Tradiční britská kuchyně, to jsou dokonale sladěné chutě a talíře s vydatnými pokrmy

Nechci nikoho přesvědčovat o kvalitách britské kuchyně. Kdo má svůj názor, mě k tomu nepotřebuje, buď ji miluje, nebo naopak. Můj postoj je známý a jasný, jsem jejím vyznavačem. Dnes se budu věnovat tradiční britské kuchyni, která je pro mne zdrojem dokonale sladěných chutí a talířů s vydatnými pokrmy z ingrediencí běžně dostupných na ostrovech. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Londýn 9:50 9. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bangers and Mash - anglické párečky s bramborovou kaší, cibulovou omáčkou a fazolkami | Foto: Dagmar Heřtová

Tradiční britská kuchyně nemá pověst jako francouzská, která je proslulá svou sofistikovaností a chutěmi. Nemá pověst ani té italské, známé svým komfortem, jednoduchostí a lahodností. Britská kuchyně je prostě svá, vychází z možností, které nabízely dostupné suroviny, a byla vždy cíleně připravovaná za účelem dobře a chutně nasytit. To se jí povedlo a za to jí vysekávám hlubokou poklonu.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Střídavě žije v Praze a v Anglii, kde čerpá inspiraci při hledání chutí a při oživování původních receptů v prostředí moderní kuchyně.

O britskou kuchyni se zasloužilo Skotsko, Wales, Cornwall, Anglie a Irsko, je ale šmrncnutá i dálkami z dob impéria. Místo neznalého pohrdání a klišé hovořících o neohrabaných, nudných a šedých pokrmech by se mělo raději ochutnávat.

Evropa Británii v tomto směru vždy trochu odsouvala, velký podíl na pomluvách měla nafoukaná a zároveň žárlivá Francie. Konstatuji, že opět neuspěla a Británie je skvělá a svá.

Místní gastronomie měla i propady a problémy, prvním byla průmyslová revoluce a poté obě světové války. Byly to časy, kdy na kulinářství prostě nebyl čas. To vše je však pryč.

Dnes lze kdekoliv na ostrovech zajít do restaurace, kde je jídlo podáváno s láskou, kde opravdu umějí vařit a nemusejí to být přímo gastropuby.

Spojené království svou tradiční kuchyni opravdu ctí a vychází z ní i v současnosti. To ovšem třeba o Francii říci vždy nemohu, mám pocit, že tam mají v restauracích pořád přestávku a díky tomu nemají čas normálně uvařit.

Základy britské kuchyně

Kuchyně Velké Británie je hodně rozmanitá a pestrá. Začněme faktem, že jde o ostrovní zemi s rozšířeným rybolovem. Nejde jenom o mořský, i když ten hraje první ligu, v zemi je pestrá síť čistých potoků, říček a řek. Sladkovodní rybaření je zde hodně populární a úlovky z moře a řek inspirují britskou kuchyni dokonale, od ryb, mořských plodů až po mořské řasy. Nelze nezmínit třeba uzené tresky a lososy.

Britové mají i spoustu zvěřiny ze skotských vysočin, která je hodně oblíbená. Na přírodních pastvinách vidíme chovy hovězího dobytka, velmi žádané je jehněčí a krůtí maso, obecně drůbeží pečínky jsou skvělostí a vánoční krůta je dokonalostí.

Mléčné produkty a výrobky počínaje smetanou a konče sýry patří mezi nejlepší na světě. Vždyť „clotted cream“ z Devonu a Cornwalu jsou unikátem a 10 druhů sýrů, včetně věhlasného čedaru a stiltonu, mají nálepku Chráněné označení původu.

Britové umějí pěstovat zeleninu a ovoce, hlavně jejich odrůdy jahod jsou bezchybné. Jahody se šlehačkou na tenisovém finále Wimbledonu řadím mezi své nejkrásnější gurmánské zážitky.

Když se zmiňuji o základech, nemohu vynechat fakt, že britská kuchyně byla „exportována“ do Kanady, Spojených států, Austrálie a Nového Zélandu, a na základě toho právem tvrdím, že patří mezi nejrozšířenější na světě, což mě těší.

Klasická jídla ze Spojeného království

Začnu snídaní, jak jinak. Kdo by neznal Full English Breakfast, snídani složenou z klasických ingrediencí, jako jsou britské párečky, vejce, smažené houby a rajčata, fazole v rajské omáčce, černý pudink, bramborové placičky a toasty. Jídlo, které se může jíst od snídaně do večeře a svou kalorickou vydatností stačí mnohdy jako základ pro celý den.

Fish and Chips, tedy smažená ryba, obvykle bílá treska, s hranolky je natolik oblíbené jídlo, že po celé Británii je v současné době asi 10 500 rychlých občerstvení a restaurací, tedy skoro na každém rohu a patří k základní součásti místních komunit, kde se podává jenom tato specialita, občas doplněná hráškem. Jen podotknu, že třeba provozoven McDonalds je v Británii asi desetina tohoto počtu. Balení smažené ryby v těstíčku do novin je už bohužel dávno pryč, ale nostalgicky potištěné papíry noviny napodobující, zůstávají. Sedět na pobřeží, koukat na vlny a své fish and chips balené v „novinách“ chránit před drzými racky, je vždy zážitek.

Sunday Roast je v britské gastronomii neodmyslitelné. Podává se většinou v neděli a celé rodiny se stěhují na tuhle pochoutku do místních pubů a restaurací, kde si užívají jídlo a společně strávený čas. Jedná se o hovězí pečínku, ale klidně to může být i krůta, vepřové či jehněčí maso, existuje i vegetariánská verze. Podává se s Yorkshirským pudinkem, pečenými brambory do křupava a zeleninou, jako je mrkev, brokolice, květák, kapusta a hrášek, to vše přelité chutnou omáčkou. Tomuto jídlu kladu za vinu, že se bez rezervace nedostanu v neděli do svých oblíbených pubů ani na drink, je prostě plno.

Beef Wellington je snad nejbritštější jídlo - bylo patriotickým trendy pokrmem v době slávy vévody z Wellingtonu. Jedná se o hovězí svíčkovou zprvu zprudka opečenou na oleji, poté se maso nechá zabalené v třeba v ořechové, kuřecí či jiné směsi. Vychlazená svíčková se zavine do listového těsta potřeného rozšlehaným vejcem a dále se peče. Přílohou jsou třeba pečené brambory, případně zelenina.

Bangers and Mash, prostě přeloženo klobásky a kaše, patří také mezi klasiku. Klobásek se v Británii vyrábí na 400 druhů! Denně si na nich pochutnává okolo 5 milionů Britů a nejlepší kvalitu s jistotou minimálně 70 % masa, ale klidně i nad 90 %, prodávají snad všude. Klobásky obvykle obsahují hovězí či vepřové maso, nebo směs obou, doplněné bylinkami, jako je šalvěj, tymián, zázvor, ale klidně mohou být i s jablky. Pečené se podávají s bramborovou kaší, cibulovou omáčkou, hráškem či fazolkami. Existuje i varianta pro vegetariány, což jsem zpočátku moc nechápala a nyní jsem tomu ráda. Nejznámější jsou vegetariánské párečky od Lindy McCartney, pojmenované po první ženě slavného Paula z kapely Beatles, která se stala vegetariánkou.

Steak and Kidney Pie je tradiční oblíbená pochoutka. Jde o masovou směs nakrájeného hovězího masa, ledvinek a koření, někdy zalitá pivem, která se nechá uležet v lednici. Maso se poté usmaží po všech stranách a vloží do misky, přikryje těstem a peče. Výsledkem je masový páj, který je prostě favoritem. Horký se může podávat se zeleninou nebo i hranolky.

Existuje ještě široká škála základních britských jídel, jako je třeba Haggis, Cornish Pasties, Fish pie, Bacon Sandwich, ale i Chicken Tikka Masala, které je pravým indickým jídlem, ale ve skutečnosti vzniklo v Edinburghu a bylo připraveno speciálně pro britské chutě ovlivněné bývalou kolonií.

Sladké vábení

Britské dezerty jsou bohaté a sladké kousky, které umí nasytit všechny smysly. Pojďme rovnou ke královně Viktorii, po které se jmenuje piškotový dort Victoria Sponge, kdy je v rozříznutém kulatém a nadýchaném korpusu většinou jahodová marmeláda a šlehačka. Další lahůdkou je Banofee Pie, jehož základem jsou drcené sušenky, karamel a banány.

Eton Mess je jednoduchá lahůdka složená z rozlámaného bezé, šlehačky a jahod. Název nese podle soukromé prestižní chlapecké školy Eton a podávala se při každoročním kriketovém zápase se stejně prestižní školou Harrow. Tato tradice dodnes zůstává.

Nesmím opomenout English Trifle, sladkou dekadentní pikantnost, která doplňuje britské stolování už 400 let. Vrstvený dezert obsahuje pudink, namočený piškot, sherry, ovocné želé, ovoce a šlehačku.

Když na vše není dost místa

Děsí mne, co všechno jsem musela vypustit z hlavních jídel, a ani zdaleka jsem nevyčerpala to nejlepší a nejzákladnější z britských dezertů, moučníků a zákusků. Mám dluh i vůči britským nápojům – nealko přes piva, cider, whisky či v poslední době módní vína a „šampaňské“.

Ráda bych totiž zakončila svůj text jednoduchým receptem, který je rychlý a bude se hodit do dnešních mrazivých dnů. Na úvod musím podotknout, že je z pravých anglických párečků, které nelze ničím podobným v našich podmínkách nahradit, zatím je mají jen v M&S.

Jednoduchá a dokonalá pochoutka - párečky s kaší a cibulovou omáčkou s fazolkami | Foto: Dagmar Heřtová

Bangers and Mash

Recept na klasické párečky s kaší

Ingredience:

1kg brambor

50 g másla

šálek horkého mléka

8 klasických britských párečků

1 malá červená cibule

2 lžíce lehkého olivového oleje

1 vanička hovězího vývaru nebo tzv. gravy

300 g čerstvých zelených fazolek

Postup:

Nejdříve si oloupeme a nakrájíme brambory na kaši. Vložíme do vody, osolíme a vaříme do měkka. Poté slijeme vodu a silně zatřepeme hrncem, aby se rozpadly, a uchováme v teple. Těsně před podáváním přidáme horké mléko, případně dochutíme solí a ještě vyšleháme. Nakonec přidáme máslo a zakryjeme pokličkou. Rozehřejeme si troubu na 160° C. Plechy vyložíme papírem na pečení, lehce pomažeme olejem a poklademe párečky. Pečeme je do zlatova, tedy asi 25 minut.

Oloupeme cibuli a nakrájíme ji na čtvrtky. Zkaramelizujeme ji v malém kastrůlku na lžíci olivového oleje asi 3 minuty. Přidáme koncentrovaný vývar, případně trochu vody a přivedeme k varu.

Mezitím si očistíme fazolky a uvaříme je v horké solené vodě asi 7 minut. Vodu slijeme.

Servírujeme nejdříve kaši, poté navrch párečky a polijeme omáčkou.

Gurmánská Británie je právě na vašem stole. Dobrou chuť!