Třešně patří k létu. Stejně jako obrácený třešňový koláč Tarte Tatin

Od poloviny května až do července zrají různé druhy třešní a višní. Jsou poslem jak letních dní, tak i dokonalých chutí a nepřeberných možností kulinářského využití - od mlsání syrových, chutnajících přímo božsky, přes úžasné koláče, bublaniny, clafoutis, zmrzliny, marmelády (zvláště ty višňové jsou excelentní), a dokonce i polévky. A co zbude, můžete destilovat na lahodné třešňovice a různé sladké likéry. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 10:00 12. června 2021

Na každý pád jsou třešně kulinářskou třešničkou na dortu. V umění mají mnohdy nejen sexuální symboliku, ale představují také život, smrt a znovuzrození.

V Japonsku jsou symbolem kultury celého národa coby chvála krásy, chutí, vůní a mystiky. Nezapomeňte, že třešně jsou k dostání právě teď, v čase sladkosti, lásky a harmonie. Co víc si přát!

Co nám třešně dají

Třešně jsou pohoda! Za tím si stojím a určitě se nenajde nikdo, kdo by se mnou nesouhlasil. Pravda, možná mimo nešťastníka, který při sběru třešní spadl ze stromu, což je jistě nemilé. Nesmíme zapomenout ani na rčení o lidské hlouposti znějící coby korektní otázka: „…jsi snad spadnul z višně?“

Léto, kdy třešně zrají, povzbudí duši i tělo, čemuž přikládám největší váhu. Ovšem ani jako zdroj zdravotních benefitů nejsou třešně k zahození. Jsou bohaté na antioxidanty a protizánětlivé složky mohou pomáhat při regeneraci organismu po cvičení. Ti, kteří mají potíže se spánkem, po pár dnech chroupání čerstvých třešní, případně pití čerstvé šťávy prý zjistí, že potíže jsou menší a klidně si pospí o hodinu déle a nemusí se utlumovat léky. Za to všechno může v třešních obsažený melatonin.

Třešně jsou kulinářskou třešničkou na dortu. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Třešně jsou antioxidantem a jsou prospěšné pro naše cévy a srdce, mohou také mírnit bolesti artritidy a dny. Své místo mají i v kosmetice. Třešňová šťáva jako přírodní extrakt vyhlazuje drobné vrásky a dodá naší pokožce svěžest, pružnost a krásu.

Dagmar Heřtová

Kde se vzaly

Původní třešně prý pocházejí z Malé Asie z úrodné oblasti mezi Černým a Kaspickým mořem, kde rostly divoce, ale o jejich přínosech se vědělo už tenkrát, protože odsud se dostaly do Řecka a pak i do Říma. To se psal rok 74 př. n. l. a zmínil se o nich Plinius Starší, který byl odborníkem na svém místě. Mimo to, že si rád zaválčil, se věnoval filozofii a napsal nejvýznamnější přírodovědné encyklopedie starého Říma Naturalis historia o 37 svazcích, kterou dokončil v roce 77 př. n. l.

Z Říma putovala třešeň napříč celou Evropou a o 120 let později se dostala i do Británie. Cílené pěstování plodů se rozšířilo až v 15. století a o dvě století později třešeň doplula až do Nového světa.

Největšími producenty třešní jsou v současnosti Turecko a Spojené státy. Jen pro zajímavost, hned za nimi následuje Ukrajina. Prostě rostou všude, a všude jsou milovány. S nostalgií vzpomínám na naše třešňovky, kam se chodilo na lup, a skoro na každé zahrádce stála třešeň.

Třešně v Británii mě v počátcích mého tamního pobytu nemile překvapily, těžko se daly srovnávat s těmi našimi: byly drahé a bylo jich málo, myslím z domácí produkce. To se ale za posledních 20 let hodně změnilo, britští pěstitelé nyní pokryjí celou poptávku pro Spojené království a levnější dovoz sem putuje i ze Španělska a Turecka.

V konečném důsledku je jedno odkud třešně jsou, jestli z vaší zahrádky, z trhu, ze Španělska nebo Turecka, hlavně je jezte po hrstech, stojí za to!

Co si připravíme

Když jsem se tak věnovala třešním, nezbývá než připravit si něco hodně dobrého ze současné čerstvé úrody. Upečeme si Tarte Tatin, tedy obrácený koláč, a pokud si ho nedokážete představit, snad bude stačit napsat, že jde o francouzský dezert postavený na hlavu.

Letní Tart Tatin, jen místo jablek použijeme třešně a po upečení ho servírujeme s vanilkovou zmrzlinou nebo smetanou. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Při jeho zrodu, jak tvrdí legenda, prý stála náhoda, v prvním momentě dost nepříjemná, o čemž by mohla zasvěceně mluvit Madam Stéphani Tatinová, majitelka hotelu.

Tehdy připravovala jablečný koláč a spálila jablka v cukru skoro do hněda. Situaci zachránila tak, že jablka v pánvičce přikryla těstem a koláč upekla. Pak ho překlopila vzhůru nohama a už se jen bavila, jak hostům chutná. Z nechtěného vzniklo cosi unikátního.

My si koláč také upečeme, ale místo jablek použijeme třešně, a po upečení ho budeme servírovat s vanilkovou zmrzlinou nebo se smetanou. Dál vás nebudu rušit, chuť je nadpozemská a řeči zbytečné.

Třešňový Tarte Tatin

pro koláčovou formu nebo pánev o průměru 26 cm

Ingredience:

300 g listového těsta

20 g másla

60 g cukru

400 g třešní

smetana ke šlehání, zakysaná smetana nebo vanilková zmrzlina

Třešňový Tart Tatin je šťavnatý letní zákusek. Servíruje se teplý i studený, se smetanou nebo zmrzlinou. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Postup:

Předehřejte troubu na 220 °C. Na lehce pomoučněné ploše vyválejte listové těsto do velikosti o 2 cm větší, než je koláčová forma nebo pánev.

Na pánvi na mírném ohni rozpusťte máslo a cukr za stálého míchání do zlatavé barvy jako karamel a dejte stranou. Nyní do pánve přidejte odpeckované třešně a lehce promíchejte.

Pokud zapékáte koláč v pánvi, přikryjte obsah rozváleným listovým těstem. Nebo pokud jste se rozhodli pro koláčovou formu, třešně s karamelizovaným máslem a cukrem přendejte do kulaté keramické formy na koláč a přikryjte těstem (formu nevysypávejte moukou, zkalila by karamel, koláč má být jantarově lesklý).

Okraje těsta vždy zasuňte do formy nebo pánve. Pečte asi 20–25 minut.

Po upečení vyndejte z trouby a nechte lehce vystydnout asi 5–10 minut, poté formu nebo pánev přikryjte talířem a obraťte, aby ovoce bylo nahoře. Servírujte s kopečkem vyšlehané smetany nebo se smetanou zakysanou. Osvěžující je i s vanilkovou zmrzlinou. Koláč může být podáván teplý nebo při pokojové teplotě. Dobrou chuť!