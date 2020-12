Silvestrovské take away za 12 tisíc korun? V Mayfair v Londýně to není problém!

„Take away na Silvestra za 415 liber? Zapomeňte na doručenou pizzu za 5 liber!“, hlásají palcové titulky na titulní stránce anglických The Times! Ať nejsem nespravedlivá, v Londýně si můžete objednat silvestrovské menu i za 350 liber a doobjednat šampaňské, načež se na těch 415 liber hravě dostanete. Hmm, nakonec jsem tak nespravedlivá ani nebyla. Gastroglosa Dagmar Heřtové Londýn 10:04 31. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Londýn je vyhledávanou gastronomickou scénou světa | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Připadá vám to jako velká oslava právě uzavřené dohody Británie s EU, s tím, že budete slavit právě na Silvestra, až dohodu schválí Britský parlament? Nebo je to něco úplně nového ze žánru sci-fi, kdy vám take away doručí robot?

Ne nebudu Vás déle napínat, není to ani o Brexitu ani o sci-fi a ani vtip, je to realita a stojí za ní michelinské restaurace v Londýně, zejména v její nejdražší části Mayfair, kde je se to nejlepšími hotely světa a jejich vyhlášenými restauracemi jen hemží. Než vám popíši, co dostanete za těch v přepočtu 12 tisíc korun, ještě malá vsuvka.

Proč právě Londýn?

Už slyším hlasy těch nejvíce „zaručených expertů“ na Británii a její gastronomii, ale jedno je neoddiskutovatelné, Londýn je kulinářským pupkem světa!

Nejen hotelové restaurace v Londýně lákají, slavné bary jako je třeba podnik jménem Sexy Fish patří k nejlepším podnikům na scéně | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Británie a zvláště londýnská restaurační scéna po II. světové válce spíše dokazovala, jaké hororově ničivé důsledky přinesl válečný konflikt, a to i pro vítěznou mocnost, což se silně projevilo jak v kultuře jídla tak i v pestrosti nabídky. Ovšem oficiálně je už v roce 2018 (já potvrzuji, že se tak stalo daleko dříve) zcela nepochybně potvrzeno, že Británie a zvláště Londýn jsou globálními hráči na světové kulinářské scéně. To, co se v 50. a 60. letech odehrávalo v Londýně, to byl spíše důvod pro vtipy o londýnských restauracích, a podotknu, že zcela oprávněné.

Dnes jde tak trochu o závist ostatních, když vidí, co se v poslední době odehrává na londýnské gastronomické scéně. Není tedy vhodnější doba než právě teď, a já to sleduji posledních několik let, kdy je tak vzrušující jíst v londýnských restauracích, a nejen v nich.

Londýnské hotelové restaurace

Konečně jsme se dostala k výčtu, co si za 12 tisíc korun lze pořídit v Londýně na silvestrovský stůl. Tak třeba takový hotel Claridge’s vám nabídne na Silvestra za 75 liber humra nebo slavné Beef wellington, ale můžete zvolit i zvěřinovou terinu s kváskovým toastem a Cumberlandskou omáčkou. Jako skvělé párování pak nabízejí za 97 liber Laurent - Perrier šampaňské. No nakonec… vždyť je Silvestr!

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Ale vraťme se k té opravdu drahé donášce, se kterou způsobila rozruch šéfkuchařka Hélène Darroze, které patří Michelinská hvězdná restaurace v hotelu The Connaught v Mayfair. Co vlastně nabízí?

Abych byla úplně přesná, menu je pro dva a stojí „jen“ 350 liber a můžete se těšit na ručně vylovené skotské ústřice v lastuře, paštičky z lístkového těsta s modrým humrem a rumové a vanilkové francouzské zákusky. Za pouhých dalších 65 liber si můžete přikoupit kaviár s mořskou ježovkou a květákem. No, neobjednejte si to!

A jak je to donáškou? Dobrá otázka, Londýn je přece obrovský…. Některé restaurace limitují vzdálenost k doručení na 8 mil (cca 13 km), nebo dokonce jsou takoví mistři, že pro opravdové odpůrce neekologických aut provedou donášku na jízdním kole. Musím vás včas upozornit, že pokud se rozhodnete dát si to nejdražší takové menu, musíte splnit banální podmínku, musíte být z Mayfair nebo blízkého okolí a objednat si toto pětichodové á la maison menu 24 hodin předem. Což asi nebude problém, že?

Možná namítnete, že za takové peníze si přece neobjednáte něco z krabiček… ale na vše je myšleno. Restaurace garantují, že balení je tak nádherné, že na silvestrovský stůl nebudete ani potřebovat své, předpokládám zlatě orámované talíře, a bude se vám tak líbit, že si pochutnáte i z toho nádherného balení. A tomu já opravdu věřím, protože tohle Angličané umějí perfektně!

Londýn se pyšní svými hotely, ty tradiční vyhrávají a jsou vyhledávány pro svůj servis i vyhlášené hotelové restaurace | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Jenom pro připomenutí

Nakonec nezapomeňme, že právě v Londýně jsou také všechny restaurace zavřené, a právě take away je jedinou možností, jak dostat skvostné jídlo do vašich domovů, nehledě na to, že ve vaší oblíbené restauraci si večeři můžete tak akorát v restauraci jen vyzvednout…

Nakonec odzbrojující je odpověď již zmíněné Hélène Darroze, která s tímto skvělým a „drahým“ nápadem přišla. Její pozitivní vysvětlení je odzbrojující: „Těšíme se na rozprostření trochu pozitivní nálady a radosti s naším jídlem, a proto donášíme jídlo i dále, než je jen Mayfair, tedy dál do vašich domovů“. Přiznám se, žádné město z naší české kotliny jsem tam ani vzhledem k tak velkolepé nabídce nenašla. Škoda.

My tedy máme smůlu, ale pro Londýňany je to skvělá zpráva, zvláště pokud chtějí strávit slavnostně poslední den roku a nemají potřebu se o nic starat, ale jenom si užít si skvostné jídlo z michelinské restaurace. Ano uznávám, když na to máte…, ale jinak to neodsuzuji.

Londýnské hotely jsou vyhlášené svými restauracemi. Tato je šéfkuchaře Alana Ducase v hotelu The Dorchester ve čtvrti Mayfair | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Restauratéři v Londýně chápou, jaké následky může mít příliš bujará oslava Nového roku a i v tomto případě myslí na své zákazníky. Nejvtipnější se mi ale zdá jedna londýnská nabídka z Berkeley z Knightsbridge, která myslí právě na následky silvestrovských oslav.

Za 24 liber na osobu si můžete hned na Nový rok objednat zaručeně vyprošťovací snídani, kterou vám slibují přivézt na kole. Jmenuje se „Berkeley Boost“, a že vás nakopne hned v Novém roce 2021 je zaručeno: Obsahuje dle vašeho výběru džusy z mrkve, jablka, zázvoru, pomeranče, kurkumy, ale můžete zvolit i poloviční lahvinku šampaňského za 25 liber. Prý zaručený vyprošťovák.

A co u nás?

Nakonec proč se tedy neinspirovat i u nás? Situace je stejná jako v Londýně, silvestrovské party se nekoná nikde, restaurace jsou zavřené a take away nabízí spíše ještě vánoční menu než silvestrovské, tedy alespoň co tvrdí webové stránky vyhlášených restaurací.

Nejdál asi zašel hotel Alcron a jeho restaurace, ta sice nenabízí silvestrovské menu k jídlu, spíše láká milovníky opravdových koktejlů. V nabídce mají 3 až 7 druhů koktejlů asi k vašemu namíchání doma, nicméně pod odborným vedením si zřejmě připravíte ty nejlepší koktejly jako byste byli v Alcronu. Působivé!

U ostatních hotelových podniků nevím, stránky ukazují, že restaurace mají otevřeno a že mají některé z nich i donášku. Humry nebo kaviár asi nenabízejí, zato dobré jídlo určitě. Tak například restaurant Mlýnec nabízí Novoroční brunch již ode dneška a cena je desetkrát menší než ta londýnská.

Jak je to skutečně se asi těžko dozvíme, pokud to sami nevyzkoušíte, nicméně je jasné, že letos se ten ne právě povedený rok v celém 21. století blíží ke svému konci (a je třeba ho již poslat do věčných lovišť a to pořádně a rychle!) a těšit se s nadějí na Nový rok 2021. Připíjím šampaňským všem majitelům restaurací, bister, hospod, kaváren a jiných gastronomických podniků za jejich statečnost, odvahu, a výdrž a přeji jim, do jejich podnikání hodně sil a kupu štěstí! Ať je ten Nový rok 2021 v mnohém lepší, než ten předchozí!