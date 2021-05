V jednoduchosti je síla. A středovýchodní shakshuka to potvrzuje

Ve Velké Británii se v poslední době stalo módním jednoduché jídlo shakshuka. Chuťově jde o velmi zajímavý pokrm a pro svou univerzálnost stojí za krátkou zmínku. Pochází ze Středního východu a dnes si jeden z mnoha rozmanitých receptů shakshuky, česky šakšuky, připravíme. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 10:04 15. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Shakshuka má mnoho chuti. Jde o horké a kořeněné a papričkami doplněné jídlo | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Název pokrmu, jak vyplyne později, naznačuje, že je všechno smíchané na jedné pánvi.

Základem jsou rajčata, papriky, někdy i cibule, bylinky, dokonce i sýr, ale třešničkou na dortu jsou vejce. Horké, kořeněné a pálivými papričkami doplněné jídlo se podává s plackami chleba, které se namáčejí do zeleninové omáčky a vajíčka.

Pokud bych to měla shrnout, šakšuka jsou vejce zapečená v pikantní rajčatové omáčce. Pokrm je chutný, líbivý, uklidňující, vydatný i lehký zároveň, jednoduše se připraví a je vlastně univerzální.

Může být vydatnou snídaní, sytým obědem i lehčí večeří. To samo o sobě je její největší předností, ovšem těch má šakšuka víc.

Zapátráme po původu

V současné době je šakšuka základní snídaní skoro v celém Izraeli. Připravuje se doma, v restauracích, jídelnách a občerstveních. Konkuruje falafelu i hummusu v poctě získat titul „Nejlepší izraelské jídlo“.

Obliba šakšuky je pro gastronomické experty záhadou, stejně jako její historie. Jistotou je, že v dobách největší vlny přistěhovalců do Izraele ze severoafrických zemí se právě šakšuka stala v jejich rodinách nejoblíbenějším jídlem. Jako vícekrát, za vše mohl fakt, že nově příchozí byli chudí a pokrm složený z vajec, zeleniny a zakusovaný chlebem byl pro ně dostupný, navíc vydatný a poskytující vše potřebné pro výživu celé rodiny.

Při pátrání po původu se odpíchnu od faktu, že pokrm je běžný na celém Blízkém a Středním východě, to je jedna stopa. Druhou stopou, ovšem matoucí, je kombinace různých ingrediencí. Ustálený recept nelze dohledat, proto je pátraní složité. Název pokrmu znamená arabsky „míchat“, což vypovídá především o způsobu přípravy, ovšem jsme jím nasměrováni k libyjské a tuniské kuchyni.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Oblíbenost šakšuky nastala v 50. letech minulého století, v dobách vzniku Izraele a příchodu židovských přistěhovalců z Tuniska. Tím to však nekončí. Stopa vede i do Jemenu, kde se podobný pokrm připravuje s pálivou paprikovou omáčkou nazývanou „zhung“. Tímto poznáním jsme postoupili o kus dál.

Podobné jídlo ovšem připravovali židovští přistěhovalci i z Maroka, Iráku a Turecka. Raději pátrání zastavím. Narazila jsem totiž na stopu, že podobné jídlo se připravuje i v Mexiku a jmenuje se „huevos rancheros“. A vynechat nemohu ani Osmanskou říši.

Nezbývá mi než přijmout fakt, že jsem v pátrání moc neuspěla, ale nejsem v tom sama. Na druhou stranu: jsme tady kvůli chutím a ty vám šakšuka nabídne přímo dokonalé. A nevadí, že původ jídla je dobře schován v pobřežních mlhách Středozemního moře a těm je jedno, jestli je izraelský, arabský, osmanský či mexický.

Pátráním se nenajíme

Ukončuji pátrání po původu pochoutky, kterou si za chvilku připravíme. Dopátrala jsem se k jistotě, že se nedá nikam dopátrat a že nám to asi bude jedno. Hlavně abychom si pochutnali a osvěžili pravidelnou nabídku našeho domácího jídelníčku.

Samotný pokrm dává prostor naší kreativitě, je krásně variabilní. Šakšuka se podává s celozrnným i bílým chlebem, s pita chlebem či jinými druhy chlebových placek, naplněná v pita chlebu, dokonce se servíruje v bochníku chleba, z něhož byl vybrán střed a naplněn zeleninovou směsí s vajíčkem.

Shakshuka je pokrm velmi variablilní. Může být vydatnou snídaní, sytým obědem i lehčí večeří. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Možnosti kreativity ukázal i Yotam Ottolengi, londýnský šéfkuchař, když izraelský kuchařský bestseller vylepšil přidáním harissy a jogurtu. Na takto ochucené šakšuce si pochutnávají miliony milovníků jídla v jeho londýnských bistrech.

Yotam pochází z Izraele, její chutě tudíž zná dokonale. Mezi osvědčené další přísady - kromě již zmíněných paprik a rajčat - patří cibule, česnek, sýr feta, lilek nakrájený na kostičky, houby, bylinky, především plocholistá petržel a koriandr, uzená paprika, římský kmín, ale i pikantní klobásky.

To vše se nechá povařit do stavu správné konzistence s tím, že na omáčku rozklepneme vejce a buď je v pánvi pod pokličkou na mírném ohni uvaříme, nebo je dáme zapéct do trouby. Nakonec vše posypeme čerstvou plocholistou petrželí.

Neméně tajnou indrediencí je také sumac, mleté koření hojně využívané v mnoha pokrmech Středního východu a u nás stále nedoceněné. Má chuť citrónu a limetky, pokrmům dává exotický twist a je osvěžením i této šakšuky. Vejce lze nahradit mletým masem, ale pro mne je ta základní šakšuka bez masa.

Možná jsem to trochu zkomplikovala, ale stále platí, že na celém receptu je největší předností skvělá chuť, přísun zeleniny i bílkovin a jednoduchost přípravy.

Recept od maminky

Ptáte se od jaké? Maminka je prostě maminka a všichni víme, že nám vždy připraví to nejlepší! Recept se takto reprezentuje a prodává v New Yorku na Manhattanu v The Shuka Truck a já měla to štěstí tam poprvé shakshuku od „maminky“ ochutnat. Tentokrát je ale shakshuka mojí verzí tohoto skvělého pokrmu.

Připravovat můžete shakshuku na pánvi, nejlépe litinové, kterou po rozklepnutí vajíček dáte do trouby k zapečení. Stejně tak pánev můžete nechat na plotně a jen přikrýt pokličkou, aby vajíčka lehce zatuhla.

Jednoduchá „shakshuka“

Ingredience:

1 lžíce extra panenského olivového oleje

4 stroužky česneku

1 cibule

1 červená, žlutá nebo zelená paprika

1 plechovka nakrájených rajčat nebo čerstvá rajčata

1 lžička mleté papriky, nejlépe uzené

1 lžička celého nebo mletého římského kmínu

1/2 červené chilli papričky

4 vejce

100 g sýru feta

vločková mořská sůl

hrst plocholisté petržele

1/2 lžičky sumacu

Shakshuka jsou vejce zapečaná v pikantní rajčatové omáčce. Pokrm je chutný, líbivý, uklidňující, vydatný i lehký zároveň, jednoduše se připraví a je vlastně univerzalní | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Postup:

V pánvi rozehřejte na středním plameni olej. Vmíchejte cibuli nakrájenou na silnější plátky, papriku na silnější plátky a vše osmahněte a míchejte, dokud cibule nezměkne a nebude do sklovata, tedy asi 5 minut.

Přidejte na plátky nakrájený česnek, čerstvá nebo konzervovaná rajčata, papriku, kmín a na kolečka nakrájené chilli papričky a promíchejte. Podle chuti jen lehce osolte. Vařte asi 15 až 20 minut za občasného promíchání.

Pak ve směsi udělejte lžící důlek a opatrně do něj rozklepněte vejce. Postup opakujte se zbývajícími vejci. Přikryjte pokličkou a na mírném ohni nechte vejce povařit do požadované podoby, tedy dokud nejsou bílky pevné a žloutky trochu nezhoustnou, ale nejsou tvrdé, dvě a půl až tři minuty. Servírujte posypané rozdrobeným sýrem feta a plocholistou petrželí. Vejce zasypte trochou sumacu. Podávejte s teplými chlebovými plackami.