bylo ponořené, a dáme do trouby asi na 2–3 hodiny, dokud maso nebude měkké.

Připravíme polentu dle návodu na sáčku (většinou tak, že na 100 g polenty potřebujeme 1 litr vařící vody) a za stálého míchání vaříme 10 minut. Nakonec přidáme nastrouhaný parmazán a dobře dochutíme solí a pepřem. Rozdělíme polentu na talíře, navrch dáme maso a zasypeme petrželí.