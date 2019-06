I mistr kuchař se utne. Jamie Oliver je prostě stále kuchařská superstar

Tak nám zkrachoval Jamie Oliver, řekli senzacechtiví novináři celému světu. Švejk by na tuhle zprávu pronesenou paní Müllerovou zareagoval asi takto: Kterej to je a že jich zná několik a jsou to pěkní vejlupci. Švejk ale Jamieho Olivera znát nemohl a já na jeho obranu oponuji, že Jamie vejlupek není. Je to velmi schopný muž a nucená správa potká lidi i z těch „lepších“ rodin. Vlastně kdo aspoň jednou nezbankrotuje, není pořádný podnikatel. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Londýn 8:00 15. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jamie Oliver | Zdroj: Reuters

Trochu jsem vše nadsadila, vím. Neměla jsem potřebu se hned vyjadřovat k nedávně tsunami zpráv o zavření řetězce restaurací Jamieho Olivera v Británii.

Mám k němu poněkud zvláštní vztah. Prostě se mi líbí jeho vaření, jeho povídání, jeho aktivity, pomoc teenagerům, boj za lepší stravování ve školách, a hlavně stálý úsměv a dobrá nálada.

Interiér Jamie's Italian evokoval Itálii se vším všudy a jeho jídla byla vyhlášená | Zdroj: Dagmar Heřtová

Mám ráda jeho knihy, recepty, televizní pořady, ale především jsem neskutečně ráda chodila pravidelně do jeho restaurace a nechávala se ukolébávat díky chutím a vůním představou, že nejsem na větrném a deštivém anglickém pobřeží, ale v Itálii – slunce svítí, všude okolo mne rostou ty nejvoňavější bylinky, nejlepší a nejšťavnatější zelenina, podávané těstoviny voní italskými lány obilí při žních.

Ano, to byl pro mě Jamie's Italian Restaurant v Brightonu, kousek od pláže. Dávala jsem si povětšinou špagety s krevetkami a na těch ujíždím stále.

Restaurace je už zavřená, vyklizená, smutné výlohy nelákají světlem neónu ke vstupu a nad barem už nevisí obrovské parmské šunky, trsy čerstvých rajčat a sušených chilli papriček.

Měla jsem to štěstí

Když můj mladší syn Petr navštěvoval základní školu v Anglii, panovala mezi jeho spolužáky nepsaná pravidla, která utužovala jejich přátelství, jež se přeneslo až do jejich současné dospělosti.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Střídavě žije v Praze a v Anglii, kde čerpá inspiraci při hledání chutí a při oživování původních receptů v prostředí moderní kuchyně.

Mezi tato pravidla patřila společná oslava narozenin. Každý chtěl přijít s co nejlákavější nabídkou, a tak se slavilo ve strašidelných hradech, v kině a poté se zašlo na pizzu, v zařízeních s laserovými střílečkami či venkovský paintball. A když přišla řada na Petra, rozhodl se, asi pod domácím vlivem, že půjde do Jamie’s Recipease, což byla škola vaření italských jídel z těch nejlepších ingrediencí a poté společná konzumace.

Panovala při tom spousta legrace a úžasná nálada. Účastníky vedli znalí instruktoři a pro nás čekající byla připravená dokonalá káva v inspirujícím prostředí. Byl to nápad Jamieho Olivera, jak naučit všechny generace kvalitnímu vaření bez námahy, a ještě s odlehčenou atmosférou. Ti desetiletí kluci (dnes už do jednoho na univerzitách) byli nadšení. Těsto a rajčata měli i ve vlasech, ale jak si pochutnávali na tom, co uvařili, to patří dodnes mezi mé největší zážitky.

On ten PAN KUCHAŘ měl dobré nápady… Bohužel i tento koncept byl docela brzy ukončen. Jeho Recipease totiž bylo vše dohromady: café, burgrárna, Jamieho suroviny, nádobí, restaurace, bistro a škola vaření dohromady. Jaksi to dlouhodobě nefungovalo.

Co si uvaříš, to si také sníš. Lekce vaření anebo jak si udělat domácí těstoviny s rajskou omáčkou | Zdroj: Dagmar Heřtová

Trocha suchých čísel

Nejde se vyhnout faktu, že 22 restaurací z 25 se postupně zavře. Povětšinou již bylo dokonáno a okolo 1000 lidí si hledá jinou práci. Mohu k tomu pouze dodat, že restaurace měly tak vyškolený personál, že každý z nich si bez problémů zaměstnání v oboru najde, zmíní-li se o praxi u Jamieho.

Finanční stav restauračního řetězce překvapil i samotného majitele. Ještě před nucenou správou se pokusil do restaurací nalít 13 milionů liber (cca 400 milionů korun) z osobních rezerv. Ani to nepomohlo, dluhy byly zhruba čtyřnásobné. Částečně za problémem stojí trvale rostoucí nájmy, pokles hodnoty britské libry a samozřejmě také na ostrovech vládnoucí tvrdá konkurence.

Britští levicoví novináři a sám Jamie rádi do tohoto problému pletou brexit, ale v tomto případě asi nemají pravdu.

Ozývají se křiklouni, že si Oliver žije nad poměry, ale jeden z faktů za všechno: v roce 2016 si vyplatil na dividendách v přepočtu asi 300 milionů korun, pocházejících z licenčních obchodů a médií. Z restaurací ani tu pověstnou penny. Nakonec je to jeho podnikání a nese za něj plnou odpovědnost.

Jak jsem již předeslala, i nezdařený záměr usměrňuje další cesty k vyšší kvalitě do budoucna. Sám Oliver přiznává, že 40 % jeho podnikání poznamenal neúspěch. Na druhou stranu zisky z prodeje knih, reklamy, kuchyňského vybavení nesoucí jeho tvář, z receptů a televizních pořadů vzrůstají. Tím částečně udržoval při životě i ztrátový restaurační řetězec.

Domácí chléb, focaccia olivoý olej a balzamikový ocet jako nezbytný doplněk antipasti | Zdroj: Dagmar Heřtová

Není kouře bez ohně

Ono se něco o nedobrém ekonomickém stavu Jamieho restaurací prosakovalo delší dobu. Hodně dlouho na to, aby se třeba nedalo reagovat.

Je jasné, že i mistr kuchař se utne a Oliver vaří od svých osmi let. Vaří a neprovozuje ekonomické poradenství. Na druhou stranu měl dost signálů, že je ve ztrátách, a on věřil svému manažerovi-švagrovi, svým poradcům, schopnostem, auditorům, bankám schvalujícím další a další úvěry, až saze bouchly.

Jamie, slavný The Naked Chef, se prostě mýlil, a to dost bolestivě.

Stalo se. A co dál?

Pro řetězec restaurací pod nucenou správou se stále hledá řešení, možná vstupem strategického partnera, možná odprodejem.

Spojení tradičního s moderním, to byly krásné interiéry Jamie's Italian restaurací | Zdroj: Dagmar Heřtová

Já přeji „nahému kuchaři“, aby vše ustál a aby se podařilo jeho báječné italské restaurace opět otevřít. Aby mu to stále vařilo a psalo, neztratil náladu a rozšířil počet zatím vydaných kuchařských knih.

Letos 22. srpna vyjde ve Velké Británii jeho zatím poslední, již osmadvacátá kniha s názvem Veg: Easy&Delicious Meals for Everyone, na kterou se dost těším.

Všichni, kteří známe Jamieho přínos pro Británii, Ameriku a celou Evropu, jistě víme, o čem je řeč, a určitě mu držíme palce.

Brzy odlétám z londýnského letiště Gatwick na cesty za dalšími chutěmi a jenom se šibalským mrknutím oka podotýkám, že obě jeho restaurace jsou tam stále otevřené. Na sto procent si zajdu na jeho krevetky s těstovinami.