Když slivovice řetízkuje a švestkový koláč chutná božsky

Tentokrát v pravidelné gastroglose nebudeme cestovat, nebudeme hledat exotické recepty a skvělé šéfkuchaře. Neocitneme se ani daleko od domova. Budeme si povídat o švestce, slivce, slívě, ale i trnce či kadlátce, jak se v našich zemích rozmanitě nazývá. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 9:06 14. září 2019 Švestkový koláč tak trochu jinak než známá klasika | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Plod slivoně švestky, tedy švestka, je pro mě jedním z přínosů a krás podzimu. Miluju barvu švestek, zvlášť když jsou skropené deštěm, miluju švestkové koláče, knedlíky a buchty.

Praha rozpálená

Počátkem léta jsem seděla v restauraci na Staroměstském náměstí. Bylo plno, turisté z celého světa si vychutnávali místní pohostinnost a dobré jídlo, o točeném pivu a domácích limonádách ani nemluvě.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Střídavě žije v Praze a v Anglii, kde čerpá inspiraci při hledání chutí a při oživování původních receptů v prostředí moderní kuchyně.

Místo u stolu jsem nesehnala, jenom u baru, což mi náladu neubralo, neboť venku vládly více než třicítky, Praha byla rozpálená a já stejně chtěla jenom něco k pití. Přiznám se, toužila jsem po malé, studené, točené… plzni.

Ta za chvilku stála přede mnou a já pozorovala pestrost lahví za barem. Číšník zrovna něco naléval, a tak jsem se zeptala, co nejvíce turisté pijí, a hned jsem si odpověděla: „Becherovku?“

„Ani ne,“ odvětil a hned jmenoval značku slivovice. „Skvěle řetízkuje,“ dodal.

Hned na to zmizel s objednávkou, kterou připravoval. Vzápětí přede mnou přistál maličký náprstek jako pro Barbie.

„Tak tedy ochutnejte, dost se tady pije.“ Jak řekl, tak jsem udělala a obsah malého kalíšku ochutnala. Musím podotknout, že tento druh alkoholu zásadně nepiju, ale zvědavost zvítězila. Číšník beze slov sáhl po další lahvi a nalil mi zase náprstek a poté ještě jeden a ještě jeden. Bylo toho opravdu jenom na špičku jazyka, ale já se už oblíbenosti této slivovice nedivila, poděkovala jsem za degustaci a vyrazila do rozpálené Prahy…

No vidíte, slivovice ze švestek, a jak šíří slávu naší vlasti, napadlo mne. Ovšem také jsem si připomněla pana Hrušínského, jak ve smutném filmu ze smutné doby s názvem Tichá bolest hledal zakopanou slivovici… a nenašel ji. Ale těch mouder, co mezi hledáním zaznělo.

Podzim je tady a s ním švestkové koláče

Mít svoji vlastní švestku bylo a je mé dlouhodobé zbožné přání. Před několika lety jsem jednu vysadila. Strom byl asi stydlivý a neplodil, jenom rostl. Do letoška. Letos vykvetl, nezmrzl a plodil. Bylo na něm 23 švestek (já je slastně počítala!) a dozrávaly. Měla jsem velkou radost. Mé první vlastní švestky!

Odjela jsem na dovolenou a po návratu bylo po nich. Nevadí, příště si dám pozor.

Pak mi volali přátelé, že mi ze Slovenska přivezou stromek tzv. Gemerské švestky, která mne zaujala svými plody. Navíc je to prý odrůda odolná proti šarce, chorobě, která zdecimovala naše sady skoro všech pěstitelů.

Po roce mám svůj stromek, přátelé na mě nezapomněli, a já se už těším na budoucí úrodu.

Ovšem stále jsem nevysvětlila, proč tak toužím po švestkách. Připomínají mi dětství. Bylo plné skvělých švestkových koláčů a já je prostě miluju, neuvěřitelně si na nich vždy pochutnám a pečení koláčů, buchet a vaření knedlíků si už léta schovávám na období podzimu.

Dnes budeme péct a já mám pro vás skvělý recept na úžasný švestkový koláč, tak trochu jiný než známá klasika. Je z drobenkového těsta, takže jedno a to samé těsto použijete na korpus i na posypání, rozdíl je jen v přidaném vajíčku.

Švestkový drobenkový koláč s pekanovými ořechy

Ingredience:

250 g světlé špaldové mouky

50 g hladké mouky

1/2 balíčku prášku do pečiva

110 g vyloupaných pekanových ořechů (možno nahradit vlašskými nebo lískovými ořechy)

180 g másla

150 g světle hnědého cukru (golden caster sugar)

1 vejce + 1 žloutek velikosti M

2 lžičky vanilkového extraktu

35 g nastrouhaných mandlí

5 lžic rybízového džemu nebo povidel

12 větších zralých švestek

Postup:

Předehřejeme si troubu na 180 °C. Koláčovou formu s vroubkováním o průměru 23 cm vymažeme máslem a vysypeme moukou. V míse kuchyňského robotu smícháme sypké přísady, tedy obě mouky, prášek do pečiva a cukr. Přidáme lehce změklé máslo rozkrájené na kostky a vše v mixéru (nebo ručně) zpracujeme v drobenkovou směs.

Mezitím si v mixéru nasekáme nahrubo ořechy a přidáme k drobenkové směsi a jen lehce smícháme. Odvážíme 190 g drobenkové směsi a dáme ji stranou na posyp.

K původní směsi přidáme žloutek a vejce, vanilkový extrakt a mixérem nebo vařečkou zpracujeme v těsto. Těsto špachtlí přendáme do připravené formy. Uhladíme stěrkou a posypeme mandlemi. Rukama zatlačíme těsto do okrajů formy alespoň do výše 2 cm. Nastrouhané mandle nebo trochu mouky pomohou, aby se těsto nelepilo.

Fotogalerie (7)







Švestky omyjeme a nakrájíme na půlky. Korpus namažeme džemem nebo povidly a naaranžujeme na něj švestky. Posypeme zbytkem drobenkové směsi a pečeme asi 40 až 45 minut, dokud střed koláče nebude upečený.

Vyndáme z trouby a necháme chvilku vychladnout. Podle nálady, počasí a chuti můžeme koláč podávat teplý, jen lehce posypaný moučkovým cukrem, či ho s přidáním vanilkové zmrzliny změníme v božský dezert, přičemž skvěle vyzní jeho oříšková chuť. Také ho můžeme nechat úplně vystydnout a pochutnávat si na koláči vychlazeném. Všechny varianty jsou báječné!